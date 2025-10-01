אלירן מזרחי מונה למאמן הנוער של הפועל רעננה

יממה מלאת התרחשויות במועדון הכדורגל של הפועל רעננה, שהודיעה אמש (שלישי) על סיום תפקידו של מאמן קבוצת הבוגרים, ניר ברקוביץ', בעקבות פתיחת עונה לא מוצלחת. ברעננה לא חיכו הרבה זמן והבוקר (רביעי) הודיעו על מינויו של ניצן דמארי למאמן קבוצת הבוגרים.

ניצן דמארי החל זה מכבר עונה שניה בקבוצת הנוער, לאחר שסיים פרק כמאמן נבחרת נערים ב' של ישראל. אתמול הוביל את קבוצת הנוער למשחק הביתי מול קבוצת הנוער של מכבי פ"ת, בה שיחק בנעוריו וממנה עלה לקבוצת הבוגרים. המשחק הסתיים בניצחון האורחת 1:2, לאחר שחוללה מהפך במחצית השנייה עם שערים שכבשו: בן טאו (59) ויהונתן עוז (78), לאחר שיאקובו וונדרסון כבש לזכות רעננה בדקה ה-38. ניצן דמארי מסיים את תפקידו בקבוצת הנוער, כשהיא מדורגת במרכז טבלת ליגת העל.

דמארי הוא לא המאמן היחיד שעלה כיתה, שכן מי שמונה למאמן קבוצת הנוער במקומו הוא אלירן מזרחי, שחוזר לליגת העל לנוער, אחרי שהחל את העונה שעברה כמאמנה של קבוצת הנוער של מכבי נתניה, אך לאחר פתיחת עונה לא מוצלחת סיים את תפקידו בקבוצה ובהמשך תפס פיקוד על קבוצת נערים א' של הפועל רעננה - והוביל אותה להמשך מוצלח של עונה, שלא החלה בצורה טובה מבחינתה.

קבוצת הנוער של הפועל רעננה וניצן דמארי (באדיבות המועדון)

מזרחי המשיך עם שנתון נערים א' גם בעונה זו ואתמול הוביל את קבוצתו לניצחון 0:3 ביתי על מכבי נתניה (כבשו לזכות רעננה: אריאל שוורצמן בפנדל, אוראל חביב ויהונתן דור). קבוצת נערים א' מדורגת במקום השישי בליגת העל בתום עשרה מחזורים, כשהיא מרוחקת שמונה נקודות מהמוליכה, מכבי ת"א. ליגת העל יוצאת לפגרת נבחרות בת שבועיים וחצי, בימים הקרובים ימונה מאמן לקבוצת נערים א' של רעננה.