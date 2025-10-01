מסי למסצ'ראנו: לא יכולים להמשיך לשחק ככה

אינטר מיאמי חוותה הלילה אחד הערבים הקשים ביותר שלה ב-MLS, כשהובסה 5:3 על ידי שיקגו פייר בצ’ייס סטאדיום. ליאו מסי אמנם פתח בהרכב והציג ניצוצות, אך זה לא הספיק מול היריבה מאילינוי שהפתיעה עם כדורגל התקפי חד ויעיל.

מיד לאחר המשחק התייצב חאבייר מסצ’ראנו למסיבת העיתונאים והודה בטעויותיו. “לילה טוב, אני האחראי היחיד לכל מה שקרה”, פתח המאמן הארגנטינאי, שכינה את עצמו “מי שנתן ליריבה את המחצית הראשונה במתנה”. לדבריו, ההכנה והבחירה בהרכב היו שגויות והוא אף התנצל בפני שחקניו: “אמרתי להם במחצית שהטעות הייתה שלי. אני לא הצלחתי לעזור להם”.

מסי עצמו נשמע מתוסכל במהלך ההתמודדות. לפי דיווחים בארגנטינה, הוא פנה לחברו הוותיק מהנבחרת ולמאמן הנוכחי, מסצ’ראנו, ואמר לו: “אנחנו לא יכולים להמשיך לשחק ככה… חייבים להשתפר”.

ליאו מסי (IMAGO)

המשחק עצמו היה סוער: שערים של ג’ה ד’אבילה, ג’ונתן דין, רומיניגה קואמה, ג’סטין ריינולדס ובראיין גוטיירס נתנו לשיקגו יתרון גדול, בעוד אינטר מיאמי הסתפקה בצמד של לואיס סוארס ושער נוסף מטוטו אבילס. זו הפעם השלישית העונה שהוורודים סופגים חמישה שערים, והראשונה בבית.

למרות ההפסד, אינטר מיאמי נותרה במקום הרביעי במזרח, שבע נקודות מתחת למוליכת הטבלה פילדלפיה יוניון, אך עם משחק חסר. מסצ’ראנו הדגיש כי המטרה כעת היא לסיים את העונה הסדירה כמה שיותר גבוה, ולתקן לקראת הפלייאוף: “ניקח משחק אחרי משחק. יש הרבה דברים לשפ, ואני ראשון חייב לעשות זאת”.