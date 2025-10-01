יום רביעי, 01.10.2025 שעה 13:23
אחרי השינוי בקיץ: המשקל של לוקה דונצ'יץ' עלה

לאחר המדידות במדיה דיי של הלייקרס, במועדון פרסמו את הנתונים והכוכב עלה בכ-6 ק"ג, כאשר הנחת המוצא היא שזה במסת שריר בעקבות השינוי הפיזי בו

|
לוקה דונצ'יץ' (IMAGO)
לוקה דונצ'יץ' (IMAGO)

לוקה דונצ’יץ’, כוכב לוס אנג’לס לייקרס, ממשיך לעורר עניין, גם הקיץ, סביב מצבו הפיזי, אחד הנושאים המדוברים ביותר אצלו בשנים האחרונות. למרות שמאז ומתמיד משקלו היה מקור לוויכוח, הפעם נראה שהכוכב הסלובני השקיע רבות כדי לפתוח את העונה בכושר שיא.

למרות ההתקדמות שנראתה כבר ביורובאסקט האחרון, בו הרשים במדי נבחרת סלובניה, כעת הלייקרס פרסמו את משקלו הרשמי של דונצ’יץ’ לאחר המדיה דיי והנתון מפתיע: 110.6 ק"ג, עלייה לעומת 104.3 ק"ג בהם נמדד בתחילת העונה שעברה.

שתי סברות עולות בעקבות הפער בנתונים: הראשונה היא שהקבוצה לא פרסמה את המשקל האמיתי שלו בעונה הקודמת. השנייה, והנפוצה יותר: דונצ’יץ’ העלה מסת שריר, מה שמסביר את העלייה.

לוקה דונצלוקה דונצ'יץ' על המגזין (אינסטגרם MensHealth)

ההופעה שלו על שער מגזין "Men’s Health" לא הותירה מקום לספק – דונצ’יץ’ נראה חטוב מתמיד: “אם אפסיק עכשיו – כל מה שעשיתי היה לשווא. אני דוחף את עצמי כל קיץ לקצה, כדי להשתפר. הפעם זה היה שונה. היה לי ברור – עכשיו או לעולם לא”, סיפר בריאיון.

ואכן, מעבר לתמונות, גם על הפרקט ביורובאסקט דונצ’יץ’ נראה מהיר, נייד ועמיד, כשהוא שורף מעל 30 דקות פר משחק מבלי להוריד קצב. הוא אף סיים כמלך הסלים של הטורניר עם ממוצע עצום של 34.7 נקודות למשחק.

לוקה דונצלוקה דונצ'יץ' (IMAGO)
