נפרד מבוסטון: אל הורפורד חתם בגולדן סטייט

רשמית: הווריירס צירפו את השחקן בן ה-39 שנחשב לאחד השחקנים היציבים בליגה בשני העשורים האחרונים, כשבמאזנו 1,138 משחקי NBA. זכה באליפות ב-2024

|
אל הורפורד (IMAGO)
אל הורפורד (IMAGO)

גולדן סטייט הודיעה רשמית על החתמתו של הסנטר הוותיק אל הורפורד, שהצטרף לקבוצה מבוסטון. על פי מדיניות המועדון, פרטי החוזה לא פורסמו. הורפורד בן ה־39 מגיע אחרי עונה בה רשם ממוצעים של 9 נקודות, 6.2 ריבאונדים ו־2.1 אסיסטים ב־27.7 דקות למשחק, והיה שותף משמעותי גם בפלייאוף האחרון של בוסטון.

הורפורד נחשב לאחד מהשחקנים היציבים בליגה בשני העשורים האחרונים. לאורך 18 עונותיו ב־NBA שיחק ב־1,138 משחקים וקלע בממוצע 12.9 נקודות לצד 7.9 ריבאונדים ו־3.2 אסיסטים. בפלייאוף רשם 197 הופעות, הנתון ה־11 בטיבו בהיסטוריה של הליגה, וזכה באליפות במדי בוסטון ב־2024.

הסנטר, שנבחר במקום השלישי בדראפט 2007 על ידי אטלנטה, היה חמישה פעמים אולסטאר, זכה במקומות של כבוד בחמישיות העונה ובהגנה, ובשנתו הראשונה בליגה נכלל בחמישיית הרוקיז. עוד לפני קריירת ה־NBA המרשימה שלו, היה חבר בשתי האליפויות ההיסטוריות של אוניברסיטת פלורידה בשנים 2006 ו־2007.

אל הורפורד (רויטרס)אל הורפורד (רויטרס)

מאמן הווריירס סטיב קר החמיא לרכש החדש ואמר: "הוא הסנטר המודרני המושלם. הוא יכול להגן על הטבעת, להוציא כדור ליד ולזרוק לשלוש. הוא מוסר מצוין ומאלץ את היריבה לשמור על כל המגרש". הורפורד ידוע כקלע שלשות מעולה, עם 37.7% בקריירה ו־40.9% בשלוש העונות האחרונות, לצד תרומה משמעותית בהגנה ובהנהגה בחדר ההלבשה.

ג'ייסון טייטום, כוכב הסלטיקס, תיאר בעבר את חשיבותו: "אל הוא אחד החברים הכי טובים שהיו לי בקבוצה בכל רמה. לא היינו מי שאנחנו בלעדיו. הוא לקח אותי תחת חסותו ולימד אותי המון על שגרה, מקצוענות ודוגמה אישית".

כעת בווריירס מצפים שהורפורד יוכל לתרום מניסיונו גם לשחקנים הצעירים בסגל, שייהנו מהידע והניסיון שלו במשחק ההגנה ובקליעה מבחוץ. בנוסף, שיתופי פעולה עם כוכבים כמו סטף קרי ודריימונד גרין צפויים להפוך אותו לחלק חשוב מהמערך החדש של גולדן סטייט.

