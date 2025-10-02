יום חמישי, 08.01.2026 שעה 01:00
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
4814-4020ארסנל1
4319-4521מנצ'סטר סיטי2
4324-3321אסטון וילה3
3428-3220ליברפול4
3328-3521ברנטפורד5
3124-3421צ'לסי6
3130-3420מנצ'סטר יונייטד7
3130-3021פולהאם8
3022-2121סנדרלנד9
2924-2820ניוקאסל10
2928-3121ברייטון11
2925-2321אברטון12
2823-2221קריסטל פאלאס13
2727-3021טוטנהאם14
2640-3421בורנמות'15
2233-2620לידס16
2134-2121נוטינגהאם פורסט17
1443-2221ווסטהאם18
1239-2020ברנלי19
741-1521וולבס20

נחשף: הסיבה שלידס לא החתימה את סולומון

באנגליה הסבירו מדוע הקבוצה שעלתה לפרמייר ליג החליטה לא להמשיך את ההתקשרות עם הישראלי: רכש נוצץ ממילאן ועבר הפציעות היו במוקד. הפרטים המלאים

|
מנור סולומון (IMAGO)
מנור סולומון (IMAGO)

מנור סולומון קושר ללא הרף למעבר ללידס בקיץ. לידס השתפרה משמעותית בשבועות האחרונים, אך לפני כן היו חששות גדולים לגבי האופן שבו התאימה את עצמה לפרמייר ליג. רבים מהחששות הללו נגעו לצרות ההתקפיות של לידס, שהעלו שוב ושוב את הוויכוח האם במועדון עשו מספיק כדי לשפר את ההיבט הזה של הקבוצה בחלון הקיץ.

מנור סולומון היה מטרה עבור לידס לאורך אותה תקופה, כאשר הסיבה לכך שהמעבר לא יצא לפועל נחשפה על ידי אדם פופ. “סולומון היה יוצא מן הכלל עבור לידס בצ'מפיונשיפ, וברגע שהמועדון השיג עלייה, זה נראה כמו מהלך מתבקש להחזירו לאלנד רוד. הישראלי זכה לשבחים מדי שבוע”, נזכרו באנגליה

פרשן ה-BBC סטיב ווילסון שיבח את המשחק ה"מפואר" של השחקן המושאל מטוטנהאם, והוא לא היה היחיד שעשה זאת לאורך הקמפיין. “עם זאת, התחושה הזו השתנתה די מהר כשהתברר שלידס מחפשת להחתים מטרות שאפתניות בהרבה. נואה אוקפור עבר ללידס, ולדברי פופ, הצטרפותו הייתה אחת הסיבות שבגינן הם לא המשיכו במרדף אחרי סולומון, כאשר חשש לגבי הכשירות שלו היה גם חלק מהעניין”, הסבירו באנגליה.

מנור סולומון (IMAGO)מנור סולומון (IMAGO)

פופ אמר: "המצב עם סולומון הוא שלפי הבנתי לידס יכולה הייתה להחזיר אותו בהשאלה בפעם השנייה מטוטנהאם, אבל החליטה לקנות את נואה אוקפור ממילאן במקום. עבר הפציעות של סולומון בעונות האחרונות, כך אני מאמין, היה שיקול לכך שלידס נטתה שלא לחפש עסקה קבועה עבור מנור”.

“לידס עשויה להתחרט על ההחלטה לגבי סולומון”

לאחר שלא הצליח להשלים מעבר ללידס, סולומון הצטרף לוויאריאל, שם כבש ובישל בשתי הופעותיו הראשונות. “עם דניאל ג'יימס פצוע בלידס, ג'ק הריסון שטרם הרשים, וגם וילי גנונטו שמחוץ לסגל, עולה השאלה עד כמה השפעה הייתה יכולה להיות לישראלי על העונה הזו”, הוסיפו באנגליה.

“בסופו של דבר, חוכמה שבדיעבד היא דבר נפלא, אף שלידס, לעת עתה, נראית צודקת בהחלטתה לא להחזירו לאלנד רוד. עם זאת, מה שיקרה בין כעת לינואר יהיה מה שיטה את דעת האנשים לגבי ההחלטה, כשעוד דרך ארוכה לפני לידס”, סיכמו.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
