הרגעים הגדולים של ישראלים מול ריאל מדריד

המשחקים מול ריאל מדריד נחשבים לרגעי שיא בקריירה עבור כל כדורגלן. כשמדברים על שחקנים ישראלים, המפגש עם המועדון אולי הגדול בעולם, זה שזכה יותר פעמים בליגת האלופות מכל אחד אחר, ויותר פעמים מכולם בליגה הספרדית, הופך להזדמנות לגעת בפסגה ולהותיר זיכרון שיישאר לעד.

מחר (שבת) ב-22:00 (שידור חי בערוץ ONE) יקבל מנור סולומון הזדמנות לספק הופעה שתיחרט בזיכרון של כל ישראלי. שחקן הכנף וקבוצתו ויאריאל יפגשו לקרב צמרת משמעותי את ריאל מדריד בסנטיאגו ברנבאו, כשסולומון יקווה שהמפגש הזה יהפוך לאבן דרך משמעותית בקריירה שלו.

לקראת המשחק, חזרנו אל הרגעים הגדולים ביותר של הישראלים שזכו לשחק בעבר מול ריאל מדריד: השער הזכור של יוסי בניון בליברפול, אך גם הופעה נוספת שלו בליגה הספרדית, המופע של דודו אוואט בין הקורות, היכולת המרשימה של חיים רביבו בסלטה ויגו, רגע התהילה של תומר חמד, וכמובן – מנור סולומון עצמו, שכבר צבר שני רגעים זכורים מול הבלאנקוס בליגת האלופות.

מנור סולומון, כבר צבר רגעים גדולים מול ריאל מדריד (La Liga)

יוסי בניון

ננסה לשמור על זה קצר, אבל בניון קיבל יותר ממשחק אחד בגלל שפשוט לא היה אפשר להתעלם. עוד נגיע לרגע שכולם זוכרים במדי ליברפול, אך עוד לפני זה כדאי להיזכר באחד אחר שקרה כמה שנים לפני כן, במדי ראסינג סנטנדר.

זה היה באמצע עונת 2004/05, ריאל עם זידאן, אוון, ראול, קסיאס ועוד רבים לא רצתה לאפשר לברצלונה המוליכה להתרחק, כשמנגד ראסינג שהייתה במאבקי התחתית עלתה עם שני ישראלים להרכב – דודו אוואט וכמובן יוסי בניון.

בקרב הקצוות הזה הדברים היו אמורים ללכת יותר קל עבור ריאל, אך בניון לא איפשר זאת. לאחר שכבש בשני המשחקים מולה בעונה שלפני כן, הוא שוב מצא את הרשת בדרך לשער יתרון מפתיע בדקה ה-24. אוון איזן, אך אז שוב הגיע בניון שבישל לחאבי גררו בדרך ליתרון נוסף. לצערו, זה לא היה מספיק: ראול השווה לאחר מכן, ובתוספת הזמן זינדין זידאן השלים מהפך לרשת של אוואט בדרך ל-3:2. הופעה גדולה של הישראלי שהסתיימה בטעם מר, אבל זה לא תמיד היה ככה.

השנה: 2009. האירוע: שמינית גמר ליגת האלופות בסנטיאגו ברנבאו. מול כ-70,000 צופים, שתי הקבוצות לא הצליחו למצוא את הדרך לשער יתרון במשחק הראשון ביניהן במשך 83 דקות, ואז הגיע הרגע אותו כולם זוכרים.

פאביו אורליו הגביה כדור חופשי לרחבה, ומעל כולם היה יוסי בניון שנותר לבד ברחבה ושלח נגיחה בלתי נשכחת שנעצרה רק ברשת של קסיאס. מה שנחשב בעיניי רבים לרגע הגדול ביותר של הכוכב הוביל ל-0:1 חשוב בסיום, בדרך להדחה של הבלאנקוס עם 0:4 ביתי במשחק הגומלין.

