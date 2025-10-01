"ויניסיוס זעם על מסטנטואונו, ולא על אלונסו"

ויניסיוס שוב הוחלף על ידי צ'אבי אלונסו, ושוב ירד מהדשא בסערה. אלא שהפעם, הכעס שלו לא נבע מהחלטת המאמן, אלא ממהלך שביצע פרנקו מסטנטואונו במהלך הניצחון 0:5 של ריאל מדריד על קייראט בליגת האלופות.

הקיצוני הביע את מורת רוחו על מה שקרה במגרש, ודאג להבהיר זאת למאמן ברגע שנפגשו על הקווים. ויניסיוס הצביע לעבר הדשא בניסיון להסביר את כעסו. הכעס שלו הלך וגבר במספר מהלכים, והתפוצץ ממש לפני שירד לספסל לאחר בעיטה של הכישרון הארגנטינאי הצעיר.

במהלך הראשון שלו כבר במחצית השנייה, ארדה גולר ניסה למצוא את אמבפה בשטח פנוי, ושכח לחלוטין את ויניסיוס, שעמד בעמדה פנויה יותר. הטורקי בחר למסור לאמבפה, שבעיטה שלו נבלמה על ידי שוער קייראט. מיד לאחר מכן, על כר הדשא, התלונן הברזילאי בפני גולר עם מחוות ידיים ברורות, ושם החל הפיוז שלו להידלק.

“בהמשך המשחק, ממש לפני החילוף, בעיטה לשער של מסטנטואונו פוצצה סופית את העצבים של ויניסיוס, שלא הצליח לרסן את עצמו כשהגיע לספסל. במהלך הזה, אמבפה סינן מסירה למסטנטואונו בצד הרחבה של הקבוצה הקזחית, והארגנטינאי בחר לבעוט ברגל ימין במקום למסור כדור רוחב ברור לוויניסיוס, שנכנס לבד למרכז הרחבה. הבעיטה נבלמה על ידי השוער, והברזילאי, שהתרגז מאוד, לא חסך ביקורת על חברו הצעיר”, נכתב ב’אס’.

מספר דקות לאחר מכן הוחלף ויניסיוס, לעיני כולם. מצדו, צ'אבי אלונסו מיהר להגן על הכוכב במסיבת העיתונאים: "זה לא היה ריב. יום אחר... אולי, אבל לא היום. תמיד זו אשמת המאמן. מה שוויני אמר לא היה תלונה, אלא הערה שהבנו". אין ספק, זו לא הייתה פתיחת העונה שוויניסיוס חלם עליה.