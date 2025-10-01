יום רביעי, 01.10.2025 שעה 13:23
ספורט אחר

המועמדים לתפקיד מנכ"ל הוועד האולימפי הבא

לאחר הודעת הפרידה מהמנכ”ל הנוכחי, בקרוב תוקם ועדת האיתור - מי עשויים לרשת אותו? וגם: תאריך הפרידה הרשמי מגילי לוסטיג ומהו הצעד הבא שלו?

|
גילי לוסטיג (חגי מיכאלי)
גילי לוסטיג (חגי מיכאלי)

ההודעה על סיום תפקידו של גילי לוסטיג הייתה צפויה, אך עדיין נגעה ברבים בספורט הישראלי לאחר שמנכ”ל הוועד האולימפי המוערך הודיע על סיום תפקידו. כעת הארגון יפנה להקמת ועדת איתור ויש מספר מועמדים שעשויים להיכנס לנעליו.

בין המועמדים לתפקיד מנכ”ל הוועד האולימפי הבא עלה שמה של יו”ר איגוד השחייה עדי ביכמן, שחיינית העבר שהיא בת טיפוחיה של יו”ר הארגון יעל ארד, אך לא ברור אם היא תרצה בו. בנוסף, ישנם כמה מנכ”לים מאיגודי הספורט עם ניסיון של שנים רבות והם עשויים להגיש מועמדות, אך בוועד האולימפי לא פוסלים גם מועמדים נוספים מהמשק הישראלי שיש להם גישה לספורט ורצון להוביל את המשלחות הישראליות למשחקים האולימפיים.

לוסטיג ייפרד בעוד כחצי שנה, ב-31 במרץ 2026, אבל למרות התאריך המוסכם לפרישה יעל ארד הבהירה כי “הוא ימשיך וילווה אותנו במחזור האולימפי הזה כדי להבטיח שהידע העצום שצבר יישמר בזיכרון הארגוני של הוועד האולימפי לטובת הדורות הבאים”.

עדי ביכמן (גלעד קוולרצעדי ביכמן (גלעד קוולרצ'יק, איגוד השחייה)

כלומר, ללוסטיג נותרו עוד כמה משימות לפני שייפרד מכיסא המנכ”ל וייתכן שגם לאחר מכן. בחצי השנה הקרובה גילי לוסטיג ימשיך להוביל את ההכנות של המשלחת הישראלית למשחקי החורף מילאנו-קורטינה שיתקיימו בפברואר 2026 וימשיך כמובן גם בהכנות למשחקי הקיץ האולימפיים בלוס אנג’לס 2028.

ומה הצעד הבא של גילי לוסטיג? ל-ONE נודע כי איש הספורט הוותיק מתכנן להעביר את הידע הרב שצבר לדורות הבאים, לאחר שיחזור לסגל המרצים במרכז האקדמי של וינגייט. ללוסטיג ניסיון רב שנים במגוון תפקידים בספורט הישראלי והוא הרגיש צורך לחלוק אותו לסטודנטים שיעסקו בספורט. הוא יחבור לסגל המרצים החל מהחודש הבא.

