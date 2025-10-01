יום רביעי, 01.10.2025 שעה 16:13
ליגת האלופות 25-26
62-82באיירן מינכן1
61-72ריאל מדריד2
60-52אינטר3
42-32טוטנהאם4
30-41פאריס סן-ז'רמן5
34-72אתלטיקו מדריד6
32-52מארסיי7
31-41ספורטינג ליסבון8
33-52קלאב ברוז'9
31-31אוניון סט. ז'ילואז10
30-21ארסנל11
30-21מנצ'סטר סיטי12
32-31קרבאח אגדם13
31-21ברצלונה14
36-62איינטרכט פרנקפורט15
33-32ליברפול16
33-22צ'לסי17
35-22גלאטסראיי18
35-22אטאלנטה19
24-42בודה גלימט20
14-41בורוסיה דורטמונד21
14-41יובנטוס22
12-21באייר לברקוזן23
12-21פ.צ. קופנהאגן24
10-01אולימפיאקוס25
15-22סלביה פראג26
15-12פאפוס27
02-11ניוקאסל28
01-01ויאריאל29
04-22בנפיקה ליסבון30
03-11פ.ס.וו. איינדהובן31
02-01אתלטיק בילבאו32
02-01נאפולי33
04-11מונאקו34
06-02אייאקס35
09-12קייראט36

"ויניסיוס זעם על מסטנטואונו, ולא על אלונסו"

דיווח בספרד: הכוכב הברזילאי הביע את מורת רוחו מהחילוף שלו על ידי מאמן ריאל, אך הפעם לא מדובר היה בכעס עליו. הסיבה: מה שהתרחש על כר הדשא

|
ויניסיוס ג'וניור (IMAGO)
ויניסיוס ג'וניור (IMAGO)

ויניסיוס שוב הוחלף על ידי צ'אבי אלונסו, ושוב ירד מהדשא בסערה. אלא שהפעם, הכעס שלו לא נבע מהחלטת המאמן, אלא ממהלך שביצע פרנקו מסטנטואונו במהלך הניצחון 0:5 של ריאל מדריד על קייראט בליגת האלופות.

הקיצוני הביע את מורת רוחו על מה שקרה במגרש, ודאג להבהיר זאת למאמן ברגע שנפגשו על הקווים. ויניסיוס הצביע לעבר הדשא בניסיון להסביר את כעסו. הכעס שלו הלך וגבר במספר מהלכים, והתפוצץ ממש לפני שירד לספסל לאחר בעיטה של הכישרון הארגנטינאי הצעיר.

במהלך הראשון שלו כבר במחצית השנייה, ארדה גולר ניסה למצוא את אמבפה בשטח פנוי, ושכח לחלוטין את ויניסיוס, שעמד בעמדה פנויה יותר. הטורקי בחר למסור לאמבפה, שבעיטה שלו נבלמה על ידי שוער קייראט. מיד לאחר מכן, על כר הדשא, התלונן הברזילאי בפני גולר עם מחוות ידיים ברורות, ושם החל הפיוז שלו להידלק.

“בהמשך המשחק, ממש לפני החילוף, בעיטה לשער של מסטנטואונו פוצצה סופית את העצבים של ויניסיוס, שלא הצליח לרסן את עצמו כשהגיע לספסל. במהלך הזה, אמבפה סינן מסירה למסטנטואונו בצד הרחבה של הקבוצה הקזחית, והארגנטינאי בחר לבעוט ברגל ימין במקום למסור כדור רוחב ברור לוויניסיוס, שנכנס לבד למרכז הרחבה. הבעיטה נבלמה על ידי השוער, והברזילאי, שהתרגז מאוד, לא חסך ביקורת על חברו הצעיר”, נכתב ב’אס’.

מספר דקות לאחר מכן הוחלף ויניסיוס, לעיני כולם. מצדו, צ'אבי אלונסו מיהר להגן על הכוכב במסיבת העיתונאים: "זה לא היה ריב. יום אחר... אולי, אבל לא היום. תמיד זו אשמת המאמן. מה שוויני אמר לא היה תלונה, אלא הערה שהבנו". אין ספק, זו לא הייתה פתיחת העונה שוויניסיוס חלם עליה.

