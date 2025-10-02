יום חמישי, 02.10.2025 שעה 21:30
כדורגל עולמי  >> הליגה האירופית
הליגה האירופית 25-26
31-41פנאתינייקוס1
31-31דינמו זאגרב2
30-21מיידטילנד3
31-21לודוגורץ4
31-21רומא5
31-21פרייבורג6
31-21ליל7
31-21שטוטגרט8
30-11סטיאווה בוקרשט9
30-11גנק10
30-11ליון11
30-11פורטו12
30-11אסטון וילה13
30-11בראגה14
12-21נוטינגהאם פורסט15
12-21בטיס16
11-11סלטיק17
11-11ויקטוריה פלזן18
11-11הכוכב האדום19
11-11פרנצווארוש20
10-01מכבי ת"א21
10-01פאוק סלוניקי22
02-11פ.צ. באזל23
02-11בראן24
02-11סלטה ויגו25
02-11מאלמו26
02-11ניס27
01-01בולוניה28
01-01פיינורד29
01-01גו אהד איגלס30
01-01גלאזגו ריינג'רס31
01-01רד בול זלצבורג32
01-01אוטרכט33
03-11פנרבחצ'ה34
02-01שטורם גראץ35
04-11יאנג בויז36

המשחק של מכבי ת"א כונה "הביזארי בהיסטוריה"

עוד לפני שריקת הפתיחה, בסרביה התייחסו לרצף האירועים של דינמו זאגרב והצהובים: "תרחיש שראוי לסרט דוקומנטרי". וגם: הביקורת שנמתחה על הקרואטים

|
שחקני דינמו זאגרב באימון לקראת מכבי תל אביב (IMAGO)
שחקני דינמו זאגרב באימון לקראת מכבי תל אביב (IMAGO)

המשחק הערב (חמישי, 22:00) בין מכבי תל אביב לדינמו זאגרב בליגה האירופית זוכה לסיקור סוער בתקשורת הבלקנית, שמכתירה אותו כבר עכשיו כ"המשחק הכי ביזארי בהיסטוריה של אופ"א". באתר הסרבי Nova נכתב כי "שילוב נדיר של נסיבות יצר סערה מושלמת", החל מהעובדה שדינמו זאגרב קיימה את האימון ומסיבת העיתונאים בזאגרב באישור אופ"א, אך נאלצה להיות נוכחת בסרביה לפחות 24 שעות לפני המשחק.

בשל מחסור במלונות מתאימים בבאצ’קה טופולה, הקבוצה בחרה ללון דווקא בבלגרד, מרחק 160 ק"מ ויותר משעתיים נסיעה באוטובוס ערב משחק אירופי. "שעתיים טלטולים ערב משחק? זה רחוק מלהיות אידאלי. ואם יש פקקים? זה עלול לקחת אפילו יותר", התריע העיתון הקרואטי Jutarnji list.

גם הצד הישראלי לא חף מקשיים. ב-’Nova’ נכתב שמכבי תל אביב "חמקה לעת עתה מהשעיה מאופ"א", אך נאלצת להתמודד עם בעיה ייחודית, יום הכיפורים. “הצום בן 25 השעות הסתיים שעתיים בלבד לפני המשחק, מה שמעלה סימני שאלה כבדים לגבי מצבם הפיזי של השחקנים. ההחלטה הייתה לשכן את הישראלים במלון סמוך לאצטדיון, בעוד הזרים הועברו לנובי סאד”, הוסיפו בתקשורת.

שחקני מכבי תל אביב (עמרי שטיין)שחקני מכבי תל אביב (עמרי שטיין)

באתר ‘Sportal’ הוסיפו כי עוד לפני שנבעטה הכדור, "המשחק כבר הוכתר כסדרה של נסיבות חריגות, כמעט סוריאליסטיות, שהציתו את האזור כולו". שם הסבירו כי עצם העובדה שהמשחק נערך בבאצ’קה טופולה זה "מחוץ לכל סטנדרט של הכדורגל האירופי", וכי המפגש בין שתי קבוצות שמגיעות עם אתגרים לוגיסטיים ודתיים מנוגדים הפך ל"תרחיש שראוי לסרט דוקומנטרי". לסיכום נכתב: "בין עשרות משחקים שייערכו הערב באירופה, אין ספק שהמשוגע ביותר יהיה בבאצ’קה טופולה".

גם אתר ‘Sportisimo’ הצטרף למקהלת הביקורת על התנאים החריגים, והציג כותרת נוקבת: "הקרואטים ישנו בבלגרד ואז התלוננו: מרחמים על דינמו כאילו הם עוברים עינוי בסרביה". באתר ציינו כי לשחקני דינמו "תמיד יש משהו שמציק להם", תוך עקיצה לכך שהקבוצה הציבה דרישות יוצאות דופן וקיבלה אישורים מיוחדים, אך עדיין מצאה סיבות להתלונן.

שחקני דינמו זאגרב באימון לקראת מכבי תל אביב (IMAGO)שחקני דינמו זאגרב באימון לקראת מכבי תל אביב (IMAGO)
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשהנגןהולאנד מטמטם את המעריצים עם פרארי פתוחה
זאת הדרך של הולאנד לנסוע בפרארי פתוחהנגןרונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
רונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיהנגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */