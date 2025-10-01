יום רביעי, 01.10.2025 שעה 11:30
154-205הפועל ב"ש1
132-145מכבי ת"א2
137-145הפועל ת"א3
106-95בית"ר ירושלים4
83-105מכבי חיפה5
78-95הפועל פ"ת6
74-55הפועל חיפה7
614-105מכבי נתניה8
615-85מ.ס אשדוד9
616-65עירוני טבריה10
47-65עירוני ק"ש11
48-45בני סכנין12
118-55מכבי בני ריינה13
013-55הפועל ירושלים14

כמה ישראלים יפתחו וניקולאסקו: מכבי מתכוננת

הצהובים "יארחו" את דינמו זאגרב באירופית מחר ב-22:00 וינסו לחזור מחויכים: מי השחקנים שצמים שיהיו בהרכב, כשירותו של החלוץ וכמות הזרים ב-11

|
שחקני מכבי תל אביב (IMAGO)
שחקני מכבי תל אביב (IMAGO)

מכבי תל אביב "תארח" מחר (חמישי, 22:00) בבאצ'קה טופולה את דינמו זאגרב הקרואטית במחזור המשחקים השני של הליגה האירופית. הצהובים מגיעים אחרי שתי תוצאות 0:0 רצופות, מול פאוק סלוניקי במחזור הראשון של הליגה האירופית, ומול בני סכנין בדוחא ביום ראשון האחרון. אחרי האכזבה הגדולה בה הסתיים המשחק בליגת העל, אלופת ישראל תנסה לחזור מחויכת מסרביה כשהיא רוצה נקודות מול הקרואטים. 

זאגרב פתחה היטב את הליגה האירופית ובמחזור הראשון ניצחה 1:3 את פנרבחצ'ה. במכבי ת"א מעידים על קבוצת התקפה מרשימה במיוחד וצופים משחק דומה לזה שהיה מול פאוק מבחינת הצורך שלהם לספק משחק הגנתי מושלם כדי שיוכלו לחזור עם נקודות לישראל. ברקע כמובן, העובדה כי לשחקנים הישראלים מחכה אתגר לא פשוט כשהם יצומו בסמוך לאצטדיון בו ישוחק המשחק וכשעתיים לפניו ישברו את הצום ויעשו את הדרך למגרש. 

השאלה הגדולה שנותרה פתוחה היא עם כמה ישראלים שצמו יפתח לאזטיץ' את המשחק, כאשר רועי משפתי ורוי רביבו נראים כבטוחים בהרכב, כשגם רז שלמה, אושר דוידה ודור פרץ בהחלט אופציה לפתוח גם כן לצד שישה או שבעה זרים. כשירותו של יון ניקולאסקו יכולה להשפיע על ההחלטה וכמות השחקנים הזרים שיפתחו ב-11 של לאזטיץ', כשיש אופציה שנראה את קרווין אנדרדה מוסט לאגף השמאלי, ובמקרה הזה חליו וארלה יחכה על הספסל. אם דור פרץ ימשיך כחלוץ, ייתכן כי נראה את שני הזרים שצורפו אחרונים פותחים.  

שחקני מכבי תל אביב חוגגים (רדאד גשחקני מכבי תל אביב חוגגים (רדאד ג'בארה)

איסוף סיסוקו שקיבל מנוחה מול סכנין, ישוב להרכב לצידו של כריסטיאן בליץ', כאשר הצהובים ישחקו ללא עידו שחר שנותר בישראל אחרי שנפצע במשחק האחרון ברגלו. בכל מקרה, את ההחלטות הסופיות הנוגעות להרכב יקבל לאזטיץ' בהמשך היום לאחר אימון מסכם באצטדיון TSC בבאצ'קה טופולה, כאשר גם מסיבת העיתונאים של המאמן תתקיים באצטדיון. 

הרכב משוער: רועי משפתי, טייריס אסאנטה, עלי קמארה, רז שלמה (הייטור), רוי רביבו, איסוף סיסוקו, כריסטיאן בליץ', דור פרץ (חליו וארלה), אושר דוידה (וארלה), קרווין אנדרדה ויון ניקולאסקו (דור פרץ).

