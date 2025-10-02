ויניסיוס ירד, עליות בבארסה: עדכון שווי השחקנים

עדכון שווי השוק של ‘Transfermarkt’ בליגה הספרדית יצר כותרות גדולות, כש-166 שחקנים קיבלו הערכות חדשות, חלקם בעלייה, אחרים בירידה. במרכז הבמה נותר לאמין ימאל של ברצלונה, שערכו נותר יציב על 200 מיליון אירו והפך אותו לשחקן היקר ביותר בליגה. מאחוריו ניצבת שלישייה של ריאל מדריד, ג'וד בלינגהאם וקיליאן אמבפה עם 180 מיליון אירו כל אחד, בעוד ויניסיוס ג’וניור רשם ירידה נוספת, הפעם מ-170 מיליון ל-150 מיליון אירו.

לדברי טוביאס בלאסיו, מתאם ערכי השוק של ‘Transfermarkt’ בספרד: "מאז הכישלון שלו במרוץ לכדור הזהב לפני שנה, ויני איבד יוקרה בציבור וגם הדיון סביבו השפיע על הביצועים שלו. חילופי המאמנים פגעו במעמדו, כשצ'אבי אלונסו מעדיף את אמבפה במרכז, בזמן ששחקנים צעירים כמו פרנקו מסטנטואונו וארדה גולר זוכים לדקות ומחזקים את מעמדם".

לא רק ויניסיוס נפגע, גם חברו הברזילאי רודריגו ירד מ-90 ל-80 מיליון אירו. "תחת אלונסו הוא בעיקר שחקן ספסל, וזה סטטוס שלא נוח לו", אמר בלאסיו. "בקיץ דובר על עזיבה, והשמועות יתעוררו שוב בחורף. יש עניין בשחקן, אבל לא ברור אם מישהו ישלם 100 מיליון כפי שריאל מדריד דורשת. אולי באנגליה או בסעודיה".

ויניסיוס ורודריגו (IMAGO)

לעומת הירידות של הברזילאים, הכוכבים הצעירים של ריאל דווקא נהנים מזינוק. דין האוסן עלה ב-10 מיליון ל-70 מיליון, ואלברו קאררס ב-15 מיליון ל-50 מיליון. פרנקו מסטנטואונו הארגנטינאי וארדה גולר זכו גם הם לשדרוג – הראשון עם שווי של 50 מיליון אירו: "הוא בלט מיד עם הגעתו, עם מהירות, קור רוח ויכולת למסור את הכדור המכריע", הסביר בלאסיו. לגבי גולר הוסיף: "הוא מצא את מקומו בין הקווים, הופך את מדריד לבלתי צפויה יותר. המטרה שלו כעת היא להישאר בריא ולשחק ברמה הגבוהה ביותר".

מעבר לריאל מדריד, בלבאנטה קארל אטה איונג רשם קפיצה דרמטית של 300%, מ-5 ל-20 מיליון אירו, אחרי פתיחת עונה סוחפת עם מעורבות בשבעה שערים בשבעה משחקים. חברו קרלוס אלבארס, בן ה-22, עלה מ-6 ל-15 מיליון: "שחקן אינטליגנטי עם מוסר עבודה גבוה, מנהיג שקט בקבוצה", ציינו ב-Transfermarkt. בקיץ האחרון בנפיקה ניסתה לרכוש אותו, אך לבאנטה סירבה להצעה שנמוכה מסעיף השחרור שלו (25 מיליון).

בצד המאכזבים, שני אקסים של מנצ'סטר יונייטד רשמו ירידות. אנתוני, כיום בבטיס, ירד מ-35 ל-30 מיליון אירו: "פער גדול בין הערך האמיתי לביצועים שלו", אמר בלאסיו. גם מרקוס רשפורד, שהגיע לברצלונה בהשאלה עם סעיף רכישה של 35 מיליון, ירד מ-50 ל-40 מיליון, חרף יכולת טובה עם שני שערים וארבעה בישולים בשמונה משחקים: "מהבחינה המקצועית הירידה קשה להסבר, אבל תנאי ההשאלה השפיעו. בטווח הארוך אפשר לראות אותו משתקם ומשיב לעצמו את הערך". אגב, פרמין לופס עלה מ-50 ל-60 מיליון, הכי הרבה בקריירה שלו, וגם טורס משחזר את ערכו הגבוה בקריירה מ-2020/21, 50 מיליון.