הנגיחה של יוסי בניון בדרך לרשת (IMAGO)

יוסי בניון חוגג את השער מול ריאל מדריד (IMAGO)

דודו אוואט

עם 17 מפגשים מול ריאל מדריד, אף ישראלי לא מכיר טוב את ההתמודדות מולם כמו דודו אוואט. הוא שיחק מולם במדי ראסינג סנטנדר, דפורטיבו לה קורוניה, וכמובן הקבוצה עמה הוא מזוהה יותר מכל, מיורקה. היו לו מספר הופעות טובות, ואפילו שלושה שערים נקיים, ולמרות שאפילו השיג מולם ניצחונות, נתמקד דווקא במשחק שהסתיים בתיקו מאופס.

זה היה במחזור הפתיחה של עונת 2010/11. ז’וזה מוריניו הגיע למשחקו הראשון בלה ליגה כמאמן ריאל מדריד, כריסטיאנו רונאלדו פתח עונה אותה יסיים עם 40 שערים ו-13 בישולים ב-34 הופעות בלבד, ולריאל מדריד לא הייתה שום כוונה לאבד נקודות כבר במשחק הראשון.

למיורקה מנגד, היו תוכניות אחרות. היא תסכלה את שחקני ריאל, וכשאלה הצליחו להגיע למצבים – דודו אוואט היה שם. השוער לקח את הכדור לגונזאלו היגוואין שניסה לעבור אותו בפתיחה, ועוד במחצית הראשונה נפגע בגבה שלו מהחלוץ והחל לדמם. הוא המשיך את המשחק עם חבישה, במה שהפך את הופעתו לעוד יותר אייקונית.

בהמשך רונאלדו ניסה להכניע את אוואט בניסיון מכדור חופשי שלא צלח, היגוואין שוב הגיע למצבים קורצים מהרחבה, אבל נתקל בישראלי ביכולת נהדרת, כשגם ניסיון של רונאלדו לעבור את הישראלי באחד על אחד השאיר אותו רק עם זווית קשה לשער ממנה החמיץ. זה נגמר ב-0:0 ותואר שחקן המשחק לאוואט, באחד הרגעים הגדולים בקריירה המרשימה שלו.

דודו אוואט עם התחבושת על הראש מול סמי חדירה (IMAGO)

חיים רביבו

מעטים יכולים לומר שהם מחזיקים במאזן ניצחונות/הפסדים חיובי מול ריאל מדריד, אבל רביבו הוא אחד מהם. הישראלי כיכב בשנות ה-90 במדי סלטה ויגו ולקח חלק בתקופה גדולה בהיסטוריית המועדון, כשהוא ניצח את הבלאנקוס בשלושה מתוך חמישה מפגשים.

אחד מהם, שהתרחש באפריל 1999, לא נשכח עד עצם היום הזה בוויגו. שתי הקבוצות התחרו בצמרת באותה העונה ונפגשו למשחק חשוב במסגרת המחזור ה-29, אך הציפייה למשחק צמוד התפרקה בתוך רגע. כבר בדקה ה-15 סלטה ויגו הובילה 0:3, וגם כניסתו של פרננדו מוריינטס, שצימק, לא שינתה את כיוון המשחק.

סלטה ויגו התפוצצה בדרך ל-1:5 היסטורי, כשחיים רביבו, ששיחק 75 דקות, לקח חלק משמעותי בהופעה יוצאת דופן של כל שחקן ושחקן בקבוצתו. כנראה הניצחון המרשים ביותר שלקח בו חלק ישראלי מול הבלאנקוס.

חיים רביבו (IMAGO)

תומר חמד

בשנותיו במיורקה פגש תומר חמד את ריאל מדריד חמש פעמים, ולצערו הרבה זיכרונות חיוביים אין לנו מחמשת ההפסדים הללו שרובם הסתיימו בתבוסות. למרות זאת, לרגע אחד, במשחקו הראשון מול הבלאנקוס, הוא היה על גג העולם.

