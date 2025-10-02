יום שישי, 03.10.2025 שעה 04:27
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
00-00דנבר נאגטס
00-00ברוקלין נטס
00-00שארלוט הורנטס
00-00גולדן סטייט ווריורס
00-00אוקלהומה ת'אנדר
00-00סקרמנטו קינגס
00-00פורטלנד בלייזרס
00-00פיניקס סאנס
00-00לוס אנג'לס לייקרס
00-00לוס אנג'לס קליפרס
00-00יוסטון רוקטס
00-00ממפיס גריזליס
00-00יוטה ג'אז
00-00סן אנטוניו ספרס
00-00מינסוטה טימברוולבס
00-00בוסטון סלטיקס
00-00דאלאס מאבריקס
00-00טורונטו ראפטורס
00-00מילווקי באקס
00-00אינדיאנה פייסרס
00-00דטרויט פיסטונס
00-00קליבלנד קאבלירס
00-00שיקגו בולס
00-00ניו אורלינס פליקנס
00-00אטלנטה הוקס
00-00וושינגטון וויזארדס
00-00פילדלפיה 76'
00-00אורלנדו מג'יק
00-00ניו יורק ניקס
00-00מיאמי היט

דונצ'יץ' נתפס אוסף הזמנה ממסעדת המבורגרים

הכוכב שעבר מהפך פיזי בקיץ נתפס בתיעוד שהסעיר את הרשת והפך לוויראלי: "עוד רגע הוא חוזר להשמין", "עשה סיבוב עולמי לשכנע שרזה ונתפס עם המבורגר"

|
לוקה דונצ'יץ' (IMAGO)
לוקה דונצ'יץ' (IMAGO)

לוקה דונצ’יץ’ פתח את הקיץ עם מהפך פיזי מסחרר, אחרי שנים של ביקורות על משקל עודף וחוסר כושר, כוכב הסלובני הפתיע את עולם ה־NBA כשהפך לדוגמן כושר של ממש, ואף כיכב על שער מגזין Men’s Health. התמונות החדשות שיתקו את כל המבקרים: גוף חטוב, מוכן לעונה החדשה, וכזה ששידר מסר ברור, זה לא אותו לוקה של פעם.

האוהדים התלהבו, גם לוס אנג’לס לייקרס לא הסתירה את ההתרגשות, ופתאום דונצ’יץ’ הפך שוב לשיחת היום. אלא שאז הגיעה התפנית: ימים ספורים אחרי פתיחת מחנה האימונים, דונצ’יץ’ נצפה במכוניתו כשהוא אוסף הזמנה מרשת המזון המהיר In-N-Out Burger. הסרטון שהודלף הפך ויראלי, והחזיר את הדיון על ההרגלים הישנים של הסלובני.

הרשת, כצפוי, התפוצצה. חלק מהאוהדים לא ריחמו: “הוא עוד רגע חוזר להשמין”, צחק אחד. אחר הוסיף בציניות: “עשה סיבוב עולמי לשכנע אותנו שהוא רזה, ואז נתפס עם המבורגר”. אך היו גם מי שהגנו: “הוא רק בא בשביל החסה, תרגיעו”, הגיב אחד מהם. נראה שגם כשהגוף השתנה, הוויכוח סביבו נשאר אותו דבר.

לוקה דונצלוקה דונצ'יץ' (IMAGO)

בכל זאת, צריך להזכיר שלוקה היה כוח בלתי ניתן לעצירה גם בתקופות בהן ספג ביקורת על מבנה גופו. מספרים או תמונות בצד, במגרש הוא תמיד סיפק את הסחורה, קלאץ’, יצירתי, ובלתי ניתן לחיקוי. דווקא עכשיו, כשהוא בכושר הטוב בקריירה, האוהדים מצפים לראות איך השדרוג הפיזי ישפיע על משחקו לאורך עונה שלמה.

במסיבת עיתונאים השבוע נשמע דונצ’יץ’ רגוע יותר ובטוח: “אני מתעייף הרבה פחות. אולי אני קצת מהיר יותר בגלל זה. באירופה משחקים 40 דקות, ב־NBA זה 48, ובגלל הצפיפות של הליגה העייפות היא הבעיה הגדולה ביותר. כרגע אני מתמודד עם זה טוב יותר”. דבריו נתנו תחושה של נחישות, שהוא לא מתכוון לחזור לאחור.

ההופעות ביורובאסקט 2025, שם הצטיין במדי סלובניה, כבר הוכיחו שהגרסה החדשה של לוקה היא לא רק שיווקית אלא גם מקצועית. עכשיו, עם משחק ההכנה הראשון מול פיניקס ביום שישי, השאלה הגדולה היא האם דונצ’יץ’ ישמור על הקו החדש או שימשיך לעורר כותרות גם מחוץ לפרקט. דבר אחד בטוח, הסיפור הזה רק מתחיל.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשהנגןהולאנד מטמטם את המעריצים עם פרארי פתוחה
זאת הדרך של הולאנד לנסוע בפרארי פתוחהנגןרונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
רונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיהנגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */