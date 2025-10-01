יום רביעי, 01.10.2025 שעה 13:25
ליגה ספרדית 25-26
195-217ברצלונה1
188-167ריאל מדריד2
165-137ויאריאל3
136-107אלצ'ה4
129-147אתלטיקו מדריד5
127-117בטיס6
129-107אספניול7
119-87חטאפה8
1010-117סביליה9
108-77אתלטיק בילבאו10
87-67אלאבס11
812-97ולנסיה12
77-57אוססונה13
612-47אוביידו14
514-117לבאנטה15
510-77ראיו וייקאנו16
59-67סלטה ויגו17
511-77ריאל סוסיאדד18
511-67מיורקה19
316-37ג'ירונה20

דקו חשף: השיחה שלו עם קראנקה על לאמין ימאל

אחרי שפליק ביקר כשהיהלום חזר פצוע מהנבחרת, המנהל המקצועי של בארסה אמר שדיבר עם המנהל הטכני בספרד, שהוא אקס מכבי ת"א: "אין מתיחות, שוחחנו"

אייטור קראנקה ולאמין ימאל (IMAGO)
אייטור קראנקה ולאמין ימאל (IMAGO)

על רקע פגרת הנבחרות הקרובה והחשש מפציעות לשחקני ברצלונה, המנהל המקצועי של הקטלונים, דקו, התייחס ליחסים עם התאחדות הכדורגל הספרדית והבהיר: "אין שום בעיה, שיפרנו את הפרוטוקולים".

כזכור, בפגרת הנבחרות הקודמת נרשמה מתיחות בין ברצלונה לבין ההתאחדות, לאחר שלמין יאמאל חזר למועדון עם פציעה במפשעה. המאמן של בארסה, האנזי פליק, אף מתח ביקורת פומבית על היחס שקיבל היהלום הצעיר במהלך הזימון של המאמן לואיס דה לה פואנטה.

בריאיון ב’מונדו דפורטיבו’, נשאל דקו האם יתקיים שיח מקדים עם ההתאחדות כדי למנוע חיכוכים והשיב בפירוט: "אין מתיחות, אנחנו לא כאן כדי ליצור דרמות. הנבחרת חשובה לברצלונה, וברצלונה חשובה לנבחרת. עצם זה שכל כך הרבה שחקנים שלנו מוזמנים, זה מקור לגאווה".

לואיס דה לה פואנטה ולאמין ימאל (IMAGO)לואיס דה לה פואנטה ולאמין ימאל (IMAGO)

דקו חשף כי כבר שוחח עם המנהל הטכני החדש של הנבחרת, שהוא לא אחר מאשר מאמן מכבי ת”א בעבר, אייטור קראנקה: "דיברנו אני ואייטור, שיפרנו את הפרוטוקולים ואת התקשורת. ברגע ששחקן אצל הנבחרת, המאמן מחליט. לא מחפשים קונפליקטים. אולי הייתה תקלה בתקשורת בפעם הקודמת, וזה מה שנטפל בו".

לדבריו, ברצלונה לא מתכוונת להפעיל לחץ, אלא לוודא שהשיח פתוח: "אם אני פליק ולאמין נפצע לי, אני מתעצבן. אם אני דה לה פואנטה ורוצה לנצח, אני משתמש בו. זה חלק מהכדורגל. המטרה היא לשפר את התהליך, לא להאשים. הכול בסדר".

דקו (רויטרס)דקו (רויטרס)
