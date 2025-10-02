יום שישי, 03.10.2025 שעה 04:27
קונפרנס ליג 25-26
30-51זרינסקי מוסטר1
30-41א.א.ק. לרנקה2
31-41לך פוזנאן3
31-41ספרטה פראג4
30-31לוזאן5
31-31צליה6
30-21קריסטל פאלאס7
30-21פיורנטינה8
30-21ראקוב צ'נסטוחובה9
30-21ראיו וייקאנו10
32-31שחטאר דונייצק11
31-21שטרסבורג12
30-11מיינץ13
30-11סמסונספור14
30-11יגילוניה ביאלישטוק15
30-11נואה16
11-11דריטה17
11-11קופס18
10-01האקן19
10-01שלבורן20
03-21אברדין21
02-11סלובן ברטיסלבה22
01-01האמרון ספרטנס23
01-01לגיה ורשה24
01-01אומוניה ניקוסיה25
01-01רייקה26
03-11א.א.ק. אתונה27
02-01דינמו קייב28
02-01שקנדיה29
02-01סיגמה אולומוץ30
02-01קראיובה31
04-11שמרוק רוברס32
04-11ראפיד וינה33
03-01בריידבליק34
04-01אלקמאר35
05-01לינקולן רד אימפס36

פאלאס גברה 0:2 על דינמו קייב בקונפרנס ליג

לאחר הניצחון הגדול על ליברפול בפרמייר ליג, הלונדונים המשיכו את הכושר הנפלא שלהם עם ניצחון בפתיחת המפעל. ראיו וייקאנו חגגה גם היא עם 0:2

|
שחקני קריסטל פאלאס חוגגים (IMAGO)
שחקני קריסטל פאלאס חוגגים (IMAGO)

לאחר שליגת האלופות והליגה האירופית יצאו לדרך, הערב (חמישי) הגיעה תורה של הקונפרנס ליג להצטרף לחגיגה, כשמשחקי הסיבוב הראשון נערכו. במוקד, קריסטל פאלאס גברה 0:2 על דינמו קייב, וראיו וייקאנו חגגה גם היא עם 0:2 על שקנדיה טטובו.

דינמו קייב – קריסטל פאלאס 0:2

הלונדונים הגיעו לאחר הניצחון הגדול 1:2 על ליברפול במסגרת הפרמייר ליג, והם השכילו להמשיך את המומנטום עם ניצחון בפתיחת המסגרת האירופית. דניאל מוניוס פתח את החגיגה עם שער בדקה ה-31, כשמי שבישל לו הוא ירמי פינו. 

השער השני הגיע מאדי אנקטייה בדקה ה-58, כשמי שבישל פעם נוספת הוא אותו פינו. מה שהעיב על הניצחון היא הרחקתו של בורנה סוסה. כאמור, האנגלים רושמים ניצחון חשוב מאוד בצבירת המומנטום וותחים את המפעל השלישי בחשביותו ברגל ימין.

ראיו וייקאנו – שקנדיה טטובו 0:2

הספרדין פגשו את המקדונים ולא התקשו לצאת עם מלוא הנקודות במשחק הבית הראשון בשלב הליגה של העונה האירופית. שני השערים של המארחים הגיעו במחצית הראושנה בטווח של ארבע דקות זה מזה. 

מי שפתח הוא אונאי לופס, שכבש בדקה ה-28, שמי שהכפיל בדקה ה-32 הוא פרנסיסקו פרס שקבע את תוצאת המשחק. 

תוצאות נוספות:

סלובאן ברטיסלבה – שטרסבורג 2:1

פיורנטינה – סיגמה אולומואוץ 0:2

לגיה – סמסונספור 1:0

אברדין – שחטאר דונייצק 3:2

א.א.ק. לרנקה – אלקמאר 4:0

קלייה – א.א.ק. אתונה 1:3

ראקוב – קראיובה 0:2

שלבורן – האקן 0:0

ספרטה פראג – שמרוק רוברס 1:4

יגלוניה ביאליסטוק – חאמרון 0:1

קופס – דריטה 1:1

לוזאן – בריידבליק 0:3

לך פוזנן – ראפיד וינה 1:4

נוח – ריאקה 0:1

אומוניה ניקוסיה – מיינץ 1:0

זרינסקי מוסטר – לינקולן 0:5

