יום רביעי, 01.10.2025 שעה 11:30
133-96מכבי הרצליה1
123-136מ.ס קריית ים2
119-156מ.ס כפר קאסם3
116-116מכבי פ"ת4
117-106הפועל כפר שלם5
115-66הפועל כפ"ס6
108-126הפועל ר"ג7
105-76בני יהודה8
1010-116עירוני מודיעין9
104-56הפועל ראשל"צ10
68-76הפועל עכו11
412-36הפועל רעננה12
312-86הפועל חדרה13
315-106מכבי יפו14
112-56הפועל נוף הגליל15
115-26הפועל עפולה16

אלירן מזרחי מונה למאמן הנוער של הפועל רעננה

אחרי שניצן דמארי קודם אל הקבוצה הבוגרת במקומו של ניר ברקוביץ', מי ששימש כמאמן נערים א' קודם אל קבוצת הנוער. וגם: התוצאות של הקבוצות הצעירות

|
אלירן מזרחי (חגי מיכאלי)
אלירן מזרחי (חגי מיכאלי)

יממה מלאת התרחשויות במועדון הכדורגל של הפועל רעננה, שהודיעה אמש (שלישי) על סיום תפקידו של מאמן קבוצת הבוגרים, ניר ברקוביץ', בעקבות פתיחת עונה לא מוצלחת. ברעננה לא חיכו הרבה זמן והבוקר (רביעי) הודיעו על מינויו של ניצן דמארי למאמן קבוצת הבוגרים.

ניצן דמארי החל זה מכבר עונה שניה בקבוצת הנוער, לאחר שסיים פרק כמאמן נבחרת נערים ב' של ישראל. אתמול הוביל את קבוצת הנוער למשחק הביתי מול קבוצת הנוער של מכבי פ"ת, בה שיחק בנעוריו וממנה עלה לקבוצת הבוגרים. המשחק הסתיים בניצחון האורחת 1:2, לאחר שחוללה מהפך במחצית השנייה עם שערים שכבשו: בן טאו (59) ויהונתן עוז (78), לאחר שיאקובו וונדרסון כבש לזכות רעננה בדקה ה-38. ניצן דמארי מסיים את תפקידו בקבוצת הנוער, כשהיא מדורגת במרכז טבלת ליגת העל.

דמארי הוא לא המאמן היחיד שעלה כיתה, שכן מי שמונה למאמן קבוצת הנוער במקומו הוא אלירן מזרחי, שחוזר לליגת העל לנוער, אחרי שהחל את העונה שעברה כמאמנה של קבוצת הנוער של מכבי נתניה, אך לאחר פתיחת עונה לא מוצלחת סיים את תפקידו בקבוצה ובהמשך תפס פיקוד על קבוצת נערים א' של הפועל רעננה - והוביל אותה להמשך מוצלח של עונה, שלא החלה בצורה טובה מבחינתה.

קבוצת הנוער של הפועל רעננה וניצן דמארי (באדיבות המועדון)קבוצת הנוער של הפועל רעננה וניצן דמארי (באדיבות המועדון)

מזרחי המשיך עם שנתון נערים א' גם בעונה זו ואתמול הוביל את קבוצתו לניצחון 0:3 ביתי על מכבי נתניה (כבשו לזכות רעננה: אריאל שוורצמן בפנדל, אוראל חביב ויהונתן דור). קבוצת נערים א' מדורגת במקום השישי בליגת העל בתום עשרה מחזורים, כשהיא מרוחקת שמונה נקודות מהמוליכה, מכבי ת"א. ליגת העל יוצאת לפגרת נבחרות בת שבועיים וחצי, בימים הקרובים ימונה מאמן לקבוצת נערים א' של רעננה.

