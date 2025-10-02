בדקה ה-90: ברצלונה ספגה 2:1 בבית מול פ.ס.ז'

פאריס סן ז'רמן גברה 1:2 על ברצלונה אמש (רביעי) בליגת האלופות, משער ניצחון דרמטי של גונסאלו ראמוס בדקה ה-90. היה זה הפסד ראשון העונה לקבוצה של האנזי פליק, שנראתה חדה במחצית הראשונה, אך התקשתה להחזיק בקצב מול הפיזיות של הצרפתים.

זה לא היה גמר, אך הרגיש כמו גמר. לא היה מדובר בשלוש נקודות מכריעות, אך ההרגשה הייתה שכן. המפגש בין ברצלונה לפ.ס.ז' הפך בשנים האחרונות לקרב טעון בין שתי קבוצות שחיות על הקצב הגבוה והעוצמות שלהן, וגם הפעם הן סיפקו משחק גדול. למרות היעדרויות משמעותיות משני הצדדים, הקצב היה מסחרר והמשחק יכול היה להסתיים לכל כיוון. תיקו היה באוויר, אך שערו של ראמוס בתוספת הזמן הכריע.

המשחק הוגדר מראש כ"גדול הראשון של העונה" עבור בארסה, אך היה ברור שלא מעט שמות ייעדרו. אצל הקטלונים חסרו ז'ואן גארסיה וראפיניה, בעוד אצל לואיס אנריקה נעדרו אוסמן דמבלה (שזכה בכדור הזהב), דזירה דואה, חביצ'ה קבראצחליה, ז'ואאו נבש ומרקיניוס. רוברט לבנדובסקי לא פתח בהרכב, ופראן טורס שוב הוכיח שמקומו כשחקן מוביל מוצדק. את אור הזרקורים לקח בעיקר לאמין ימאל, שהתמודד ראש בראש עם נונו מנדש והפך את האגף הימני של בארסה ל”זירת קרב”.

לאמין ימאל, קונדה וקוברסי (IMAGO)

ברצלונה פתחה חזק עם שליטה בכדור ולחץ מוקדם. לאמין ימאל הדליק את הקהל כבר בדקות הראשונות עם דריבל כפול מבריק, ואילו פראן טורס הגיע להזדמנות גדולה אחרי בישול חכם בחלק החיצוני של הרגל של ימאל, אך הבעיטה נעצרה על הקו. בדקה ה-20 הגיע היתרון המוצדק של בארסה: ימאל חטף את הכדור, רשפורד המשיך לטורס, וזה בעט חזק לרשת של שבאלייה וקבע שיא של כל הזמנים עבור בארסה – 45 משחקים רשמיים רצופים עם שער.

פראן טורס ופדרי (IMAGO)

אלא שהשער הפך את התמונה. נונו מנדש, שנמאס לו להישאר באגף מול ימאל, פרץ קדימה. תחילה סחט כרטיס צהוב מפרנקי דה יונג במהלך שיכול היה להסתיים באדום, ולאחר מכן דהר לעבר השער הקטלוני ומסר לסני מאיולו בן ה-19, שהשווה בבעיטה חדה לרשת של וויצ’ך שצ'סני. המומנטום עבר לצרפתים, ובסיום המחצית הראשונה בארקולה כמעט הפך את התוצאה.

סני מאיולו (IMAGO)

שחקני פ.ס.ז' חוגגים (IMAGO)

שחקני פ.ס.ז' מאושרים אחרי גול השוויון (IMAGO)

המחצית השנייה נפתחה בשליטה פיזית של פ.ס.ז', שהצליחה לשבור את משחק המסירות של בארסה ולגרום לקבוצה של פליק לאבד שליטה. הקהל התעורר שוב אחרי עבירה נוספת של מנדש על ימאל, שעוררה ויכוח על הרחקה אפשרית, אך השופט האנגלי אוליבר הסתפק באזהרה.

בארסה הגיבה עם דקות טובות, ודני אולמו היה קרוב להחזיר את היתרון אחרי בישול של טורס, אך אשרף חכימי הציל מהקו. העייפות ניכרה אצל שני הצדדים. פליק ניסה לרענן עם לבנדובסקי, באלדה, קסאדו ומארק ברנאל, בעוד לואיס אנריקה שלח פנימה את ראמוס וקאנג אין לי.

האנזי פליק ולואיס אנריקה (IMAGO)

בסיום, היו אלה המחליפים שהכריעו. בעיטה של לי פגעה בקורה, ובדקה ה-90 מסירת עומק נהדרת של חכימי מצאה את ראמוס, שירה פנימה את שער הניצחון וקבע 1:2 דרמטי לפאריס. פ.ס.ז', אגב, הפכה לקבוצה הראשונה אי פעם בצ'מפיונס שמנצחת שלוש פעמים ברציפות את ברצלונה בחוץ (1:4 בפברואר 2021, 1:4 באפריל 2024). משחק גדול, עם תחושה שזו לא תהיה הפעם האחרונה שהשתיים נפגשות העונה.

גונסאלו ראמוס חוגג (IMAGO)

ראמוס חוגג את השער הדרמטי (IMAGO)

האכזבה של לאמין ימאל אחרי השריקה (IMAGO)