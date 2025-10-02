יום חמישי, 02.10.2025 שעה 22:24
כדורגל ישראלי

אחרי הפציעה מול ב"ש: ירמקוב יחזור להתאמן

שוער מכבי חיפה שנפגע נגד הדרומיים ישוב לאימונים וההערכה שיהיה כשיר למשחק מול מכבי ת"א. 2,800 הכרטיסים לקהל הירוק בבלומפילד אזלו תוך שעות

|
גאורגי ירמקוב (עמרי שטיין)
גאורגי ירמקוב (עמרי שטיין)

במכבי חיפה החלה הספירה לאחור לקראת משחקה של הקבוצה ביום ראשון בבלומפילד מול מכבי תל אביב. למרות האכזבה מההפסד להפועל באר שבע ופתיחת פער 7 הנקודות מהפסגה, אזלו בתוך שעות כל 2,800 הכרטיסים שהוקצו לטובת אוהדי הירוקים.

מי שיחזור מחר (שישי) להתאמן בשורות הקבוצה אחרי שנפצע במהלך המשחק האחרון מול ב"ש, הוא השוער גיאורגי ירמקוב, לגביו היה חשש שמדובר בפציעה קשה יותר.

ירמקוב צפוי להתאמן וההערכה שיהיה כשיר למשחק. גם עלי מוחמד שחזר אתמול להתאמן צפוי להיות כשיר למשחק. מדובר בתוספת כח משמעותית ביותר לדייגו פלורס, שאתמול במהלך האימון הראה לשחקנים קטעי וידאו מההפסד האחרון ושם דגשים על הדברים הפחות טובים שהיו במשחק.

מכבי חיפה פתחה את 2025/26 בליגת העל עם 0:4 על מכבי בני ריינה, אחר כך הגיע 0:0 עם בית”ר ירושלים, לאחר מכן 1:5 על מ.ס אשדוד ו-1:1 עם הפועל חיפה בדרבי לפני ההפסד כאמור לב”ש. הקבוצה של פלורס צברה עד כה 8 נקודות מתוך 15 אפשריות.

