ליגה אנגלית 25-26
4814-4020ארסנל1
4319-4521מנצ'סטר סיטי2
4324-3321אסטון וילה3
3428-3220ליברפול4
3328-3521ברנטפורד5
3124-3421צ'לסי6
3130-3420מנצ'סטר יונייטד7
3130-3021פולהאם8
3022-2121סנדרלנד9
2924-2820ניוקאסל10
2928-3121ברייטון11
2925-2321אברטון12
2823-2221קריסטל פאלאס13
2727-3021טוטנהאם14
2640-3421בורנמות'15
2233-2620לידס16
2134-2121נוטינגהאם פורסט17
1443-2221ווסטהאם18
1239-2020ברנלי19
741-1521וולבס20

הולאנד כעס, פפ: אין לי מה לומר על שופטים מספרד

חלוץ סיטי שהגיע ל-52 גולים ב-50 משחקים באלופות הביע תסכול מה-2:2 במונאקו: "לא מספיק טוב". חילופי עקיצות בין ברנרדו לדייר: "ידוע שהוא צוללן"

|
ארלינג הולאנד (IMAGO)
ארלינג הולאנד (IMAGO)

אחרי ה־2:2 הדרמטי של מנצ'סטר סיטי מול מונאקו בליגת האלופות, הקולות מהמחנה האנגלי היו טעונים במיוחד. ארלינג הולאנד, שכבש צמד והמשיך את הכושר האדיר שלו, כשהוא אף עלה ל-52 שערים ב-50 הופעות בצ’מפיונס, לא הסתיר את התסכול.

"אני כועס, ואני חושב שכולם צריכים להיות. זה פשוט לא מספיק טוב", אמר הנורבגי. הוא הוסיף: "ברור שאני לא מרוצה שלא ניצחנו. במחצית הראשונה שלטנו והגענו למצבים, אבל במחצית השנייה עשינו דברים מיותרים ולא שיחקנו טוב. לא הגיע לנו לנצח". על הפנדל של דייר אמר: "לא ראיתי שוב את המהלך, אבל אם מישהו בועט למישהו בפנים, אני מניח שזה פנדל".

פפ גווארדיולה, שהתבקש לפני המשחק להתייחס לשערים שסיטי סופגת בדקות הסיום, אמר אז ש"אין לו דאגה מיוחדת", אך לאחר השוויון הדרמטי נאלץ להודות: "שיחקנו טוב מאוד, יצרנו הרבה מצבים, אבל בסוף לא הגנו טוב על כדור חופשי, ספגנו פנדל, למרות שניקו גונסאלס נגע קודם בכדור וללא כוונה".

פפ גווארדיולה (IMAGO)פפ גווארדיולה (IMAGO)

בהמשך הבהיר בעוקצנות: "אין לי מה לומר על שופטים ספרדים", כש עקץ את החלטת חיל מנסאנו, שבסיוע ה־VAR העניק את השריקה. ברנרדו סילבה טען: "חלק מההחלטות לא עזרו לנו, זה היה משחק מוזר. ברגע שחשבתי שאנחנו שולטים, ספגנו שוב. זה מתסכל לצאת מכאן רק עם נקודה, דייר ידוע בתור צוללן". בצד של מונאקו, דייר הגיב לביקורת: "שמעתי שברנרדו אמר שצללתי... אבל היה מגע בפנים שלי, אני בטוח בזה".

בדיקת ה-VAR הדרמטית (צילום מסך)בדיקת ה-VAR הדרמטית (צילום מסך)

גם פרשנים לא חסכו מילים. ניקי באט אמר: "זו הגנה טיפשית, דייר רץ חזק מהעומק והבלמים פשוט נתנו לו לעבור. באירופה, ברגע שאתה רואה תמונה כזו, זה תמיד פנדל". נדם אונואה, אקס סיטי, הוסיף בחיוך: "לפחות טוב לראות אנגלי כובש פנדלים בשנה של מונדיאל". הנתון המדאיג, ארבעה שערים שספגה סיטי בדקות ה־89 ומעלה מאז אוגוסט, לא נעלם מעיני האוהדים. הולאנד סיכם: "אנחנו צריכים יותר אנרגיה, יותר חדות. במחצית הראשונה עשינו את זה, בשנייה לא. זה פשוט לא מספיק טוב".

ארלינג הולאנד (IMAGO)ארלינג הולאנד (IMAGO)

לצד התסכול, באנגליה כבר החלו לדבר על מגמה מסוכנת: סיטי לא ניצחה בחמשת משחקי החוץ האחרונים שלה בליגת האלופות, והפעם שוב איבדה נקודות בדקה ה־90. הנתון הזה, יחד עם רצף הספיגות המאוחרות בפרמייר ליג ובליגת האלופות, מעלה סימני שאלה על יכולתה של התכולים לשמור על ריכוז עד הסיום, נקודה שגווארדיולה יצטרך לפתור בהקדם כדי שהקבוצה לא תשלם מחיר כבד בהמשך העונה.

