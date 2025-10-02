יום חמישי, 02.10.2025 שעה 20:16
כדורגל עולמי  >> ליגה צרפתית
ליגה צרפתית 25-26
154-126פאריס סן-ז'רמן1
153-86ליון2
125-126מארסיי3
1210-146מונאקו4
127-96שטרסבורג5
109-136ליל6
105-86לאנס7
98-76ראן8
711-116ברסט9
711-96טולוז10
713-106פ.צ. פאריס11
710-76ניס12
714-96לוריין13
68-46אוקזר14
58-66לה האבר15
57-56נאנט16
56-36אנז'ה17
213-56מץ18

בדקה ה-90: ברצלונה ספגה 2:1 בבית מול פ.ס.ז'

המארחת קרסה במחצית השנייה מול הפיזיות של אלופת אירופה החסרה. פראן טורס כבש ראשון, סני מאיולו איזן וגונסאלו ראמוס קבע הפסד ראשון העונה לפליק

|
לאמין ימאל (IMAGO)
לאמין ימאל (IMAGO)

פאריס סן ז'רמן גברה 1:2 על ברצלונה אמש (רביעי) בליגת האלופות, משער ניצחון דרמטי של גונסאלו ראמוס בדקה ה-90. היה זה הפסד ראשון העונה לקבוצה של האנזי פליק, שנראתה חדה במחצית הראשונה, אך התקשתה להחזיק בקצב מול הפיזיות של הצרפתים.

זה לא היה גמר, אך הרגיש כמו גמר. לא היה מדובר בשלוש נקודות מכריעות, אך ההרגשה הייתה שכן. המפגש בין ברצלונה לפ.ס.ז' הפך בשנים האחרונות לקרב טעון בין שתי קבוצות שחיות על הקצב הגבוה והעוצמות שלהן, וגם הפעם הן סיפקו משחק גדול. למרות היעדרויות משמעותיות משני הצדדים, הקצב היה מסחרר והמשחק יכול היה להסתיים לכל כיוון. תיקו היה באוויר, אך שערו של ראמוס בתוספת הזמן הכריע.

המשחק הוגדר מראש כ"גדול הראשון של העונה" עבור בארסה, אך היה ברור שלא מעט שמות ייעדרו. אצל הקטלונים חסרו ז'ואן גארסיה וראפיניה, בעוד אצל לואיס אנריקה נעדרו אוסמן דמבלה (שזכה בכדור הזהב), דזירה דואה, חביצ'ה קבראצחליה, ז'ואאו נבש ומרקיניוס. רוברט לבנדובסקי לא פתח בהרכב, ופראן טורס שוב הוכיח שמקומו כשחקן מוביל מוצדק. את אור הזרקורים לקח בעיקר לאמין ימאל, שהתמודד ראש בראש עם נונו מנדש והפך את האגף הימני של בארסה ל”זירת קרב”.

לאמין ימאל, קונדה וקוברסי (IMAGO)לאמין ימאל, קונדה וקוברסי (IMAGO)

ברצלונה פתחה חזק עם שליטה בכדור ולחץ מוקדם. לאמין ימאל הדליק את הקהל כבר בדקות הראשונות עם דריבל כפול מבריק, ואילו פראן טורס הגיע להזדמנות גדולה אחרי בישול חכם בחלק החיצוני של הרגל של ימאל, אך הבעיטה נעצרה על הקו. בדקה ה-20 הגיע היתרון המוצדק של בארסה: ימאל חטף את הכדור, רשפורד המשיך לטורס, וזה בעט חזק לרשת של שבאלייה וקבע שיא של כל הזמנים עבור בארסה – 45 משחקים רשמיים רצופים עם שער.

פראן טורס ופדרי (IMAGO)פראן טורס ופדרי (IMAGO)

אלא שהשער הפך את התמונה. נונו מנדש, שנמאס לו להישאר באגף מול ימאל, פרץ קדימה. תחילה סחט כרטיס צהוב מפרנקי דה יונג במהלך שיכול היה להסתיים באדום, ולאחר מכן דהר לעבר השער הקטלוני ומסר לסני מאיולו בן ה-19, שהשווה בבעיטה חדה לרשת של וויצ’ך שצ'סני. המומנטום עבר לצרפתים, ובסיום המחצית הראשונה בארקולה כמעט הפך את התוצאה.

סני מאיולו (IMAGO)סני מאיולו (IMAGO)
שחקני פ.ס.זשחקני פ.ס.ז' חוגגים (IMAGO)
שחקני פ.ס.זשחקני פ.ס.ז' מאושרים אחרי גול השוויון (IMAGO)

המחצית השנייה נפתחה בשליטה פיזית של פ.ס.ז', שהצליחה לשבור את משחק המסירות של בארסה ולגרום לקבוצה של פליק לאבד שליטה. הקהל התעורר שוב אחרי עבירה נוספת של מנדש על ימאל, שעוררה ויכוח על הרחקה אפשרית, אך השופט האנגלי אוליבר הסתפק באזהרה.

בארסה הגיבה עם דקות טובות, ודני אולמו היה קרוב להחזיר את היתרון אחרי בישול של טורס, אך אשרף חכימי הציל מהקו. העייפות ניכרה אצל שני הצדדים. פליק ניסה לרענן עם לבנדובסקי, באלדה, קסאדו ומארק ברנאל, בעוד לואיס אנריקה שלח פנימה את ראמוס וקאנג אין לי.

האנזי פליק ולואיס אנריקה (IMAGO)האנזי פליק ולואיס אנריקה (IMAGO)

בסיום, היו אלה המחליפים שהכריעו. בעיטה של לי פגעה בקורה, ובדקה ה-90 מסירת עומק נהדרת של חכימי מצאה את ראמוס, שירה פנימה את שער הניצחון וקבע 1:2 דרמטי לפאריס. פ.ס.ז', אגב, הפכה לקבוצה הראשונה אי פעם בצ'מפיונס שמנצחת שלוש פעמים ברציפות את ברצלונה בחוץ (1:4 בפברואר 2021, 1:4 באפריל 2024). משחק גדול, עם תחושה שזו לא תהיה הפעם האחרונה שהשתיים נפגשות העונה.

גונסאלו ראמוס חוגג (IMAGO)גונסאלו ראמוס חוגג (IMAGO)
ראמוס חוגג את השער הדרמטי (IMAGO)ראמוס חוגג את השער הדרמטי (IMAGO)
האכזבה של לאמין ימאל אחרי השריקה (IMAGO)האכזבה של לאמין ימאל אחרי השריקה (IMAGO)
שחקני פ.ס.זשחקני פ.ס.ז' מודים לקהל בסיום (IMAGO)
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשהנגןהולאנד מטמטם את המעריצים עם פרארי פתוחה
זאת הדרך של הולאנד לנסוע בפרארי פתוחהנגןרונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
רונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיהנגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */