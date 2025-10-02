יום שישי, 03.10.2025 שעה 04:27
ליגת האלופות
ליגת האלופות 25-26
62-82באיירן מינכן1
61-72ריאל מדריד2
61-62פאריס סן-ז'רמן3
60-52אינטר4
60-42ארסנל5
62-52קרבאח אגדם6
45-82בורוסיה דורטמונד7
42-42מנצ'סטר סיטי8
42-32טוטנהאם9
34-72אתלטיקו מדריד10
32-52ניוקאסל11
32-52מארסיי12
33-52קלאב ברוז'13
33-52ספורטינג ליסבון14
36-62איינטרכט פרנקפורט15
33-32ברצלונה16
33-32ליברפול17
33-22צ'לסי18
33-22נאפולי19
35-32אוניון סט. ז'ילואז20
35-22גלאטסראיי21
35-22אטאלנטה22
26-62יובנטוס23
24-42בודה גלימט24
23-32באייר לברקוזן25
13-22ויאריאל26
14-22פ.ס.וו. איינדהובן27
14-22פ.צ. קופנהאגן28
12-02אולימפיאקוס29
16-32מונאקו30
15-22סלביה פראג31
15-12פאפוס32
04-22בנפיקה ליסבון33
06-12אתלטיק בילבאו34
06-02אייאקס35
09-12קייראט36

קרבאח 10 מקומות מעל ברצלונה: טבלת האלופות

הפסד הקטלונים דרדר אותם למקום ה-16, ליברפול רק 17, הקבוצה האזרית היא אחת מ-6 המושלמות. וגם: השינויים בסיכויים לטופ 8 בעקבות התוצאות במחזור

|
קיין, ימאל, אמבפה וסלאח (IMAGO)
קיין, ימאל, אמבפה וסלאח (IMAGO)

המחזור השני בליגת האלופות סידר מעט את הטבלה אחרי ההפתעות במחזור הפתיחה. בצמרת אפשר למצוא את השמות הגדולים, באיירן מינכן, ריאל מדריד, פאריס סן ז'רמן, אינטר וארסנל, כולן עם 6 נקודות משני משחקים. ההפתעה הגדולה היא קרבאח האזרית שממוקמת בשלב זה בעמדה ישירה לשמינית הגמר עם מאזן מושלם.

גם דורטמונד וסיטי נמצאות בצמרת, בעוד אתלטיקו מדריד וברצלונה, למרות ההפסד של הקטלונים, שומרות על מקומן באזור הפלייאוף. לעומת זאת, ויאריאל ואתלטיק בילבאו קרובות להדחה, כשבילבאו מדורגת במקום ה־34 מתוך 36.

כדאי לזכור את שיטת הפורמט החדשה: שמונה הראשונות מעפילות ישירות לשמינית הגמר וייהנו מיתרון הביתיות עד סיום שלב הנוקאאוט. מקומות 9–24 ממשיכים לשלב פלייאוף (מעין 1/16 גמר), שם ייקבעו היריבות של השמינייה הבכירה.

לאמין ימאל (IMAGO)לאמין ימאל (IMAGO)

הקבוצות במקומות 25–36 יודחו מהמשך המפעל. במאבקי ההסתברויות, פאריס סן ז'רמן היא המרוויחה הגדולה עם עלייה של 23% בסיכויי הטופ 8, לצד באיירן (14%+), אתלטיקו מדריד (11%+) וניוקאסל (10%+). מנגד, ליברפול ספגה ירידה של 27% בסיכויי הטופ 8, ברצלונה ירדה ב־16%, אוניון סן ז'ילואז ב־11% ומנצ'סטר סיטי ב־7%. גם במאבק על הטופ 24 נרשמו תנודות גדולות: גלאטסראיי קפצה ב־30%, קרבאח ב־23% ומארסיי ב־16%, בעוד קופנהאגן (19%-), סן ז'ילואז (19%-) ואתלטיק בילבאו (15%-) נפגעו משמעותית.

