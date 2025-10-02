"מנור היה אמור לקבל דקות, אובדן עבור מרסלינו"

מנור סולומון נעדר אמש (רביעי) ממשחקה של ויאריאל מול יובנטוס בליגת האלופות בגלל יום הכיפורים. המשחק עצמו הסתיים ב־2:2 דרמטי, כשהצוללת הצהובה הצליחה להשוות בדקה ה־90 ולחלץ נקודה יקרה.

התקשורת הספרדית הדגישה כי מדובר בהחלטה אישית של הקשר ההתקפי הישראלי, שבחר שלא לקחת חלק בהתמודדות כדי לכבד את היום הקדוש בלוח השנה היהודי. בכתבות השונות נכתב: “הקיצוני הישראלי פסל את עצמו מהמשחק הבא מסיבות דתיות: יום הכיפורים, היום המקודש ביותר בלוח השנה היהודי”.

בספרד ציינו כי לא מדובר בפציעה או בסכסוך מקצועי, אלא בהחלטה אישית הקשורה למחויבות דתית ברורה: "אין איסור ספורטיבי רשמי, אבל עבור כדורגלן יהודי מאמין, החובות הדתיות הופכות את ההשתתפות לבלתי אפשרית".

מנור סולומון (IMAGO)

במדיה הספרדית הוסבר כי יום הכיפורים מתחיל עם שקיעת החמה ביום רביעי ונמשך 25 שעות, עד ליום חמישי בערב, ובמהלכו נמנעים מאכילה ושתייה ומכל סוג של עבודה, לרבות אימון או השתתפות בתחרות ספורטיבית. בהקשר הזה נכתב: "עבור יהודי שומר מצוות, יום הכיפורים אינו נתון למשא ומתן. זהו יום של צום, תפילה והסתכלות פנימית. החוקים הדתיים אוסרים על עבודה, מאמץ פיזי ושימוש בתחבורה, מה שהופך הופעה באצטדיון או משחק לבלתי אפשריים".

עוד הוסיפו העיתונאים כי סולומון אמנם לא היה צפוי לפתוח בהרכב, אך ציפו שישתלב כמחליף: "למרות שלא היה אמור להיות בהרכב הפותח, לסולומון היו סיכויים לקבל דקות במהלך המשחק, והוא היה אחד מהשחקנים שתרמו רבות בתקופה האחרונה".

מנור סולומון (IMAGO)

סולומון הגיע לוויאריאל בקיץ האחרון בהשאלה מטוטנהאם, ובשבועות האחרונים החל להראות את איכותו עם שער ובישול בשלושת משחקיו בקבוצה. משום כך, בספרד הדגישו את גודל ההיעדרות: "זה היה אובדן עבור מרסלינו, שכן סולומון הפך לאחד הגורמים המניעים בקבוצה".