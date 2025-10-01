יום רביעי, 01.10.2025 שעה 13:22
ליגה לאומית 25-26
133-96מכבי הרצליה1
123-136מ.ס קריית ים2
119-156מ.ס כפר קאסם3
116-116מכבי פ"ת4
117-106הפועל כפר שלם5
115-66הפועל כפ"ס6
108-126הפועל ר"ג7
105-76בני יהודה8
1010-116עירוני מודיעין9
104-56הפועל ראשל"צ10
68-76הפועל עכו11
412-36הפועל רעננה12
312-86הפועל חדרה13
315-106מכבי יפו14
112-56הפועל נוף הגליל15
115-26הפועל עפולה16

שוב בארץ: גודסווי דוניו חתם רשמית בהפועל עכו

כפי שנחשף לראשונה ב-ONE: החלוץ ששיחק בעברו במכבי חיפה וגם בחדרה מצטרף לליגה הלאומית וסגל של הוכנבוים, שפתח את העונה בצורה לא מוצלחת במיוחד

שמוליק אמירה המנכ״ל, גודסווי דוניו והבעלים צחי נקש (באדיבות המועדון)
שמוליק אמירה המנכ״ל, גודסווי דוניו והבעלים צחי נקש (באדיבות המועדון)

לאחר פתיחת עונה לא מוצלחת למרות שאיפות עלייה, בהפועל עכו עושים הכול כדי להתחזק. כפי שנחשף ב-ONE, היום (רביעי) במועדון החתימו רשמית את החלוץ גודסוויי דוניו, שנחת בימים האחרונים בישראל ויצטרף לעונה אחת באמצעות סוכנו ניר אמיר.

דוניו, זכור בישראל מתקופתו במדי מכבי חיפה עימה זכה באליפות, כשלאחרונה שיחק עונה וחצי במדי הפועל חדרה. החצי העונה הראשונה הוא בלט אך בעונתו השנייה הרשים פחות ועזב בתום העונה. ביום ראשון, מצפה לעכו משחק חשוב מול בני יהודה.

עכו, שבנתה סגל עשיר מאוד, אכזבה בגדול בפתיחת העונה בליגה הלאומית, כשללא ספק המטרה היא לעלות ליגה. בששת המחזורים הראשונים, הצפוניים עם שש נקודות בלבד מתוך 18 אפשריות לאחר ניצחון אחד, שלוש תוצאות תיקו ושני הפסדים.

