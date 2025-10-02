ליאו מסי אישר שיגיע להודו לקראת משחק ידידות

ליאו מסי אישר רשמית כי ישוב להודו בחודש דצמבר הקרוב, יותר מ־14 שנה מאז ביקורו האחרון במדינה. קפטן נבחרת ארגנטינה פרסם הודעה בחשבון האינסטגרם שלו ובה הביע התרגשות לקראת המסע, שיתקיים במקביל למשחק ידידות של האלביסלסטה בהודו.

"אני נרגש מאוד לבקר במדינה היפהפייה הזו, הודו, בדצמבר הקרוב", כתב מסי. "זה יהיה תענוג להשתתף בקונצרטים, קליניקות כדורגל לנוער, טורניר פאדל, ולהשיק יוזמות צדקה באירועים שייערכו באצטדיונים האייקוניים של קולקטה, מומבאי, ניו דלהי, ואולי גם עיר נוספת. הכרטיסים יהיו זמינים באופן בלעדי באפליקציית District. יהיה גם כבוד גדול לפגוש את הכוכבים הגדולים והאנשים הבכירים ביותר בהודו", כתב.

הפוסט של מסי מאשר כי ביקורו לא יעסוק רק בכדורגל, אלא גם בהיבטים תרבותיים וחברתיים. לצד המשחק, האוהדים בהודו יוכלו לראות אותו משתתף במגוון אירועים, כולל פרויקטים של כדורגל שורשים ויוזמות צדקה. "תודה ל־The Satadru Dutta Initiative על כך שאיפשרו את החזרה להודו אחרי 14 שנה", הוסיף מסי.

ליאו מסי (IMAGO)

הביקור האחרון של מסי בהודו היה בשנת 2011, אז שיחקה ארגנטינה מול ונצואלה במשחק ידידות בקולקטה. חזרתו כעת צפויה לעורר התרגשות אדירה, כאשר אוהדי הכדורגל ברחבי המדינה מצפים בכיליון עיניים לראות את אחד הגדולים בכל הזמנים שוב על אדמתם.