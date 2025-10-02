יקר, מאוד: מחירי הכרטיסים למונדיאל 2026 נחשפו

מחירי הכרטיסים למונדיאל 2026 נחשפו סוף סוף, והם גורמים ללא מעט הרמות גבה בקרב האוהדים. אם עד כה פיפ"א שמרה בקנאות על הסוד, הרי שעתה מתברר כי מרבית הכרטיסים עולים מאות דולרים, בעוד מושבי יציע עליון בגמר מגיעים לטווח מחירים שבין 2,790 ל־4,210 דולר. ההבטחה המוקדמת לכרטיסים ב־60 דולר אכן התקיימה, אך בפועל מדובר בהיצע מצומצם במיוחד, שמוגבל למשחקי שלב הבתים בפינות נידחות של האצטדיונים.

שלב הבתים עצמו חושף פערים אדירים במחירים, בהתאם למדינה ולעיר המארחת. בארה"ב, משחקים בלוס אנג'לס, ניו יורק וסן פרנסיסקו נעים בין 60 דולר ל־620 דולר, כאשר קטגוריה 1 כוללת את כל היציעים התחתונים וגם חלקים מהקומות השניות. בקנדה ובמקסיקו המחירים מעט נמוכים יותר, אך גם שם מדובר במאות דולרים למשחק רגיל. כבר כעת האוהדים מתלוננים כי ההגרלה המקוונת שדרשה המתנה של שעות הסתיימה לעיתים באכזבה, הקטגוריה הזולה נעלמה במהירות.

המשחקים של נבחרות המארחות, מקסיקו, ארצות הברית וקנדה, מתומחרים גבוה במיוחד. המשחק הפותח באצטדיון האצטקה במקסיקו סיטי נע בין 745 ל־1,825 דולר, ואילו משחק הפתיחה של נבחרת ארה"ב באצטדיון סופי בלוס אנג'לס יקר בהרבה, מ־1,120 ועד 2,735 דולר. משחקי ההמשך של ארה"ב וקנדה מגיעים גם הם למחירים גבוהים, כאשר אף כרטיס בקטגוריה 4 לא נותר זמן קצר לאחר פתיחת המכירה.

טראמפ ואינפנטינו (IMAGO)

הנוקאאוט, כצפוי, מביא עמו עליית מדרגה נוספת. בשמינית הגמר מחירי הקטגוריה הראשונה בארה"ב נעים בין 590 ל־890 דולר, בעוד שבקטגוריה הרביעית מדובר ב־170 עד 260 דולר. ברבעי הגמר המחירים כבר נעים בין 485 ל־1,690 דולר, ובחצאי הגמר בטקסס ובאטלנטה הם מטפסים לרמות של 2,565 עד 2,780 דולר לקטגוריה הראשונה.

הגמר, שייערך באצטדיון מטלייף בניו ג'רזי, הוא השיא: המחירים נעים בין 2,030 דולר לקטגוריה הרביעית ועד 6,370 דולר לקטגוריה הראשונה. מדובר בזינוק חד בהשוואה לטורנירים קודמים, והאוהדים יודעים היטב שרק מעטים יצליחו לשים את ידם על כרטיסים לאירוע השיא של הכדורגל העולמי.

מעבר לכרטיסים למשחקים בודדים, פיפ"א מציעה גם חבילות מיוחדות, חבילת אצטדיון הכוללת את כל משחקי שלב הבתים ומשחק נוקאאוט אחד באותו מגרש, או חבילה קבוצתית עם שלושת משחקי הבתים של נבחרת מסוימת. חבילות של נבחרות מובילות כמו ברזיל וארגנטינה מתומחרות גבוה במיוחד, עד 930 דולר למשחק בקטגוריה הראשונה.

ליאו מסי (IMAGO)

השלב הנוכחי הוא רק הראשון בתהליך רכישת הכרטיסים. כמיליון כרטיסים, שהם 15% בלבד מהמלאי הכולל, ישווקו בהגרלת ה־Visa Presale, כאשר כל זוכה יוכל לרכוש עד 40 כרטיסים (עד ארבעה למשחק). אוהדים רבים כבר התאכזבו כשלא קיבלו כלל הודעה מפיפ"א, אך הארגון הבטיח שההודעות יישלחו בהדרגה בשלושת השבועות הקרובים.

בהמשך ייערכו עוד שלושה שלבים: הגרלה נוספת בסוף אוקטובר, שלב אחרי ההגרלה הרשמית בדצמבר שבו המחירים יתעדכנו לפי ביקוש, מה שיגרום לעלייה נוספת במשחקי נבחרות פופולריות, ולבסוף שלב אחרון באביב שבו הכרטיסים הנותרים יימכרו בשיטת "כל הקודם זוכה". בנוסף, יושק בקרוב פלטפורמת מכירה רשמית של פיפ"א, שתאפשר לאוהדים למכור כרטיסים אחד לשני ללא הגבלת מחיר.