ברוס פרל ביקר במיצג ההנצחה של שבט הנובה

מאמן הכדורסל היהודי האגדי, שהודיע לאחרונה על פרישתו מתפקידו, לקח חלק בטקס המרגש שהוקם לזכרם של 411 הנרצחים: "מביע תמיכה מלאה בקהילה ובישראל"

ברוס פרל במיצג שבט הנובה (Nova Exhibition)
ברוס פרל במיצג שבט הנובה (Nova Exhibition)

ברוס פרל, מאמן הכדורסל היהודי האגדי, שהודיע לאחרונה על פרישתו מתפקידו, הגיע השבוע לפתיחת מיצג ההנצחה והזיכרון של שבט הנובה בבוסטון. פרל, בן 65, שנחשב לאחת מאגדות הכדורסל לגברים בארצות הברית, לקח חלק בטקס מרגש בו נחשף לראשונה המיצג שהוקם לזכרם של 411 נרצחי קהילת שבט הנובה שנרצחו בטבח השבעה באוקטובר ולחיזוק 412 המשפחות השכולות.

במהלך ביקורו סייר פרל בין חלקי המיצג, צפה בפריטים שהובאו מזירת הפסטיבל ושמע מקרוב את עדויותיהם המצמררות של שורדי המסיבה. פרל הביע התרגשות עמוקה מהעוצמה של המיצג ואמר לאופיר אמיר, נכד לניצולי שואה, שורד נובה ומפיק המסיבה: “אני עומד כאן עם דמעות בעיניים, אני מביע את תמיכתי המלאה בקהילת הנובה ובעם ישראל כולו, הזיכרון חשוב לכולנו ואני גאה להיות כאן היום”.

פרל, שנודע במהלך הקריירה הארוכה שלו לא רק בהישגיו הספורטיביים, אלא גם בחיבורו העמוק לזהותו היהודית ובמחויבותו לקהילה, ראה בביקור חלק מהמשך שליחות חייו - חיבור בין ערכי ספורט, מנהיגות וזיכרון היסטורי. בקהילת הנובה הדגישו כי ביקורו של פרל מהווה גשר נוסף בין הספורט והזיכרון, וממחיש את התמיכה הרחבה לה זוכה הקהילה ברחבי העולם.

ברוס פרל (Nova Exhibition)
