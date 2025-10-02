יום חמישי, 02.10.2025 שעה 22:25
כדורגל ישראלי  >> ליגת ילדים א' חוף 1
ילדים א': הפועל מחנה יהודה לא איבדה את הצפון

למרות שהגרלת משחקי הגביע והליגה זימנו לה משחקי חוץ, החלה הקבוצה של מנצור את העונה עם ניצחון בכל מסגרת: "מקווה שנמשיך במגמת ההתקדמות בהמשך"

הפועל מחנה יהודה צפון ילדים א' (באדיבות המועדון)
קבוצת ילדים א' של הפועל מחנה יהודה צפון פתחה את העונה בצורה מצוינת ומוצלחת. קבוצת ה'צו פיוס' מפתח תקווה, בהדרכת זאב מנצור, הצליחה לנצח בתוך שבוע וחצי במשחק גביע רחוק מהבית וכן במשחק ליגה קרוב, וכך פתחה את העונה ברגל ימין.

במשחק הרשמי הראשון של העונה, התארחה מחנה יהודה למשחק גביע מול הפועל חוף הכרמל מליגת חוף 1. המשחק התחיל כאשר הפועל חוף הכרמל הוליכה 0:1 בדקה השמינית משער של אורן בר יהודה. למרות הפתיחה החזקה של היריבה, הצליחו שליו לוי עם צמד שערים בבעיטת פנדל (18, 49) ואורן כץ עם שער נוסף (49) לחולל מהפך. אורן בר יהודה השלים צמד בדקה ה-64, אך המשחק הסתיים בניצחון 2:3 לטובת מחנה יהודה שהתקדמה לשלב הבא.

ביום שלישי האחרון, התארחה הקבוצה למשחק ליגה ראשון מול הפועל קרית אונו, בו ניצחה מחנה יהודה 2:4 לאחר שהובילה 0:3 במחצית הראשונה. ברשימת הכובשים בלטו שני שחקנים עם צמד כל אחד: שגיב שחרור (10, 30) ושקד משרקי (35, 60). מנגד, אלון גלבוע כבש צמד שערים (50, 65) - הראשון מביניהם בבעיטה חופשית מ-18 מטרים, וצימק את התוצאה לטובת הקבוצה המארחת. המשחק הסתיים בניצחון 2:4 לזכות מחנה יהודה.

זאב מנצור, מאמן מחנה יהודה, לא מתרגש במיוחד מההתחלה המוצלחת של קבוצתו: “כיף להתחיל עונה עם ניצחונות, אבל התוצאה פחות חשובה מהדרך המקצועית. אני מקווה שנמשיך במגמת ההתקדמות של הקבוצה בהמשך העונה”

מחר (יום שישי), הפועל מחנה יהודה תקווה לשמור על מאזן מושלם בכל המסגרות, כשתתארח בשעה 12:00 אצל קבוצת 'צו פיוס' של מ.כ גני תקווה 2.