טבלת ליגת האלופות אחרי מחזור 2 (נקודות, הפרש שערים):

1 – באיירן מינכן – 6 נק' (6+)

2 – ריאל מדריד – 6 נק' (6+)

3 – פאריס סן ז'רמן – 6 נק' (5+)

4 – אינטר – 6 נק' (5+)

5 – ארסנל – 6 נק' (4+)

6 – קרבאח – 6 נק' (3+)

7 – דורטמונד – 4 נק' (3+)

8 – מנצ'סטר סיטי – 4 נק' (2+)

9 – טוטנהאם – 4 נק' (1+)

10 – אתלטיקו מדריד – 3 נק' (3+)

11 – ניוקאסל – 3 נק' (3+)

12 – מארסיי – 3 נק' (3+)

13 – קלאב ברוז' – 3 נק' (2+)

14 – ספורטינג ליסבון – 3 נק' (2+)

15 – פרנקפורט – 3 נק' (0)

16 – ברצלונה – 3 נק' (0)

17 – ליברפול – 3 נק' (0)

18 – צ'לסי – 3 נק' (1-)

19 – נאפולי – 3 נק' (1-)

20 – אוניון סן ז'ילואז – 3 נק' (2-)

21 – גלאטסראיי – 3 נק' (3-)

22 – אטאלנטה – 3 נק' (3-)

23 – יובנטוס – 2 נק' (0)

24 – בודה/גלימט – 2 נק' (0)

25 – באייר לברקוזן – 2 נק' (0)

26 – ויאריאל – נקודה אחת (1-)

27 – פ.ס.וו איינדהובן – נקודה אחת (2-)

28 – קופנהאגן – נקודה אחת (2-)

29 אולימפיאקוס – נקודה אחת (2-)

30 מונאקו – נקודה אחת (3-)

31 – סלביה פראג – נקודה אחת (3-)

32 – פאפוס – נקודה אחת (4-)

33 – בנפיקה ליסבון – 0 נק' (2-)

34 – אתלטיק בילבאו – 0 נק' (5-)

35 – אייאקס – 0 נק' (6-)

36 – קייראט – 0 נק' (8-)

סיכויי ההגעה לטופ 8 ולטופ 24

לפי תחזיות הסיכויים המעודכנות לשלב הליגה בליגת האלופות, ניכר הבדל בין המועמדות המובילות ובין הקבוצות שנאבקות על סיכוי מינימלי. ארסנל ניצבת בפסגה עם סיכוי כמעט ודאי לסיים בטופ 24, 99.9%, ולצד זאת גם 90% סיכוי לסיים בטופ 8, מה שהופך אותה לפייבוריטית הגדולה ביותר נכון לעכשיו.

סאקה חוגג עם אודגור (IMAGO)סאקה חוגג עם אודגור (IMAGO)

פאריס סן ז'רמן קרובה מאוד עם 99.6% להעפלה לטופ 24 ו־78% סיכוי לטופ 8. באיירן מינכן גם כן בעמדה חזקה עם 99.6% לטופ 24 ו־73% לטופ 8, כאשר שלושתן מובילות בבירור את הרשימה. ריאל מדריד נהנית מסיכויים גבוהים מאוד אף היא, 99% להעפלה ו־69% לסיים בין שמונה הגדולות, בעוד ברצלונה מעט פחות יציבה עם 98% לטופ 24 ו־54% לטופ 8.

אינטר מציגה נתונים מרשימים, 99.7% לטופ 24 ו־67% לטופ 8, הממקמים אותה בין הפייבוריטיות הבכירות. ליברפול נמצאת חזק בתמונה עם 98% סיכוי לטופ 24 ו־51% סיכוי להיכנס לטופ 8, ויחד איתה מנצ'סטר סיטי מחזיקה ב־98% לטופ 24 וב־57% לטופ 8.

ארלינג הולאנד (IMAGO)ארלינג הולאנד (IMAGO)

לעומתן, אתלטיקו מדריד עם 89% סיכוי בלבד להעפיל ו־20% לטופ 8, מה שממחיש שהיא רחוקה מהקבוצות המובילות. בקרב הקבוצות הספרדיות הנוספות, ויאריאל חלשה מאוד, 69% סיכוי להעפיל לטופ 24 ורק 6% לטופ 8. בחלק התחתון של הטבלה נמצאת אייאקס בה משחק אוסקר גלוך, שכמעט ונמחקה מהמאבק, 17% בלבד סיכוי להיכנס לטופ 24 ו־0.3% בלבד לטופ 8, מה שמציב אותה בין הקבוצות החלשות ביותר במפעל.

