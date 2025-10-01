ואלוורדה: נשבע בכבוד שלי שאשחק מתי שאדרש

פדריקו ואלוורדה העביר מסר ברשתות החברתיות, בו הכחיש כל בעיה עם צ’אבי אלונסו והבהיר שמעולם לא סירב לשחק מול קייראט. האורוגוואי היה ישיר והביע את כעסו מהדיווחים שפורסמו בתקשורת על כך שסירב להשתתף ב-0:5 בליגת האלופות.

"קראתי מספר כתבות שפגעו בשמי. אני יודע שהיו לי משחקים לא טובים, אני מודע לכך. אני לא מסתיר כלום, ואני פתוח לגביהם. זה באמת מעציב אותי. אפשר לומר הרבה דברים עליי, אבל בשום מצב אי אפשר לומר שסירבתי לשחק. נתתי הכל ואף יותר מזה בשביל המועדון הזה. שיחקתי עם שברים ופציעות, ומעולם לא התלוננתי או ביקשתי מנוחה", כתב ואלוורדה.

"יש לי מערכת יחסים טובה עם המאמן, שמאפשרת לי להרגיש בטוח לשתף אותו בעמדה שבה אני מעדיף לשחק. אבל תמיד, תמיד הבהרתי שאני זמין לשחק בכל תפקיד, בכל נסיעה ובכל משחק", הוסיף

"השקעתי את הנשמה שלי במועדון הזה ואמשיך לעשות זאת, גם אם לפעמים זה לא מספיק או שאני לא משחק כפי שהייתי רוצה. אני נשבע בכבוד שלי שלעולם לא אוותר ואלחם עד הסוף, ואשחק בכל מקום שבו אדרש", סיכם האורוגוואי.

בהצהרתו ברשתות החברתיות, ואלוורדה הודה כי שוחח עם אלונסו על העמדה שבה הוא מעדיף לשחק, אך התעקש שמעולם לא סירב לשחק כמגן. האורוגוואי, שאינו רגיל להיות במוקד הסערות, מקווה שהפרשה תהיה מאחוריו כמה שיותר מהר ושואף לחזור לכושרו הטוב ביותר.