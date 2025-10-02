יום חמישי, 02.10.2025 שעה 20:17
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
195-217ברצלונה1
188-167ריאל מדריד2
165-137ויאריאל3
136-107אלצ'ה4
129-147אתלטיקו מדריד5
127-117בטיס6
129-107אספניול7
119-87חטאפה8
1010-117סביליה9
108-77אתלטיק בילבאו10
87-67אלאבס11
812-97ולנסיה12
77-57אוססונה13
612-47אוביידו14
514-117לבאנטה15
510-77ראיו וייקאנו16
59-67סלטה ויגו17
511-77ריאל סוסיאדד18
511-67מיורקה19
316-37ג'ירונה20

ב-18 בנובמבר: נבחרת פלסטין תפגוש את קטלוניה

בתקשורת הספרדית אישרו שהמפגש יתקיים באצטדיון מונז'ואיק, שלושה ימים לאחר שהפלסטינים יפגשו גם את חבל הבאסקים. ההכרזה הרשמית צפויה ביום שבת

|
נבחרת קטלוניה (IMAGO)
נבחרת קטלוניה (IMAGO)

נבחרות קטלוניה ופלסטין תיפגשנה למשחק ידידות שייערך ב־18 בנובמבר באצטדיון מונז’ואיק. מועד פתיחת המשחק טרם נקבע סופית, וההכרזה הרשמית צפויה להגיע בשבת, במסגרת אירוע בגרניקה שבו ייחשף גם משחק הידידות בין חבל הבאסקים לפלסטין שייערך שלושה ימים קודם לכן, ב־15 בנובמבר.

היוזמה למשחק הגיעה מההתאחדות הפלסטינית, והצעתה התקבלה במהרה על ידי ממשלת קטלוניה והנבחרת המקומית. גם ברצלונה, שמארחת את משחקיה במונז’ואיק העונה, נתנה את ברכתה לקיום האירוע. שר הספורט הקטלוני, ברני אלוורז, הסביר ברדיו RAC1: “קיבלנו באופן לא רשמי את הפנייה מפלסטין, וביקשנו שהיא תיעשה גם בכתב. יש רצון מלא מצד המשרד וגם מצד הנשיא עצמו, סלבדור אייה, לאפשר את קיום המשחק הזה”.

המשחק מגיע על רקע מציאות מורכבת, סכסוך מתמשך עם ישראל וקריאות ההתאחדות הפלסטינית לפעולה מצד פיפ"א ואופ"א. הנשיא ג’יבריל רג’וב שלח מכתבים לשתי המסגרות ובהם הדגיש כי “השתיקה או הדחייה אינן עוד קבילות”, ודרש לבחון מחדש את מעמד ההתאחדות הישראלית ולמנוע מקבוצות ישראליות לשחק במסגרת בין-לאומית.

גג'יבריל רג'וב נואם בקונגרס פיפ"א (צילום מסך)

המשמעות הסמלית של המשחק מקבלת משנה תוקף דווקא ביום שבו מתכנסת מועצת פיפ"א בציריך, אם כן הנושא של הרחקת ישראל לא נמצא רשמית על סדר היום. נבחרת קטלוניה עצמה קיימה את משחקה האחרון בחודש מאי האחרון, אז גברה על קוסטה ריקה עם שערים של אנטוניו רוקה וקרלס אלנייה באצטדיון יוהאן קרויף. כעת, המפגש מול פלסטין צפוי למשוך תשומת לב רבה, הן בהיבט הספורטיבי והן בהיבט הפוליטי.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשהנגןהולאנד מטמטם את המעריצים עם פרארי פתוחה
זאת הדרך של הולאנד לנסוע בפרארי פתוחהנגןרונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
רונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיהנגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */