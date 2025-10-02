נחשף: הסיבה שלידס לא החתימה את סולומון

מנור סולומון קושר ללא הרף למעבר ללידס בקיץ. לידס השתפרה משמעותית בשבועות האחרונים, אך לפני כן היו חששות גדולים לגבי האופן שבו התאימה את עצמה לפרמייר ליג. רבים מהחששות הללו נגעו לצרות ההתקפיות של לידס, שהעלו שוב ושוב את הוויכוח האם במועדון עשו מספיק כדי לשפר את ההיבט הזה של הקבוצה בחלון הקיץ.

מנור סולומון היה מטרה עבור לידס לאורך אותה תקופה, כאשר הסיבה לכך שהמעבר לא יצא לפועל נחשפה על ידי אדם פופ. “סולומון היה יוצא מן הכלל עבור לידס בצ'מפיונשיפ, וברגע שהמועדון השיג עלייה, זה נראה כמו מהלך מתבקש להחזירו לאלנד רוד. הישראלי זכה לשבחים מדי שבוע”, נזכרו באנגליה

פרשן ה-BBC סטיב ווילסון שיבח את המשחק ה"מפואר" של השחקן המושאל מטוטנהאם, והוא לא היה היחיד שעשה זאת לאורך הקמפיין. “עם זאת, התחושה הזו השתנתה די מהר כשהתברר שלידס מחפשת להחתים מטרות שאפתניות בהרבה. נואה אוקפור עבר ללידס, ולדברי פופ, הצטרפותו הייתה אחת הסיבות שבגינן הם לא המשיכו במרדף אחרי סולומון, כאשר חשש לגבי הכשירות שלו היה גם חלק מהעניין”, הסבירו באנגליה.

מנור סולומון (IMAGO)

פופ אמר: "המצב עם סולומון הוא שלפי הבנתי לידס יכולה הייתה להחזיר אותו בהשאלה בפעם השנייה מטוטנהאם, אבל החליטה לקנות את נואה אוקפור ממילאן במקום. עבר הפציעות של סולומון בעונות האחרונות, כך אני מאמין, היה שיקול לכך שלידס נטתה שלא לחפש עסקה קבועה עבור מנור”.

“לידס עשויה להתחרט על ההחלטה לגבי סולומון”

לאחר שלא הצליח להשלים מעבר ללידס, סולומון הצטרף לוויאריאל, שם כבש ובישל בשתי הופעותיו הראשונות. “עם דניאל ג'יימס פצוע בלידס, ג'ק הריסון שטרם הרשים, וגם וילי גנונטו שמחוץ לסגל, עולה השאלה עד כמה השפעה הייתה יכולה להיות לישראלי על העונה הזו”, הוסיפו באנגליה.

“בסופו של דבר, חוכמה שבדיעבד היא דבר נפלא, אף שלידס, לעת עתה, נראית צודקת בהחלטתה לא להחזירו לאלנד רוד. עם זאת, מה שיקרה בין כעת לינואר יהיה מה שיטה את דעת האנשים לגבי ההחלטה, כשעוד דרך ארוכה לפני לידס”, סיכמו.