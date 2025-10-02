לואיס אנריקה: 2 הקבוצות רצו לשחק ולא לבעוט סתם

פאריס סן ז’רמן חזרה מאצטדיון מונז’ואיק עם ניצחון יוקרתי 1:2 על ברצלונה במחזור השני בליגת האלופות, ובמרכזו המאמן של אלופת אירופה לואיס אנריקה, שחקן ומאמן העבר של בארסה, שחווה ערב רווי רגשות מול קבוצתו לשעבר.

במסיבת העיתונאים לאחר המשחק התפתח עימות קטן עם עיתונאי צרפתי, שטען כי פ.ס.ז’ הפתיעה בפיזיות שלה. לואיס אנריקה לא אהב את הסטראוטיפ: "זו קלישאה. כולם חוזרים על זה, אבל זה לא נכון. אם תגיד לא אני אגיד כן, ואם תגיד כן, אני אגיד לא", עקץ המאמן בציניות. לדבריו, מה שחשוב זו לא רמת הכושר, אלא הזהות וה־DNA שהקבוצה משמרת על המגרש.

על המשחק עצמו אמר המאמן הספרדי: "זה היה משחק מצוין, בין שתי קבוצות שרוצות לשחק ולא לבעוט סתם. במחצית הראשונה הם היו עדיפים עד לשער שלהם, אבל חזרנו בזכות מהלך ענק של נונו מנדש. במחצית השנייה היינו טובים יותר, שלטנו והגענו לרמה שאנחנו רוצים לראות".

שחקני פ.ס.ז' מודים לקהל בסיום (IMAGO)

לואיס אנריקה החמיא גם לכוכבים הצעירים של היריבה: "היה לנו קשה מאוד לעצור את פדרי, לדעתי הוא, לצד ויטיניה, מהקשרים הטובים בעולם. לשחק מול שחקנים כאלה גורם לשחקנים שלי לרצות להשתפר. גם כשנתנו דקות לצעירים בני 17 ו־18, הם עמדו יפה במשימה".

המאמן הוסיף כי הניצחון הזה מעניק הרבה ביטחון להמשך: "הוכחנו שאנחנו מסוגלים להתגבר על חוסרים ועל קושי. לא משנה מי משחק, כולם תורמים. זה ניצחון חשוב מאוד שנותן לנו ביטחון". לגבי מטרות ההמשך היה ברור: "המטרה היא לשמור על רמה תחרותית גבוהה. לחשוב רק על המשחק הבא, לא על המקום בשמינייה הראשונה".

בסיום גם הקדיש רגע אישי לברצלונה, שתרמה למחווה מרגשת: "אני רוצה להודות לברצלונה על המחווה היפה, מכירת חולצות השחקנים לטובת עמותת Xana Foundation (בתו שמתה). זה מחמם את הלב לראות את התמיכה. זו מחווה נהדרת מהנשיא ומהמועדון כולו".

החולצות של שחקני ברצלונה, שאותן היא תמכור כדי לסייע לקרן של ז'אנה (ברצלונה)

לואיס אנריקה סיכם: “ברצלונה הייתה טובה מאיתנו ברגעים רבים. הם יכולים להיות רגועים, זו רק ההתחלה של משהו גדול מאוד. הקבוצה של פליק משחקת בצורה מבריקה ותביא הרבה שמחה, גם בליגת האלופות".