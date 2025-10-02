יום חמישי, 02.10.2025 שעה 20:18
ליגה ספרדית 25-26
195-217ברצלונה1
188-167ריאל מדריד2
165-137ויאריאל3
136-107אלצ'ה4
129-147אתלטיקו מדריד5
127-117בטיס6
129-107אספניול7
119-87חטאפה8
1010-117סביליה9
108-77אתלטיק בילבאו10
87-67אלאבס11
812-97ולנסיה12
77-57אוססונה13
612-47אוביידו14
514-117לבאנטה15
510-77ראיו וייקאנו16
59-67סלטה ויגו17
511-77ריאל סוסיאדד18
511-67מיורקה19
316-37ג'ירונה20

"פרס התקשר לוואלוורדה וריגש אותו עד דמעות"

לאחר הפוסט התקיף של הקשר ברשתות, הנשיא שוחח עם האורוגוואי כחמש דקות כדי להביע את תמיכתו ואת תמיכת המועדון, מה שבסופו של דבר גרם לשחקן להתרגש

|
פדריקו ואלוורדה (IMAGO)
פדריקו ואלוורדה (IMAGO)

פדריקו ואלוורדה מעולם לא חשב שימצא את עצמו במצב כמו זה שבו הוא מצוי כעת. גלדיאטור שמעולם לא הרים קול ותמיד נתן את כולו על המגרש, שירת בנאמנות את טוני קרוס, לוקה מודריץ' ואף את ג’וד בלינגהאם. אך הזמן הציב אותו בקדמת הבמה כאחד מקפטנים של ריאל מדריד, וממי שנושא את הסרט מצופה ליותר.

האורוגוואי לא פתח את העונה בצורה טובה. תפקידו כקשר אחורי מתחת לאורליאן טשואמני מקטין את יכולותיו, אך לדבריו זה המקום שבו הוא אוהב לשחק: "אני ראוי להמשיך לשחק בתפקיד הזה". הוא ניסה לבסס את מנהיגותו באמירה כי הוא לא נולד "כדי לשחק כמגן ימני", עמדה שאינה לרוחו, אך הוסיף כי יסכים לעשות זאת אם המאמן יבקש.

הסערה פרצה במשחק באלמטי, כאשר בספרד חשפו שלא התחמם יחד עם שאר המחליפים, ביטוי לכעסו על כך שנשאר על הספסל. “דקות ספורות לאחר שאמר שהוא מרגיש ‘רלוונטי’ עבור הקבוצה, הופיעו העננים. כדי להיות כזה, עליו לשמש דוגמה על המגרש ומחוצה לו, אך דבריו אינם מתיישבים עם דמות של שחקן רלוונטי”, נכתב בתקשורת הספרדית.

פדריקו ואלוורדה (IMAGO)פדריקו ואלוורדה (IMAGO)

השיחה עם פלורנטינו פרס

בנקודה מורכבת זו בחר פלורנטינו פרס להתערב. "הנשיא הרים את הטלפון ודיבר בעצמו עם ואלוורדה. השיחה נמשכה לא יותר מחמש דקות. הנשיא הבהיר לאורוגוואי שיש לו את האמון של כל המועדון, את התמיכה של ההנהלה ושל צ’אבי אלונסו בעצמו, ושאסור לו להיגרר אחרי מה שנכתב בעיתונות כדי שלא יפגע בעצמו ובמדריד", נכתב בתקשורת בספרד. 

"ואלווארדה התרגש משיחת הנשיא, ואף הזיל דמעות של הכרת תודה על האמון והתמיכה שקיבל", צוטט בדיווח, שהוסיף: "השיחה הסתיימה במשאלה משותפת, ‘השנה נזכה בהרבה תארים’". לצד הנשיא התגייסו גם אוהדי ריאל מדריד השרופים, שהציפו את הרשתות החברתיות בהגנה עליו.

כולם הביעו תמיכה והערכה על תרומתו המצוינת לקבוצה ועל מסירותו הבלתי מתפשרת. מבחינתם אין מקום לשפוט את כושרו הנוכחי או לבקר את דבריו, ובטח שלא את התנהגותו באלמטי. הכול נסלח, כפי שעשה פלורנטינו בעבר, כשהואשם בעצמו בפינוק יתר של כוכבים שלא הביאו תארים.

