ישראל לא תורחק, הנושא לא עלה במועצת פיפ"א

פיפ"א לא תעלה אפילו להצבעה את האפשרות להרחיק את ישראל מהכדורגל העולמי, כך הוחלט במועצת הארגון שהתכנסה היום (חמישי) במתכונת וירטואלית בראשות הנשיא ג'אני אינפנטינו. כזכור, בשבוע האחרון פרסמנו ב-ONE שעל אף הדיווחים הדרמטיים, בכדורגל הישראלי כלל לא הכירו אפשרות שהנושא יעלה לדיון, לאחר שיחה עם גורם בכיר מאוד באופ”א.

נושא ההרחקה שאותו דרשו להעלות גופים שונים וחלקים גדולים בציבור לא נכלל בסדר היום של ישיבת המועצה, למרות שבשבועות האחרונים מספר התאחדויות אירופיות הפצירו בכך.

אופ"א מצידה לא נקטה צעד לכינוס ועד מנהל מיוחד, והסתפקה בהעברת חוסר הנוחות של כמה מחברותיה, במיוחד טורקיה ונורבגיה, לגבי המשך השתתפותה של ישראל במפעלים השונים.

אינפנטינו לצד טראמפ (IMAGO)

עם זאת, הקשרים בין אינפנטינו לדונלד טראמפ, ובמקביל בין טראמפ לראש הממשלה בנימין נתניהו, הופכים את האפשרות שפיפ"א תנקוט צעד נגד ישראל למאוד לא סבירה. הרחקה כזו עלולה לפגוע גם בהיערכות למונדיאל הבא, שצפוי להתקיים בארצות הברית, מקסיקו וקנדה.

על רקע המתח הגלובלי והסכסוכים הגיאופוליטיים, נאם אינפנטינו בנאום הפתיחה שלו והדגיש את חשיבות קידום השלום והאחדות, במיוחד בהקשר לסכסוך הישראלי-פלסטיני: "בפיפ"א אנו מחויבים להשתמש בכוחו של הכדורגל כדי לאחד אנשים בעולם מפולג. אנו עומדים בסולידריות עם אלו שסובלים בסכסוכים הרבים ברחבי העולם כיום, והמסר החשוב ביותר שכדורגל יכול להעביר בעת הזאת הוא מסר של שלום ואחדות".

עוד הוסיף נשיא פיפ"א כי מתקיים דיאלוג מתמשך עם נשיאי ההתאחדויות בנושא הזה. "פיפ"א אינה יכולה לפתור בעיות גיאופוליטיות, אך היא יכולה וצריכה לקדם את הכדורגל בכל העולם, תוך ניצול ערכיו המאחדים, החינוכיים, התרבותיים וההומניטריים", סיכם אינפנטינו.