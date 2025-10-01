אופק ביטון סובל מנקע, ניסיון להכשירו לפני ק"ש

קשר הפועל חיפה אופק ביטון הסתפק באימון בצידי המגרש בגלל נקע בקרסול זכר לפגיעה של פרננד מאיימבו בפנדל שנשרק לטובת הצפוניים, וכרגע נמצא בספק לקראת ק"ש.

בהפועל חיפה מקווים שניתן יהיה להכשיר את ביטון למשחק מול שי ברדה והחניכים שלו. להוציא את הסוגיה של ביטון, לגל אראל יש סגל מלא לקראת המשחק. המאמן קיים אסיפה שלאחר ההפסד מול הפועל ת"א.

“אני מאוכזב מאוד מהתוצאה. שנה שעברה באותה נקודת זמן היינו עם חמש נקודות והגענו לפלייאוף והיום אנחנו עם 7 נקודות, מה עוד שהשנה כבר הספקנו לשחק נגד מכבי חיפה והפועל ת"א שמועמדות לפלייאוף”, הוא אמר. על ק"ש: "משחק של צומת דרכים. הזדמנות להידבק לדבוקת הצמרת במקרה של ניצחון”.