"פ.ס.ז' עוקבת מקרוב אחרי עתיד אריק גארסיה"

מאז שחזר מההשאלה בג’ירונה, הפך אריק גארסיה לשחקן בלתי ניתן להחלפה אצל האנזי פליק. המאמן הגרמני העניק לו בהדרגה מעמד של השחקן הרב תכליתי ביותר בסגל. החוזה הנוכחי שלו מסתיים ב־30 ביוני, והשיחות על הארכתו עדיין לא הגיעו להסכם, אף על פי שהשחקן עצמו מביע רצון ברור להישאר בברצלונה, והוא לא מקשיב כרגע להצעות אחרות.

עם זאת, בפ.ס.ז’ של לואיס אנריקה עוקבים בדריכות אחר ההתרחשויות, ויודעים כי בתוך שלושה חודשים יוכלו לפתוח עמו במשא ומתן אם לא תיחתם הארכת חוזה, כך דווח בקטלוניה. המצב של גארסיה מפתיע, שכן ההנהלה של ברצלונה נתנה עדיפות לחידוש חוזים אחרים, פחות דחופים, על פני זה של הבלם. גארסיה הפך לשחקן הרכב קבוע תחת פליק, והמאמן אף דרש להבטיח את הישארותו, אך השיחות נמשכות מעבר למצופה.

בבארסה יצטרכו להגיש הצעה סופית בקרוב כדי להיכנס לשלב המכריע של המשא ומתן, והציפייה היא שהכול יוכרע עד ינואר, כדי למנוע התערבות חיצונית. יש לזכור שגארסיה כבר עשה ויתור משמעותי כשהצטרף בחינם ממנצ’סטר סיטי. הבלם חתם בשכר צנוע יחסית, בתקופה קשה במיוחד של המועדון, הקיץ הראשון תחת הנשיא ז’ואן לאפורטה, והפך לשחקן הרכב אצל רונאלד קומאן.

אריק גארסיה (IMAGO)

עם בואו של צ’אבי דקותיו הצטמצמו, והוא אף הושאל לג’ירונה. בחורף שעבר עתידו היה מעורפל, אולם פליק מנע את עזיבתו בינואר ומאז מעמדו רק התחזק. תפקידו החדש כשחקן הרכב הופך את סוגיית החידוש שלו לדחופה עוד יותר, והבלם מצפה שגם המועדון יכיר בכך בבואו לשולחן המשא ומתן. בבארסה ביצעו מאמצים פיננסיים גדולים כדי להבטיח את הישארותם של שחקני מפתח אחרים, וגארסיה סבור שבזכות יכולתו העונה הוא הרוויח קפיצה בסולם השכר.

העדיפות המוחלטת של גארסיה היא להישאר בברצלונה, והוא מתמקד באפשרות הזו בלבד, במיוחד לאור מעמדו החדש כשחקן קבוע. התוכנית של המועדון היא להאריך את חוזהו עד 2030, אך העיכוב במו”מ מעלה סימני שאלה, בעיקר משום שחוזים אחרים הוסדרו במהירות רבה יותר. כעת שתי הסוגיות הבוערות ביותר עבור דקו הן עתידם של גארסיה ושל פרנקי דה יונג, שנחשבים לשניים מעמודי התווך בפרויקט העתידי.

אריק גארסיה (רויטרס)

בינתיים, ההתקדמות של גארסיה לא נעלמה מעיני שוק ההעברות. קבוצות רבות מתעניינות בו, במיוחד לאור העובדה שחוזהו יסתיים ב־30 ביוני. בפ.ס.ז’, שבה גארסיה מוערך מאוד על ידי לואיס אנריקה, שנתן לו חולצת הרכב גם בנבחרת ספרד בעבר למרות גילו הצעיר, ממתינים להזדמנות. בצרפת רואים בו הזדמנות מצוינת בשוק. עם זאת, כל הסימנים מצביעים על כך שהבלם יישאר בברצלונה, אך המועדון חייב למהר ולסגור את החוזה החדש כדי לא לאבד שליטה על המצב.