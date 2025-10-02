למרות תבוסת סן ז'ילואז: מחמאות לענאן חלאילי

אוניון סן ז'ילואז חטפה אמש (רביעי) תבוסה כואבת 4:0 מניוקאסל במסגרת ליגת האלופות, אך דווקא עבור ענאן חלאילי, המשחק הסתיים עם נימה חיובית אישית, באופן יחסי. הישראלי שפתח ושיחק 78 דקות זכה לאחד מהציונים הגבוהים בקבוצתו ואף למחמאה מ-‘HLN’, מכלי התקשורת המובילים בבלגיה.

העיתון, שסיקר בהרחבה את המפגש, תיאר את הגעתה של ניוקאסל כ"בדיקת מציאות" עבור אוניון. שניים משחקני הקבוצה הבלגית נקטלו ממש בציונים נמוכים במיוחד, אחד קיבל ציון 4 בלבד, והשני אף הסתפק בציון 3, לצד ביקורות חריפות ביותר.

על חלאילי, שקיבל ציון 6, נכתב: "הייתה לו הזדמנות מושלמת להשוות בתחילת המחצית השנייה, אך הבעיטה הלכה סנטימטרים מהעמוד. התרומה ההתקפית שלו הייתה מעט חסרה, במיוחד לפני ההפסקה, אבל ההגנה שלו הייתה חדה".

ענאן חלאילי (IMAGO)

לעומת זאת, חלוץ הקבוצה פרומיס דייויד זכה למתקפה חסרת רחמים: "האם יש ספר שנקרא 'החלוץ הבלתי נראה'?… הוא היה בכיס האחורי של טיאו וחבריו ונשאר שם. נגע בשישה כדורים במחצית הראשונה, אפס אחרי ההפסקה. באופן טבעי, הוחלף". על הופעתו קיבל דייויד ציון 3 בלבד.

גם הבלם פדה לייסן ספג אש קשה מאוד לאחר שביצע עבירה מיותרת שהובילה לפנדל עוד לפני ההפסקה: "טיפש, טיפש יותר, הכי טיפש. אסור לעשות טעויות כאלה ברמה הזו", כתבו ב־’HLN’, והוסיפו כי גם במחצית השנייה, למרות שיפור מסוים, ביצע טעות נוספת עם נגיעת יד ברחבה. ציון: 4.

לסיכום, בעוד אוניון סן ז'ילואז חוותה ערב עגום וחד צדדי מול האנגלים, חלאילי יצא עם נזק תדמיתי מינימלי ואף עם מחמאות על משחק הגנה ממושמע. עבורו, למרות התוצאה, זה היה ערב שבו הצליח לשמור על שמו בין הבודדים שהציגו הופעה סבירה, כשרק שחקן אחד בקבוצתו זכה לציון גבוה יותר (7).