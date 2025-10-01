ז'רקו לאזטיץ': הצום? חוויה ראשונה גם בשבילי

אחרי שסיימה ב-0:0 במחזור הראשון בליגה האירופית במפגש חוץ לא פשוט בכלל נגד פאוק סלוניקי, מכבי תל אביב תפגוש במסגרת המחזור השני את דינמו זאגרב מחר (חמישי, 22:00), עם אתגר נוסף: מעבר לאימפריה מקרואטיה, לא מעט ישראלים במועדון צמים ויצטרכו לעלות לכר הדשא לא הרבה זמן לאחר צאת הצום. בינתיים, מאמן הקבוצה ז’רקו לאזטיץ’ דיבר לקראת ההתמודדות.

תחילה נשאל לאזטיץ' האם מכבי תצליח לעשות סוויץ' לעומת המשחק מול בני סכנין בליגה בתחילת השבוע ואמר: "נראה מחר, אני מקווה שנשכח את כל מה שקרה במשחק האחרון, שברנו שם שיא כשמתוך 110 דקות שיחקנו רק 50. אני מקווה שנשכח את מה שקרה שם בקרוב ושזה לא יקרה. זה מה שצריך לנתח יותר מפיזיות ומנטליות. זה משחק שונה לגמרי, סביבה שונה והכל שונה. אנחנו צריכים לשמור על הרבה דברים מפאוק, ממה שעשינו ולשפר חלק מהדברים, בעיקר עם הכדור, וכך יהיו לנו הזדמנות".

על כך שהמשחק יתקיים מיד לאחר צאת יום הכיפורים אמר המאמן: "אפשר לדבר על הרבה דברים, גם על זה שאנחנו משחקים פה ולא בבלומפילד. אבל זה חלק מהדברים שאין לנו השפעה עליהם, זו חוויה ראשונה גם עבורי, אני לא יכול להגיד שנפעל כך או אחרת כי אנחנו לא יודעים שהכל יהיה מושלם. אנחנו צריכים לקבל את זה ולנסות לעשות את הטוב ביותר שלנו. בואו נראה, יש לנו סגל עמוק ושחקנים שיודעים שאחרי הצום הם יוכלו לשחק. עבור הרבה אנשים דת חשובה מכדורגל ואנחנו צריכים לקבל את זה, להתמודד עם זה ולנסות לנצח את המשחק".

על השאלה האם מי שיצומו יוכלו לקחת חלק במשחק הוסיף: "כן, כמובן, כולם יכולים לשחק. נפתח עם הקבוצה הכי טובה מחר, כמו תמיד". לסיום נשאל על דינמו זאגרב וענה: "ברור שזו קבוצה טובה אבל אנחנו מנסים להתמקד גם בחולשות שלהם. הם בכושר טוב, הכל נפלא כרגע, אבל ראינו עוד משחקים שלהם וראינו חולשות שאני לא יכול לשתף איתכם, אבל מקווה שמחר תראו מה הכנו ואיך ננסה לנצח במשחק".