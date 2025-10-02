ברצלונה, מנור ודונצ'יץ': כל מה שקרה ביום כיפור

יום הכיפורים חלף, אך גם במהלכו הספורט המשיך במלוא העוצמה, ואיזה רצף אירועים קיבלנו. ממגרשי ליגת האלופות ועד לפרקטי היורוליג, לא היה רגע דל. ברצלונה ספגה הפסד כואב לפ.ס.ז', מנור סולומון נעדר מתיקו חשוב של ויאריאל מול יובנטוס, פרנקי דה יונג סיכם על הארכת חוזה, ואם זה לא מספיק, נבחרת ברזיל פרסמה סגל מחודש עם חזרה של שמות גדולים, בליגת האלופות התעדכנו ההסתברויות החדשות, ובכדורסל משחקי היורוליג המשיכו עם ניצחונות מרשימים והפתעות. הצום הסתיים, אבל הספורט רק מתחיל כשגם הערב צפוי להיות גדוש.

הכותרות הגדולות מגיעות מהמפגש הענק בליגת האלופות, שם ברצלונה הפסידה 2:1 לפאריס סן ז'רמן במונז'ואיק. אחרי שהובילו בהפסקה, הקטלונים קרסו מול העומק הפיזי של הצרפתים.

גונסאלו ראמוס חוגג (IMAGO)

ויטיניה וגונסאלו ראמוס הגיבו למסרים של פדרי ולאמין ימאל לפני המשחק, ועקצו: "צריך להוכיח במגרש ולא לדבר", וגם בצרפת לא פספסו את ההזדמנות לקטול. ב’לאקיפ’ העניקו ציונים נמוכים ללאמין ימאל ודני אולמו.

ויטיניה ולאמין ימאל (IMAGO)

עוד בצ’מפיונס, מנצ'סטר סיטי הסתבכה עם 2:2 דרמטי מול מונאקו. ארלינג הולאנד כבש צמד והגיע ל-52 שערים ב-50 משחקים באלופות, אך לא חסך ביקורת: "אני עצבני, כולנו צריכים להיות".

ארלינג הולאנד (IMAGO)

פפ גווארדיולה ניסה להנמיך את הלהבות, ועל הדרך התלונן על השופט הספרדי חיל מנסאנו. ברנרדו סילבה לעג לאריק דייר שכבש בפנדל: "הוא ידוע בצלילות שלו", והאנגלי השיב: "קיבלתי בעיטה בפנים, אין מה להוסיף".

פפ גווארדיולה (IMAGO)

בספרד, ויאריאל נפרדה ב־2:2 מול יובנטוס, במשחק בו נעדר מנור סולומון שצם ביום כיפור. רנאטו וייגה כבש שער שוויון דרמטי בדקה ה־90 והעניק נקודה יקרה לצוללת הצהובה, כשפדריקו גאטי הבקיע קודם לכן במספרת נפלאה. ולא רק בספרד התעסקו במנור, גם באנגליה, שם נחשף מדוע לידס בחרה לוותר על החתמתו.

המספרת של גאטי (IMAGO)

באייאקס, הדיונים סביב המאמן ג'ון הייטינחה מתחממים אחרי פתיחת עונה חלשה במיוחד, כשתוצאה לא טובה בשבת עלולה לגרום לסיום תפקידו.

ג'ון הייטינחה (IMAGO)

בדינמו זאגרב מתכוננים למפגש הערב מול מכבי תל אביב בליגה האירופית. המאמן מריו קובאצ'ביץ' אמר: "מכבי היא אלופת ישראל עם התקפה מצוינת, ראינו את היכולת שלה מול פאוק. אם נשחק כקבוצה, נוכל לנצח".

מריו קובאצ'ביץ' (IMAGO)

בברזיל פורסם סגל הנבחרת לקראת המשחקים הקרובים, עם חזרתם של שחקני ריאל מדריד ויניסיוס ג’וניור, רודריגו ואדר מיליטאו.

ויניסיוס ג'וניור ורודריגו (IMAGO)

באנגליה נחשפה הסיבה שלידס ויתרה על מנור סולומון, הרכש הנוצץ שהגיע ממילאן ועבר הפציעות שלו.

מנור סולומון (IMAGO)

במקביל, ענאן חלאילי קיבל שבחים בבלגיה על הופעתו מול ניוקאסל, למרות שאוניון סן ז’ילואז הובסה 4:0.

ענאן חלאילי (IMAGO)

באיטליה, קווין דה בריינה חזר לעצמו במדי נאפולי עם שני בישולים לרסמוס הויילון בניצחון על ספורטינג ליסבון: "מעולם לא הייתה לי בעיה עם אנטוניו קונטה", הבהיר הבלגי.

קווין דה בריינה (IMAGO)

בחזית אחרת, מחשב העל של "אופטה" פרסם את סיכויי ליגת האלופות: ארסנל בראש עם 90% לסיים בטופ 8, אחריה פ.ס.ז' ובאיירן, בעוד ברצלונה עם 54% ו־98% להבטיח טופ 24.

סאקה חוגג עם אודגור (IMAGO)

הרחק בקנדה, תומאס מולר זכה בתואר ה־35 בקריירה שלו עם ונקובר ווייטקאפס והפך לגרמני המעוטר בהיסטוריה, כשכבש את שערו ה־300.

תומאס מולר (IMAGO)

מנגד, לוקה דונצ'יץ' שתפס כותרות בקיץ אחרי דיאטה יוצאת דופן וצילום למגזין Men’s Health, תועד שוב במסעדת המבורגרים, מה שעורר דיון ברשתות.

לוקה דונצ'יץ' (IMAGO)

מעבר לכך, נבחרת קטלוניה סיכמה על משחק ידידות מול פלסטין ב־18 בנובמבר במונז'ואיק.

נבחרת קטלוניה (IMAGO)

כמו כן, פלורנטינו פרס התקשר לפדריקו ואלוורדה וחיזק אותו עד דמעות ברגעים קשים, בצל השמועות על סירובו לכאורה לשחק במפגש מול קייראט באמצע השבוע.

פדריקו ואלוורדה (IMAGO)

ביורוליג, ז'לגיריס קובנה הפתיעה את מונאקו עם 84:89, ולנסיה חילצה ניצחון דרמטי מול וילרבאן, ופנרבחצ'ה האלופה פתחה בסערה עם 77:96 על פאריס.

שחקני פנרבחצ'ה (IMAGO)

במהלך היום התקיימה גם ישיבה של פיפ"א, שם הנושא של הרחקת ישראל כלל לא עלה על הפרק כפי שפורסם ב”שיחת היום” ב-ONE, והנשיא ג'אני אינפנטינו רק שלח מסר מפייס של אחדות.