"תראו במגרש": התגובה של ויטיניה לימאל ופדרי

פאריס סן ז’רמן רשמה ניצחון יוקרתי 1:2 על ברצלונה באצטדיון מונז’ואיק במסגרת המחזור השני בליגת האלופות, במשחק שקדמו לו לא מעט דיבורים מצד הקטלונים. פדרי הצהיר במסיבת העיתונאים: "פאריס כבר הראתה בעונה שעברה מה היא שווה, אבל אנחנו מרגישים שאנחנו הקבוצה הטובה ביותר". לאמין ימאל העלה לרשתות החברתיות סרטון עם קטע מוטיבציה מתוך הסרט עורך דין של השטן, בצירוף הכיתוב: "אני חזרתי וגם המשימה חזרה".

אחרי שריקת הסיום, שחקני פ.ס.ז' לא נשארו חייבים. גונסאלו ראמוס, שכבש את שער הניצחון בדקה ה־90, שלח עקיצה ישירה: "אנחנו אלופי אירופה, אין לי מה להוסיף. אם אתה באמת הכי טוב, תראה את זה במגרש, לא בדיבורים".

גם ויטיניה, שהיה אחד מהמצטיינים בקישור של לואיס אנריקה, הגיב בחריפות: "זה קורה לפעמים, יש הצהרות לפני משחקים, זה חלק מהכדורגל. אבל בינינו, זה לא מזיז לנו. לא אכפת לנו. רצינו לשחק, שיחקנו, ניצחנו, וזה מה שחשוב".

הסטורי של לאמין ימאל לפני המשחק (צילום מסך)

הקשר הפורטוגלי הוסיף דברי הערכה לחוזק הקבוצתי של קבוצתו: "זה מדהים, אני גאה בקבוצה הזאת. חסרו לנו חמישה שחקני הרכב, היו צעירים שעלו, אחרים שנכנסו כמחליפים ונתנו הכל. חזרנו מפיגור מול אחת הקבוצות הטובות באירופה, בחוץ, והצלחנו להפוך את המשחק במחצית השנייה. זה מסר ענק לאירופה כולה".

ימאל, שנראה נחוש לפני המשחק ופרסם את הסרטון המדובר, מיהר למחוק את הסטורי לאחר ההפסד. בסופו של ערב טעון, המסר של פ.ס.ז’ היה חד וברור: פחות דיבורים, יותר מעשים. אלופת אירופה הוכיחה שגם עם סגל חסר ובלחץ חוץ, היא יודעת לעמוד מול הגדולות ולשלוח איתות ברור למתחרות: מי שרוצה להיות "הטובה ביותר", חייב להוכיח את זה קודם כל על כר הדשא.