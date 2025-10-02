ויניסיוס, רודריגו ומיליטאו חוזרים לנבחרת ברזיל

ויניסיוס, רודריגו, ואדר מיליטאו הפצוע חוזרים לסגל נבחרת ברזיל לאחר שהחמיצו את שני משחקי מוקדמות המונדיאל האחרונים. עם זאת, ראפיניה לא נכלל בסגל של קרלו אנצ’לוטי בשל פציעתו, ואנדריק נותר מחוץ לתוכניות של המאמן האיטלקי.

נבחרת ברזיל תשחק שני משחקי ידידות מול דרום קוריאה ויפן, ב־10 וב־14 באוקטובר. ויניסיוס נותר מחוץ לסגל האחרון למוקדמות המונדיאל משום שהיה מושעה ממשחק (הראשון מול צ’ילה), וקרלו אנצ’לוטי העדיף לא לזמנו כדי שלא יצטרך לשחק במשחק השני בגובה 4,100 מטר בבוליביה. במקביל, רודריגו נותר בזמנו בחוץ בהחלטה טכנית, בשל מעורבות מוגבלת בריאל מדריד של צ’אבי אלונסו.

אחד מהחסרונות הבולטים הוא זה של ניימאר, שטרם נכלל בסגל הנבחרת, אף שהפעם מדובר בפציעה נוספת ממנה סבל שחקן סנטוס באמצע ספטמבר במהלך אימון. חוסר היציבות של הברזילאי עלול להיות סיבה משמעותית להיעדרותו מהמונדיאל בארצות הברית, קנדה ומקסיקו. נעדרים נוספים ומוכרים הם אליסון, מרקיניוס ואלכסנדרו.

ניימאר (IMAGO)

התאחדות הכדורגל הברזילאית הודיעה גם על קיום משחק ידידות בנובמבר בלונדון מול נבחרת אפריקאית, ומשחק נוסף, כנראה בפאריס, גם הוא מול נבחרת אפריקאית.

רשימת המוזמנים

שוערים: בנטו, אדרסון, הוגו סוזה.

הגנה: קאיו אנריקה, קרלוס אוגוסטו, דוגלאס סנטוס, אדר מיליטאו, פבריסיו ברונו, גבריאל מגלייאש, בראלדו, וואנדרסון, ווסלי.

קישור: אנדרה, ברונו גימראייש, קאסמירו, ז’ואאו גומס, ז’ואלינטון, לוקאס פאקטה.

התקפה: אסטבאו, גבריאל מרטינלי, איגור ז’זוס, לואיז אנריקה, מתאוס קוניה, ריצ’ארליסון, רודריגו, ויניסיוס.