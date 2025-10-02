מפועל בניין שסחב ארגזים למספרת בצ'מפיונס

בלם יובנטוס פדריקו גאטי ביצע בעיטת מספרת מרהיבה בסגנון כריסטיאנו רונאלדו כדי להבקיע מול ויאריאל במשחק שבו הקבוצה האיטלקית סיימה לבסוף ב־2:2. גאטי, בלם בן 27 המתנשא לגובה 1.91 מטר, חתם ביובנטוס ב־2022 (והושאל לפרוזינונה) אחרי קריירת כדורגל שהתחילה בליגה הרביעית.

העלייה של גאטי לתהילה היא עצומה: מפועל בניין ושחקן בסרייה ד’ (הליגה הרביעית בכדורגל האיטלקי) ועד יובנטוס בארבע שנים בלבד. גאטי אמר על כך בעבר: “עבדתי פעם בשווקים. לפני שנתיים הייתי פועל בניין שהתקין חלונות”. כשהיה בן 17 שיחק גאטי בפאברולו, קבוצה מעיירה קטנה בפיימונטה. הוא התאמן אחר הצהריים, ובבקרים עבד בכל מקום אפשרי.

פדריקו גאטי עצמו סיפר בפברואר 2022, לאחר שחתם ביובנטוס מקבוצת פרוזינונה מהסרייה ב’: “עבדתי פעם בשווקים, פרקתי ארגזים של פירות וירקות. לפני שנתיים הייתי פועל בניין שהתקין חלונות, ובשעות אחר הצהריים התאמנתי על מגרשי בוץ קפואים ובקור. זה חלום”.

גאטי חוגג (IMAGO)

במהלך הקריירה שלו שיחק גאטי באלסנדריה (2012-2018), פאברולו (2014-2016), סלוצו (2016-2017), פאברולו (2017-2018), ורבניה (2018-2020), פרו פטריה (2020-2021), פרוזינונה (2021-2022) ויובנטוס. פדריקו גאטי, שזומן לנבחרת איטליה ב־2022, כבר רשם שש הופעות במדי האזורי.