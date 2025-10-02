נשיאת הוועד האולימפי הבינ"ל נפגשה עם רג'וב

במהלך יום הכיפורים, נשיאת הוועד האולימפי הבין-לאומי החדשה, קריסטי קובנטרי, פגשה אמש (רביעי) את יו״ר הוועד האולימפי הפלסטיני, ג׳יבריל רג’וב, במשרדי הארגון בלוזאן. השניים דנו בהשפעות המלחמה בשטחי הרשות הפלסטינית ובתוכנית של הפלסטינים לשקם את מתקני הספורט באזור. במקביל, לאחרונה יעל ארד קיבלה תפקיד חדש בארגון העולמי.

קובנטרי קיבלה במשרדה משלחת של הוועד האולימפי הפלסטיני ביממה האחרונה, כאשר לפי ההודעה שפרסם הוועד האולימפי הבין-לאומי: “במהלך הפגישה דנו הצדדים בהשפעת הסכסוך המתמשך על הספורט והספורטאים בשטחי הרשות הפלסטינית, ובאיזו תמיכה הוועד האולימפי יכול לספק בהקשר טרגי זה”.

הנשיאה קובנטרי הביעה דאגה מהמצב הנוכחי באזור ואמרה: “כמו כל מי שמעוניין בשלום אזורי, אנו עוקבים מקרוב אחר ההתפתחויות הדיפלומטיות הנוכחיות ומקווים שהן יובילו בקרוב לדרך לשלום. תנחומינו העמוקים ממשיכים להיות מופנים לכל הנפגעים מסכסוך זה, ואנו באופן טבעי עומדים בסולידריות עם הקהילה האולימפית באזור”.

קריסטי קובנטרי וג'יבריל רג'וב (גרג מרטין, הוועד האולימפי הבין-לאומי)

נשיאת הוועד האולימפי הבין-לאומי הוסיפה: “על רקע כל כך הרבה מלחמות וסכסוכים המשפיעים על מיליוני אנשים חפים מפשע בכל רחבי העולם, לספורט יש את היכולת לאחד את כל העולם בתחרות שלווה. זה בא לידי ביטוי במשחקים האולימפיים בפאריס 2024, עת נציגי הנבחרת הישראלית, נציגי הנבחרת הפלסטינית ונציגי נבחרת הפליטים שהו תחת קורת גג אחת בכפר הספורטאים״.

קובנטרי הצהירה לאחר הפגישה כי היא תומכת ב”תוכנית לשיקום הספורט הפלסטיני” שהציג רג’וב בפני הוועד האולימפי הבין-לאומי בשנה שעברה. ​​הוועד האולימפי הבין-לאומי הודיע כי ינסה לגייס תרומות לטובת התוכנית מתורמים בין-לאומיים שונים, במטרה לשקם את מתקני הספורט שנהרסו בשטחים בהם פועל הוועד האולימפי הפלסטיני ולחדש את פעילויות הספורט באזור.

בנוסף, במהלך הפגישה, הוועד האולימפי הפלסטיני והוועד האולימפי הבין-לאומי סיכמו על הקצאת מספר מלגות סולידריות לספורטאים פלסטינים המתאמנים לקראת משחקי הנוער האסייתיים 2025 בבחריין, משחקי הנוער האולימפיים בדקאר 2026, משחקי האסיה אאיצ’י-נגויה 2026 והמשחקים האולימפיים בלוס אנג’לס 2028.

ג'יבריל רג'וב נואם בקונגרס פיפ"א (צילום מסך)

בהודעת הוועד האולימפי הבין-לאומי הודגש כי “הוועד האולימפי הישראלי והוועד האולימפי הפלסטיני הוכרו על ידי הוועד האולימפי הבין-לאומי בשטחים הבין-לאומיים המוכרים, עם זכויות שוות, וחיים יחד בשלום במסגרת התנועה האולימפית. שני הוועדים פועלים בהתאם לאמנה האולימפית. הוועד האולימפי הבין-לאומי שומר על קשר קבוע עם נציגי שני הוועדים המקומיים וממשיך לעבוד בשיתוף פעולה הדוק איתם כדי לספק תמיכה לספורטאיהם”.

בתוך כך, בחודש שעבר קובנטרי הקימה כמה קבוצות עבודה בארגון שמנהל את הספורט האולימפי בעולם. בין היתר, גם יעל ארד מונתה על ידי הנשיאה לשמש כחברה בקבוצת עבודה לשותפויות מסחריות ושיווק. כלומר, יו״ר הוועד האולימפי בישראל וחברת הוועד האולימפי הבין-לאומי קיבלה תפקיד נוסף ויוקרתי.