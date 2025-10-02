יום חמישי, 08.01.2026 שעה 00:56
ליגה אנגלית 25-26
4814-4020ארסנל1
4319-4521מנצ'סטר סיטי2
4324-3321אסטון וילה3
3428-3220ליברפול4
3328-3521ברנטפורד5
3124-3421צ'לסי6
3130-3420מנצ'סטר יונייטד7
3130-3021פולהאם8
3022-2121סנדרלנד9
2924-2820ניוקאסל10
2928-3121ברייטון11
2925-2321אברטון12
2823-2221קריסטל פאלאס13
2727-3021טוטנהאם14
2640-3421בורנמות'15
2233-2620לידס16
2134-2121נוטינגהאם פורסט17
1443-2221ווסטהאם18
1239-2020ברנלי19
741-1521וולבס20

יונייטד עשויה לשחק בערב הסעודית באמצע העונה

דיווח ב'אתלטיק': הקבוצה שוקלת לקיים משחק ידידות במטרה להעשיר את קופת המועדון, תקדים פ.ס.ז' ומסי שפגשו את קבוצת הכוכבים של רונאלדו עשוי לסייע

|
שחקני מנצ'סטר יונייטד (IMAGO)
שחקני מנצ'סטר יונייטד (IMAGO)

מנצ’סטר יונייטד בוחנת אפשרות לקיים משחק ידידות באמצע העונה בערב הסעודית, ך דווח ב’אתלטיק’. בשלב זה מדובר במגעים ראשוניים בלבד ואין כל הבטחה שהמשחק אכן יתקיים. ביונייטד מחפשים דרכים חדשות להגדיל הכנסות, ובשל מספר שבועות פנויים ללא משחקים רשמיים, נבחנת האופציה לצאת למזרח התיכון.

אחד מהאירועים המרכזיים שיכולים להשתלב בכך הוא Riyadh Season, פסטיבל ספורט ובידור שנתי הנמשך לרוב בין אוקטובר למרץ, אך לעיתים מתפרס גם על חודשים אחרים ואף מתקיים מחוץ לערב הסעודית. מעבר לפוטנציאל הכלכלי, ביונייטד רואים במשחק כזה הזדמנות לאימונים במזג אוויר חמים יותר בחודשי החורף.

עם זאת, לא מן הנמנע שיופנו ביקורות, במיוחד לאור העובדה שמאמן הקבוצה רובן אמורים הדגיש בעבר את חשיבות הזמן הנוסף שיש לו השנה לעבוד עם הסגל בקרינגטון. מנגד, הקבוצה רגילה לצאת לסיורים ולמשחקים בחו"ל, כאשר בעונה שעברה טסה שמונה פעמים.

שחקני מנצשחקני מנצ'סטר יונייטד (IMAGO)

יונייטד חוותה הפסד הכנסות כבד של כ־85 מיליון ליש"ט לאחר שלא הצליחה להעפיל לליגת האלופות בעונה הנוכחית, בעקבות ההפסד בגמר הליגה האירופית והסיום המאכזב במקום ה־15 בפרמייר ליג. לכך מתווספת ההחלטה לבטל את סדרת הדוקו "מאחורי הקלעים", החלטה ששללה מקור הכנסה פוטנציאלי נוסף.

חובות המועדון עומדים על כ־750 מיליון ליש"ט, כשבעלי המניות ובראשם סר ג’ים רטקליף התריעו כי בלי צעדי צמצום משמעותיים, כולל פיטורי כ־450 עובדים, יונייטד הייתה עלולה "לפשוט רגל עד חג המולד". אף שהמועדון רשם שיא הכנסות שנתי של 666.5 מיליון ליש"ט ב־2024/25, הוא סיים עונה שישית ברציפות בהפסד, הפעם בגובה 33 מיליון.

שחקני מנצשחקני מנצ'סטר יונייטד ורטקליף (רויטרס)

נכון לעכשיו, ליונייטד אין משחקי אמצע שבוע עד תחילת דצמבר, אז תארח את ווסטהאם באולד טראפורד. בין לבין ישנם שלושה מחזורי משחקים באירופה, אך עבור יונייטד, שלא משתתפת במפעלים האירופיים ולא בגביע הליגה לאחר ההדחה המוקדמת מול גרימסבי, מדובר בתקופה ריקה. לפיכך, נשקלת גם אפשרות למשחק ידידות בדצמבר המאוחר או בינואר.

מרק ארמסטרונג, שהצטרף בחודש פברואר האחרון בתפקיד סמנכ"ל עסקי, מחזיק בניסיון דומה מתקופתו בפאריס סן ז'רמן, אז פגשה הקבוצה נבחרת כוכבים של הליגה הסעודית בריאד בינואר 2023, משחק בו כריסטיאנו רונאלדו הבקיע צמד וליאו מסי הוסיף שער. האפשרות למפגש מול קבוצתו הנוכחית של רונאלדו, אל נאסר, עשויה להיות אטרקטיבית עבור יונייטד, אך בשלב זה לא ברור אם הדבר יתאפשר בלוח המשחקים.

ליאו מסי וכריסטיאנו רונאלדו (IMAGO)ליאו מסי וכריסטיאנו רונאלדו (IMAGO)

על פי חוקי הפרמייר ליג, כל משחק ידידות במהלך העונה חייב לעמוד בתקנות המגדירות שלא יפגעו במועדי הליגה. ביונייטד כבר נערכים לשיחות מול ההתאחדות האנגלית. נזכיר כי תחת אריק טן האח יצאה הקבוצה בדצמבר 2022 למחנה אימון בספרד במהלך המונדיאל בקטאר, שם פגשה את קאדיס ובטיס. כמו כן, לראשונה בתולדותיה, סיימה את עונת 2024/25 עם מסע משחקי קיץ במלזיה ובהונג קונג, שהכניס לקופת המועדון כ־10 מיליון דולר.

אחרי ההפסד לברנטפורד בשבת, ליונייטד יש שני ניצחונות, תיקו אחד ושלושה הפסדים בששת משחקי הליגה עד כה. משחקה הבא ייערך בשבת הקרובה מול סנדרלנד באולד טראפורד.

