מנור סולומון: לא אשחק מול יובנטוס בגלל הצום

ויאריאל תשחק הערב (רביעי) ב-22:00 בליגת האלופות מול יובנטוס, אותה היא תארח בלה סרמיקה. מנור סולומון שהגיע הקיץ לקבוצה הספרדית בהשאלה מטוטנהאם ופתח נהדר עם בישול ושער בצמד הופעותיו הראשונות כמחליף הודיע שלא ישתתף במשחק.

סולומון כתב בסטורי באינסטגרם שלו: “לרוע המזל לא אוכל לשחק הלילה בעקבות יום הכיפורים. בהצלחה היום ויאריאל וגמר חתימה טובה לכולם”. בכך סולומון ייאלץ להמתין להופעה הראשונה שלו בליגת האלופות בקבוצה של מרסלינו, לאחר שלא שותף גם במחזור הראשון מול טוטנהאם.

הישראלי בישל דקות ספורות אחרי שעלה להופעתו הראשונה בוויאריאל מול אוססונה, במשחק שנגמר ב-1:2. לאחר מכן סייע לקבוצתו לנצח את סביליה ברמון סאנצ’ס פיחואן עם גול ניצחון בדקות האחרונות. במשחקו השלישי מול אתלטיק בילבאו פתח הקיצוני בהרכב, אך הוחלף מבלי שהספיק לכבוש או לבשל.