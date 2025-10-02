קוקושקוב לפני הפועל ת"א: היא מועמדת לפיינל 4

אנדולו אפס פתחה את היורוליג מבחינתה עם וי ראשון לאחר ניצחון על מכבי תל אביב, והיא תנסה להתחיל את המפעל הבכיר באירופה עם שני ניצחונות, ועל שתי הישראליות שבמפעל. הטורקים “יארחו” את הפועל תל אביב מחר (שישי, 20:30) וכמו שהקבוצות מאצלנו לא מארחות כאן, אז הטורקיות לא יכולות לארח אותנו והמשחק ישוחק במונטנגרו.

אנדולו של איגור קוקושקוב כבר ערכה את האימון המסכם שלה לקראת ההתמודדות, ורגע לפני המאמן דיבר על היריבה והחמיא לה בגדול: “אנחנו מודעים שנשחק מול אחד הסגלים העמוקים ביותר, אולי זו הבכורה בליגה של הפועל העונה, אבל יש לה שחקנים שהיא הביאה עם ניסיון וראו נגד ברצלונה שהיא מועמדת לפיינל פור”.

לפי הדיווחים בטורקיה, וינסנט פורייר ימשיך להיעדר כפי שהוא כבר תקופה ארוכה, כשגם דויד מוטאף בספק למשחק נגד דימיטריס איטודיס והשחקנים שלו, כמו גם פי ג’יי דוז’ייר, שלא שיחק גם נגד מכבי תל אביב. מנגד, ג’מה מדארה כשיר.