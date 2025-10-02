דקה 25: גנק - פרנצווארוש 0:0

במקביל למשחקה של מכבי תל אביב מול דינמו זאגרב, המחזור השני בליגה האירופית מזמן עוד מספר מפגשים מעניינים, כשבמוקד פרנצווארוש של גבי קניקובסקי, מוחמד אבו פאני ורובי קין מתארחת אצל גנק, הכוכב האדום של עומרי גלזר מתארחת אצל פורטו ואסטון וילה של אונאי אמרי, שהיא אחת מהיריבות של מכבי תל אביב בהמשך, פוגשת את פיינורד של רובין ואן פרסי.

גנק – פרצווארוש 0:0

גנק, שניצחה את ריינג’רס 0:1 במחזור הפתיחה של הליגה האירופית, מקווה לשבור רצף מאכזב במשחקי הבית במפעל מול קבוצתם של גבי קניקובסקי ומוחמד אבו פאני. הבלגים לא ניצחו בארבעת משחקי הבית האחרונים שלהם בליגה האירופית וניצחו רק פעם אחת בחמשת משחקי הבית האחרונים בכל המסגרות. מנגד, ההונגרים מגיעים במומנטום חיובי עם רצף של שישה משחקים ללא הפסד (4 ניצחונות ו־2 תיקו), אך מציגים מאזן חוץ עגום במפעל, שבעה הפסדים בשמונה משחקי החוץ האחרונים בשלב הבתים, שלושה מהם בהפרש של שני שערים ומעלה וללא כיבוש.

פורטו – הכוכב האדום 0:1

המארחת, שניצחה 0:1 במחזור הפתיחה של הליגה האירופית ושומרת על מאזן מושלם גם בליגה הפורטוגלית עם שמונה ניצחונות רצופים, פוגשת את קבוצתו של השוער עומרי גלזר, שסיימה ב־1:1 מול סלטיק במחזור הראשון. הסרבים פתחו גם הם את העונה המקומית עם רצף מושלם, אך מגיעים למפגש כשהמאזן שלהם באירופה דל מאוד עם שני ניצחונות בלבד ב־16 המשחקים האחרונים בזירה הבכירה. עבור פורטו מדובר בהזדמנות להמשיך רצף של שישה ניצחונות ביתיים רשמיים עם שער נקי, בעוד הכוכב האדום מנסה לשבור נתון בעייתי של ארבעה משחקי חוץ רצופים מול יריבות פורטוגליות ללא ניצחון.

דקה 8, שער! פורטו עלתה ל-0:1: וויליאם גומס שלח כדור עונשין מ-11 מטרים לרשת.

פיינורד – אסטון וילה 0:0

פיינורד של רובין ואן פרסי מתמודדת מול הקבוצה של אונאי אמרי, המאמן המעוטר ביותר בתולדות הליגה האירופית. ההולנדים מגיעים אחרי הפסד 1:0 בבראגה במחזור הפתיחה, אך התאוששו בליגה עם ניצחון על חרונינגן, והם מחזיקים ברצף של שישה משחקי בית ללא הפסד במפעל (4 ניצחונות ו־2 תיקו) עם יחס שערים מרשים 4:18. מנגד, האנגלים פתחו את הקמפיין האירופי עם ניצחון 0:1 על בולוניה והמשיכו עם 1:3 על פולהאם בפרמייר ליג, כשהם נשענים על הניסיון האדיר של אמרי, שניצח 66 מתוך 101 משחקיו בליגה האירופית. זהו המפגש הראשון בין הקבוצות, כאשר פיינורד פגשה בעבר 28 פעמים יריבות אנגליות (8 ניצחונות, 6 תיקו ו־14 הפסדים), בעוד אסטון וילה מעולם לא הפסידה לקבוצה הולנדית (4 ניצחונות ותיקו אחד).

תוצאות נוספות, חי:

באזל - שטוטגרט 0:0

סלטה ויגו - פאוק סלוניקי 0:0

ליון - זלצבורג 0:0

נוטינגהאם - מיטיולן 0:0

שטורם גראץ - ריינג'רס 0:0