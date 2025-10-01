דקו חשף: השיחה שלו עם קראנקה על לאמין ימאל

על רקע פגרת הנבחרות הקרובה והחשש מפציעות לשחקני ברצלונה, המנהל המקצועי של הקטלונים, דקו, התייחס ליחסים עם התאחדות הכדורגל הספרדית והבהיר: "אין שום בעיה, שיפרנו את הפרוטוקולים".

כזכור, בפגרת הנבחרות הקודמת נרשמה מתיחות בין ברצלונה לבין ההתאחדות, לאחר שלמין יאמאל חזר למועדון עם פציעה במפשעה. המאמן של בארסה, האנזי פליק, אף מתח ביקורת פומבית על היחס שקיבל היהלום הצעיר במהלך הזימון של המאמן לואיס דה לה פואנטה.

בריאיון ב’מונדו דפורטיבו’, נשאל דקו האם יתקיים שיח מקדים עם ההתאחדות כדי למנוע חיכוכים והשיב בפירוט: "אין מתיחות, אנחנו לא כאן כדי ליצור דרמות. הנבחרת חשובה לברצלונה, וברצלונה חשובה לנבחרת. עצם זה שכל כך הרבה שחקנים שלנו מוזמנים, זה מקור לגאווה".

לואיס דה לה פואנטה ולאמין ימאל (IMAGO)

דקו חשף כי כבר שוחח עם המנהל הטכני החדש של הנבחרת, שהוא לא אחר מאשר מאמן מכבי ת”א בעבר, אייטור קראנקה: "דיברנו אני ואייטור, שיפרנו את הפרוטוקולים ואת התקשורת. ברגע ששחקן אצל הנבחרת, המאמן מחליט. לא מחפשים קונפליקטים. אולי הייתה תקלה בתקשורת בפעם הקודמת, וזה מה שנטפל בו".

לדבריו, ברצלונה לא מתכוונת להפעיל לחץ, אלא לוודא שהשיח פתוח: "אם אני פליק ולאמין נפצע לי, אני מתעצבן. אם אני דה לה פואנטה ורוצה לנצח, אני משתמש בו. זה חלק מהכדורגל. המטרה היא לשפר את התהליך, לא להאשים. הכול בסדר".