ב-2011/12 הגיע חמד היישר מישראל לעונת בכורה בליגה הספרדית, ובמחזור ה-19 פגש לראשונה בקריירה את המוליכה ריאל מדריד. בדקה ה-38 הגיע אותו רגע בלתי נשכח – לאחר קרן קצרה, נשלחה הגבהה למרכז הרחבה אליה הגיע חמד, וממצב לא פשוט שלח נגיחה חזקה וחדה לפינה שנעצרה רק ברשת.

חמד חגג בטירוף עם האוהדים הביתיים, ולרגע אחד הוא היה במאזן שערים של 0:1 מול הבלאנקוס בתקופתו, אבל זה כמובן לא נשמר. היגוואין וקאייחון הפכו בדרך ל-1:2 באותו המשחק, כשכאמור כל שאר המפגשים של חמד עם ריאל נגמרו בתבוסות בהפרש של שלושה שערים ומעלה. למרות זאת, לרגע אחד, החלוץ שהגיע רק באותה העונה ממכבי חיפה זכה לתהילה בבמה הגדולה ביותר.

תומר חמד במאבק עם פפה (IMAGO)

מנור סולומון

כן, גם סולומון עצמו כבר פגש את ריאל מדריד, והוא יכול לשאוב השראה מהעובדה שכבר כיכב מולם בעבר. בתקופתו בשחטאר דונייצק, היא הוגרלה פעמיים לאותו בית עם הבלאנקוס בליגת האלופות, כאשר בפעם הראשונה שזה קרה, בעונת 2020/21, היא אף ניצחה פעמיים, והרבה קרדיט מגיע לישראלי.

במחזור הראשון השתיים נפגשו במשחק ביתי של ריאל מדריד, אך זו נותרה בהלם. בדקה ה-29 טטה כבש שער יתרון מפתיע, כעבור ארבע דקות עצמי של רפאל וראן הכפיל ואז הגיע ה-שער של המשחק. מנור סולומון דהר למרכז המגרש בדריבל מרשים, מצא את טטה, וזה החזיר לו בעקב לתנועת העומק, שהותירה את סולומון לבד ברחבה. הישראלי שלח את קורטואה לצד אחד, את הכדור לצד השני וקבע 0:3 במחצית. ריאל הספיקה לצמק ל-3:2, אך זה לא הספיק לה ושחטאר סיימה עם ניצחון מפתיע וגדול.

סולומון בועט לרשת בין שחקני ריאל מדריד (IMAGO)

מנור סולומון חוגג את שערו הראשון בקריירה מול ריאל מדריד (IMAGO)

שלושה מחזורים חלפו ובהם השיגו האוקראינים רק נקודה אחת, וכשהספרדים הגיעו לקייב כולם ציפו לנקמה. למרות זאת, לשחטאר היו תוכניות אחרות. סולומון לא פתח בהרכב, אך עלה בדקה ה-74 מהספסל כשקבוצתו שוב ביתרון מפתיע, הפעם מרגליו של דנטיניו.

ריאל מדריד איימה על השער ללא הצלחה, ואז יצא סולומון להתקפת מעבר מול ההגנה החשופה. הישראלי התקדם בכדרור מקו החצי עד לסף הרחבה באין מפריע, ואז חתך לרגל ימין ושלח בעיטה חדה לפינה הקרובה, שהכניעה את קורטואה. 0:2 מדהים לשחטאר דונייצק שהשלימה שני ניצחונות מול ריאל מדריד.

מנור סולומון חוגג (IMAGO)

מחר, סולומון ינסה לשאוב השראה מהרגעים הגדולים הללו – גם שלו, אבל גם של ישראלים אחרים לאורך ההיסטוריה, ויחפש לכתוב עוד פרק שייחרט בזיכרון הישראלי. אולי בפעם הבאה שתיכתב כתבה בסגנון, יהיה לנו משחק גדול נוסף להכניס אליה מה-04/10/2025.