הגינוי של יונייטד וסיטי לפיגוע, בלי ציון מקומו

צום כיפור הסתיים, ומי שפתח טלפונים מיד התבשר על אירוע טרגי שקרה הבוקר (חמישי) במהלך החג עצמו, כאשר שני יהודים נרצחו ושלושה בני אדם נוספים נפצעו באורח קשה מפיגוע טרור בבית כנסת בעיר מנצ’סטר שבאנגליה.

המשטרה במנצ’סטר אישרה שמדובר בפיגוע טרור, בעוד המחבל עצמו חוסל על ידי השוטרים. את הפיגוע עצמו, גינו שתי הקבוצות הבכירות של העיר – מנצ’סטר סיטי ומנצ’סטר יונייטד.

בחשבון הרשמי של השדים האדומים, נכתב: “מחשבותיהם של כל חברי מנצ'סטר יונייטד עם קורבנות האירועים הטרגיים היום בצפון מנצ'סטר, ואנו מציעים את תמיכתנו לכל הנפגעים”.

ההודעה של מנצ'סטר יונייטד (צילום מסך)

ההודעה של מנצ'סטר סיטי (צילום מסך)

בחשבון הרשמי של התכולים, רשמו: “אנו המומים ועצובים מהאירועים הטרגיים שהתרחשו במנצ'סטר הבוקר, ואנו שולחים את תמיכתנו ותנחומינו לכל הנפגעים בתקופה קשה זו”.

אך עם כל הכבוד להודעות התמיכה בקורבנות והגינוי, ובצל מצבם של ישראל והיהודים בעולם לאור המלחמה כאן בארץ, שני המועדונים שכחו לציין (או אולי לא רצו), את מקום הפיגוע. לא יונייטד ולא סיטי כתבו כי הפיגוע הרצחני קרה בבית כנסת ובאופן מכוון כנגד יהודים.