יום חמישי, 02.10.2025 שעה 20:18
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
195-217ברצלונה1
188-167ריאל מדריד2
165-137ויאריאל3
136-107אלצ'ה4
129-147אתלטיקו מדריד5
127-117בטיס6
129-107אספניול7
119-87חטאפה8
1010-117סביליה9
108-77אתלטיק בילבאו10
87-67אלאבס11
812-97ולנסיה12
77-57אוססונה13
612-47אוביידו14
514-117לבאנטה15
510-77ראיו וייקאנו16
59-67סלטה ויגו17
511-77ריאל סוסיאדד18
511-67מיורקה19
316-37ג'ירונה20

"טעם לא טוב בפה, הפסד כואב, אבל לא מכריע"

שחקני ברצלונה דה יונג וגארסיה סיכמו את ההפסד לפ.ס.ז': "צריכים להשתפר ונעשה זאת, זה היה משחק טוב כדי לראות איפה אנחנו עומדים. העייפות הכריעה"

|
אריק גארסיה ופרנקי דה יונג (IMAGO)
אריק גארסיה ופרנקי דה יונג (IMAGO)

פרנקי דה יונג ואריק גארסיה דיברו בסיום ההפסד הדרמטי 2:1 של ברצלונה אמש (רביעי) לפאריס סן ז’רמן במונז’ואיק, כששניהם הדגישו את האכזבה מהתוצאה, אך גם קראו לשמור על פרופורציות.

דה יונג, היה הראשון להתייחס למשחק: "מאוד מאוכזבים, הפסדנו בבית בדקה האחרונה. הם היו טובים יותר בשלב הסופי, ובכלל במחצית השנייה. המחצית הראשונה הייתה יותר מאוזנת ואנחנו היינו טובים יותר, במיוחד בדקות הפתיחה, אבל נכון שהם היו עדיפים במחצית השנייה".

ההולנדי הוסיף כי למרות הכאב, אין מדובר בהפסד שמכריע דבר: "גם לנו היו שחקנים חסרים, זה היה משחק טוב כדי לראות איפה אנחנו עומדים. אנחנו גם כן קבוצה גדולה באירופה, אבל למרות שהפסד כזה כואב, הוא לא מכריע בליגת האלופות".

לבסוף הבהיר דה יונג את הצורך להשתפר: "אנחנו תמיד רוצים לנצח. לא יוצאים עם טעם טוב בפה. אנחנו צריכים להשתפר, אנחנו יודעים את זה, ואנחנו נעשה את זה".

פרנקי דה יונג (IMAGO)פרנקי דה יונג (IMAGO)

גם הבלם אריק גארסיה, שפתח בהרכב של האנזי פליק, התייחס למשחק והסביר תחילה את מצבו הפיזי: "אני בסדר. הייתי מותש והכאבים בשוק רק עלו קצת", אמר לאחר שהוחלף לקראת הסיום. על המשחק עצמו אמר גארסיה: "זה כאב. בסוף היינו טובים במחצית הראשונה, כבשנו והיו לנו מצבים. אבל אחרי שהם השוו, הם השתפרו. במחצית השנייה סבלנו הרבה, היינו בפיגור, ובסוף הייתה לנו את ההזדמנות להשוות, אבל זה ברח לנו".

הוא הסביר גם מדוע פ.ס.ז’ נראתה חדה יותר בדקות הסיום: "הם החזיקו יותר טוב מעמד מבחינה פיזית כי היה להם יותר כדור, במיוחד במחצית השנייה. כשאתה בפיגור אתה מתעייף יותר, ולהם היו יותר מצבים".

גארסיה קרא לשמור על קור רוח: "כן, צריך להיות רגועים. שנה שעברה הפסדנו במונאקו. ידענו שזה משחק קשה וברור שרצינו לנצח, אבל שיחקנו כבר מול שתי יריבות חזקות ויש עוד דרך ארוכה בליגת האלופות".

אריק גארסיה (IMAGO)אריק גארסיה (IMAGO)

מגן הקטלונים ג'רארד מרטין סיכם: "בסופו של דבר, עדיף שזה יקרה עכשיו כדי שנוכל לתקן את זה לקראת שלבי הנוקאאוט ומשחקים חשובים אחרים. אנחנו צריכים לדרוש מעצמנו הרבה יותר נגד קבוצה כזו. הפעם לא יכולנו להראות את זה, אבל בוודאי שתהיה לנו הזדמנות בהמשך".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
