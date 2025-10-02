יום חמישי, 02.10.2025 שעה 21:30
כדורגל ישראלי

הגינוי של יונייטד וסיטי לפיגוע, בלי ציון מקומו

המועדונים הבכירים של מנצ'סטר הביעו תמיכה בקורבנות לאחר אירוע הטרור הרצחני בעיר במהלך יום כיפור, אך לא טרחו לכתוב שהתרחש בבית כנסת נגד יהודים

|
זירת הפיגוע במנצ'סטר (IMAGO)
זירת הפיגוע במנצ'סטר (IMAGO)

צום כיפור הסתיים, ומי שפתח טלפונים מיד התבשר על אירוע טרגי שקרה הבוקר (חמישי) במהלך החג עצמו, כאשר שני יהודים נרצחו ושלושה בני אדם נוספים נפצעו באורח קשה מפיגוע טרור בבית כנסת בעיר מנצ’סטר שבאנגליה.

המשטרה במנצ’סטר אישרה שמדובר בפיגוע טרור, בעוד המחבל עצמו חוסל על ידי השוטרים. את הפיגוע עצמו, גינו שתי הקבוצות הבכירות של העיר – מנצ’סטר סיטי ומנצ’סטר יונייטד.

בחשבון הרשמי של השדים האדומים, נכתב: “מחשבותיהם של כל חברי מנצ'סטר יונייטד עם קורבנות האירועים הטרגיים היום בצפון מנצ'סטר, ואנו מציעים את תמיכתנו לכל הנפגעים”.

ההודעה של מנצההודעה של מנצ'סטר יונייטד (צילום מסך)
ההודעה של מנצההודעה של מנצ'סטר סיטי (צילום מסך)

בחשבון הרשמי של התכולים, רשמו: “אנו המומים ועצובים מהאירועים הטרגיים שהתרחשו במנצ'סטר הבוקר, ואנו שולחים את תמיכתנו ותנחומינו לכל הנפגעים בתקופה קשה זו”.

אך עם כל הכבוד להודעות התמיכה בקורבנות והגינוי, ובצל מצבם של ישראל והיהודים בעולם לאור המלחמה כאן בארץ, שני המועדונים שכחו לציין (או אולי לא רצו), את מקום הפיגוע. לא יונייטד ולא סיטי כתבו כי הפיגוע הרצחני קרה בבית כנסת ובאופן מכוון כנגד יהודים.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשהנגןהולאנד מטמטם את המעריצים עם פרארי פתוחה
זאת הדרך של הולאנד לנסוע בפרארי פתוחהנגןרונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
רונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיהנגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */