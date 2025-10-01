לראשונה מ-2009: פיגו יהיה בבית של ברצלונה

רוחות העבר שוב עולות: לואיס פיגו, אחד השמות השנויים ביותר במחלוקת בתולדות ברצלונה, ישוב היום (רביעי) לאצטדיון שמכיל אוהדי ברצלונה, למונז'ואיק, הפעם בתפקיד שונה לחלוטין, כשגריר אופ"א במסגרת רבע גמר ליגת האלופות בין בארסה לפאריס סן ז'רמן.

מדובר בביקור ראשון של פיגו במשחק בית של ברצלונה מאז 2009, אז שיחק באינטר מול הקטלונים בקאמפ נואו. אך הזיכרון החריף ביותר של האוהדים ממנו נותר אותו מעבר מתוקשר לריאל מדריד בשנת 2000, מהלך שסימן את הפורטוגלי כבוגד בעיני הקהל הקטלוני.

האיבה כלפיו לא שככה גם אחרי 25 שנה. ברצלונה מעולם לא סלחה לפיגו, והקאמבק הראשון שלו לקאמפ נואו במדי הבלאנקוס לווה בשריקות, שלטים, שטרות עם פניו, ואף ראש חזיר שנזרק לעברו, באחד האירועים ההיסטוריים ביותר שהיו בספרד אי פעם.

ריבאלדו ולואיס פיגו (רדאד ג'בארה)

המתח עדיין מורגש: בתוכנית הרדיו הקטלאנית "Tu Diràs" של תחנת RAC1, תקפו את עצם הגעתו של פיגו: "זו השפלה, פיגו לא צריך לדרוך בתא הכבוד שלנו", אמר אחד המשתתפים. גם הנשיא לשעבר, ג'ואן גאספארט, לא חסך ביקורת לאורך השנים: "פיגו הוא האויב היחיד של ברצלונה". האם הנוכחות שלו תוסיף שמן למדורה לקראת הקרב הגדול מול הקבוצה של לואיס אנריקה? ימים יגידו.