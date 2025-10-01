יום רביעי, 01.10.2025 שעה 14:09
הליגה האירופית 25-26
31-41פנאתינייקוס1
31-31דינמו זאגרב2
30-21מיידטילנד3
31-21לודוגורץ4
31-21רומא5
31-21פרייבורג6
31-21ליל7
31-21שטוטגרט8
30-11סטיאווה בוקרשט9
30-11גנק10
30-11ליון11
30-11פורטו12
30-11אסטון וילה13
30-11בראגה14
12-21נוטינגהאם פורסט15
12-21בטיס16
11-11סלטיק17
11-11ויקטוריה פלזן18
11-11הכוכב האדום19
11-11פרנצווארוש20
10-01מכבי ת"א21
10-01פאוק סלוניקי22
02-11פ.צ. באזל23
02-11בראן24
02-11סלטה ויגו25
02-11מאלמו26
02-11ניס27
01-01בולוניה28
01-01פיינורד29
01-01גו אהד איגלס30
01-01גלאזגו ריינג'רס31
01-01רד בול זלצבורג32
01-01אוטרכט33
03-11פנרבחצ'ה34
02-01שטורם גראץ35
04-11יאנג בויז36

ז'רקו לאזטיץ': הצום? חוויה ראשונה גם בשבילי

מאמן מכבי ת"א דיבר לקראת דינמו זאגרב מחר ב-22:00: "עבור הרבה אנשים הדת חשובה מכדורגל, צריך לקבל את זה. כולם יכולים לשחק". וגם: היריבה וסכנין

|
ז'רקו לאזטיץ' (IMAGO)
ז'רקו לאזטיץ' (IMAGO)

אחרי שסיימה ב-0:0 במחזור הראשון בליגה האירופית במפגש חוץ לא פשוט בכלל נגד פאוק סלוניקי, מכבי תל אביב תפגוש במסגרת המחזור השני את דינמו זאגרב מחר (חמישי, 22:00), עם אתגר נוסף: מעבר לאימפריה מקרואטיה, לא מעט ישראלים במועדון צמים ויצטרכו לעלות לכר הדשא לא הרבה זמן לאחר צאת הצום. בינתיים, מאמן הקבוצה ז’רקו לאזטיץ’ דיבר לקראת ההתמודדות.

תחילה נשאל לאזטיץ' האם מכבי תצליח לעשות סוויץ' לעומת המשחק מול בני סכנין בליגה בתחילת השבוע ואמר: "נראה מחר, אני מקווה שנשכח את כל מה שקרה במשחק האחרון, שברנו שם שיא כשמתוך 110 דקות שיחקנו רק 50. אני מקווה שנשכח את מה שקרה שם בקרוב ושזה לא יקרה. זה מה שצריך לנתח יותר מפיזיות ומנטליות. זה משחק שונה לגמרי, סביבה שונה והכל שונה. אנחנו צריכים לשמור על הרבה דברים מפאוק, ממה שעשינו ולשפר חלק מהדברים, בעיקר עם הכדור, וכך יהיו לנו הזדמנות".

על כך שהמשחק יתקיים מיד לאחר צאת יום הכיפורים אמר המאמן: "אפשר לדבר על הרבה דברים, גם על זה שאנחנו משחקים פה ולא בבלומפילד. אבל זה חלק מהדברים שאין לנו השפעה עליהם, זו חוויה ראשונה גם עבורי, אני לא יכול להגיד שנפעל כך או אחרת כי אנחנו לא יודעים שהכל יהיה מושלם. אנחנו צריכים לקבל את זה ולנסות לעשות את הטוב ביותר שלנו. בואו נראה, יש לנו סגל עמוק ושחקנים שיודעים שאחרי הצום הם יוכלו לשחק. עבור הרבה אנשים דת חשובה מכדורגל ואנחנו צריכים לקבל את זה, להתמודד עם זה ולנסות לנצח את המשחק".

על השאלה האם מי שיצומו יוכלו לקחת חלק במשחק הוסיף: "כן, כמובן, כולם יכולים לשחק. נפתח עם הקבוצה הכי טובה מחר, כמו תמיד". לסיום נשאל על דינמו זאגרב וענה: "ברור שזו קבוצה טובה אבל אנחנו מנסים להתמקד גם בחולשות שלהם. הם בכושר טוב, הכל נפלא כרגע, אבל ראינו עוד משחקים שלהם וראינו חולשות שאני לא יכול לשתף איתכם, אבל מקווה שמחר תראו מה הכנו ואיך ננסה לנצח במשחק".

