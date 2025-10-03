יום שישי, 03.10.2025 שעה 14:49
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
157-126ליברפול1
133-126ארסנל2
123-86קריסטל פאלאס3
114-116טוטנהאם4
114-76סנדרלנד5
117-86בורנמות'6
106-146מנצ'סטר סיטי7
88-116צ'לסי8
86-76אברטון9
89-96ברייטון10
88-76פולהאם11
89-66לידס12
711-96ברנטפורד13
711-76מנצ'סטר יונייטד14
65-46ניוקאסל15
66-46אסטון וילה16
510-56נוטינגהאם פורסט17
413-66ברנלי18
414-66ווסטהאם19
113-46וולבס20

"מפחד לשכב במיטה ולחשוב מה קורה כשמתים"

הולאנד בראיון לא שגרתי בנורבגיה על הפחד שלו ממוות: "חושב עם עצמי אם אלך לגן עדן או לגיהינום". וגם: החלומות המקצועיים עם מנצ'סטר סיטי ונבחרתו

|
ארלינג הולאנד (IMAGO)
ארלינג הולאנד (IMAGO)

בכתבה אישית במיוחד בסדרה של ערוץ NRK הנורבגי, “הצוות A”, דיבר ארלינג הולאנד בפתיחות נדירה על פחד המוות שלו, על האובדן שחווה בשנים האחרונות ועל החלומות הגדולים שעוד נותרו לו בקריירה.

“אני בעצם קצת מפחד מהמוות, כי אני לא יודע מה קורה”, אמר הולאנד, שהסכים לשתף את מחשבותיו האישיות ביותר בתוכנית שבה מתראיינים מפורסמים מול קבוצת כתבים על הרצף האוטיסטי ובעלי צרכים מיוחדים.

החלוץ של מנצ'סטר סיטי נשאל מהו הפחד הגדול שלו והשיב בכנות: “זה קצת מפחיד כשאתה שוכב לבד במיטה לפני שאתה נרדם וחושב: 'מה יקרה ביום שאמות?' אתה הולך לגן עדן? אתה הולך לגיהינום? לאן אתה הולך?”, תהה הולאנד.

ארלינג הולאנד (IMAGO)ארלינג הולאנד (IMAGO)

בהמשך השיחה סיפר הולאנד על הקשיים האישיים שעבר בעקבות אובדן קרובי משפחה וחברים: “אני איבדתי את סבתא שלי, איבדתי את סבא שלי, את הסוכן שלי. ואז בשנה שעברה איבדתי את הדוד שלי. או יותר נכון, אני קורא לו הדוד, אבל הוא בעצם לא היה הדוד שלי, אלא חבר טוב, איבר (אגיה). איך אני מתמודד עם זה? זה קשה”, הודה.

אגיה, שהיה ידוע כ”מר פיקסר” של הולאנד והיה חבר קרוב למשפחתו, הלך לעולמו ב־11 בספטמבר אשתקד לאחר מחלה קצרה. הולאנד סיפר בכאב: “זה עצוב שאין אותו כאן יותר. הוא היה כאן היום ומתלוצץ איתי. היינו מתעצבנים וצוחקים אחד על השני כל הזמן. אני אתגעגע אליו לשארית חיי”.

הולאנד חשף גם את המילים האחרונות ששמע ממנו על ערש דווי: “דיברתי איתו ממש לפני שהוא מת. מה שהוא אמר לי אז היה: 'צא ותפרק הכל על המגרש'. וגם 'תיהנה מעצמך' וכל זה. הוא רצה שאחיה את חיי הכי טובים שאפשר, גם בלעדיו. וזה חשוב לזכור”, אמר הולאנד.

"רצה שאחיה חיים טובים". ארלינג הולאנד (IMAGO)"רצה שאחיה חיים טובים". ארלינג הולאנד (IMAGO)

לצד הנושאים האישיים, הולאנד שיתף גם את חלומו המקצועי: “מה שאני חולם עליו עכשיו זה לזכות שוב בליגת האלופות עם סיטי, ואז לשחק במונדיאל או ביורו עם נורבגיה. אז אני חושב שהייתה מסיבה ברחובות. הגיע הזמן שאנחנו בנורבגיה נגיע לטורניר גדול”, הצהיר הכוכב, שהבקיע עד כה 48 שערים ב־45 הופעות בין-לאומיות.

כעת, עם סיכוי ממשי להעפלה לטורניר גדול ראשונה מאז יורו 2000, ועם משחק חשוב לנורבגים מול ישראל ב־11 באוקטובר, הולאנד קרוב מתמיד להפוך את החלום הלאומי למציאות.

