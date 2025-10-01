שחקני באר יעקב ושיכון ר"ג הורחקו, הקבוצות נקנס

ב-12/09 יצאה לה לדרך ליגת נוער מרכז, הליגה הרביעית בטיבה בשנתוני 2008-2007 וכן 2006 (חריגי גיל). באחד מהמשחקים, במסגרת המחזור הראשון, התמודדו להן מכבי באר יעקב ושיכון ותיקים רמת גן, משחק שלא הגיע לסיומו, נוכח קטטה מכוערת שאילצה השופט הראשי להוציא דו"ח משחק חמור, כשלא פחות משבעה כרטיסים אדומים הוצאו מכיסו, נוכח האירועים.

הדיין, עו"ד גיורא לנדאו, החליט להשית קנס כספי בגובה של 1,500 שקלים, בפועל, הן לקבוצת הנוער של מכבי באר יעקב והן לקבוצת הנוער של שיכון ותיקים רמת גן. שתי הקבוצות יצאו אשמות תחת הסעיפים "התפרעות אוהדים" ו"התפרעות, תגרה ותקיפה". מעבר לכך, צמד שחקני באר יעקב, לצד צמד שחקני שיכון ותיקים רמת גן, קיבו עונשי הרחקות מהמגרשים, לזמן קצוב.

שחקן שיכון ותיקים רמת גן, שיחגוג את יום הולדתו ה-18 בנובמבר הקרוב, הורחק לשישה משחקים, לא כולל הרחקה אוטומטית. נמצא אשם תחת הסעיף "השתתפות בקטטה". בן לוי, בן ה-18, שחקן נוסף של שיכון ותיקים רמת גן, הורחק מהמגרשים לשלושה משחקים בפועל, לא כולל הרחקה אוטומטית. נמצא אשם תחת הסעיפים "השתתפות בקטטה" ו"הפרת סדר".

צמד שחקני מכבי באר יעקב, בני 17, הורחקו אף הם, כשאחד מהם לשישה משחקים בפועל, לא כולל הרחקה אוטומטית, הרי שיצא אשם, תחת הסעיף "השתתפות בקטטה", בעוד השחקן השני הורחק לשלושה משחקים בפועל, לא כולל הרחקה אוטומטית, כאשר יצא אשם תחת הסעיפים "השתתפות בקטטה" ו"הפרת סדר".

דו"ח השופט, שהועבר לבית הדין המשמעתי

"תקרית; להלן פירוט התקריות במשחק. 1. דקה 25 – לאחר שנשרקה עבירה לזכות הגנת באר יעקב, שחקן מהמקומיים בעט מאחור וללא כדור בעוצמה בשחקן התקפה של שיכון ותיקים. אדום ישיר על VC. 2. דקה 70 – תיאור הקטטה. בעת שהמשחק שוחק באיזור הצד של הספסלים נשמעו לפתע צעקות בצד השני של המגרש".

"עצרתי את המשחק, הסתובבתי לכיוון וזיהית אלימות קשה של דחיפות, בעיטות ואגרופים בין שחקן קבוצת שיכון ותיקים, לבין שחקן של קבוצת באר יעקב. מיד באותו רגע התחילה קטטה די גדולה בהשתתפות שחקנים משתי הקבוצות, אני ועוזר השופט, איתי מיטרני, עמדנו בשני הצדדים של הקטטה ורשמנו לעצמנו את השחקנים המעורבים".

"מרביתם עסקו בדחיפות די לא משמעותיות אבל היו שני שחקנים נוספים "שרצו מרחוק" באגרסיביות וגרמו לעניינים להתלהט שוב, מדובר בשחקן קבוצת שיכון ותיקים, שהגיע לאיזור הקטטה, והתחיל לאגרף ולבעוט באלימות קשה את כל מי שראה מהקבוצה היריבה עד שהורחק מהמקום על ידי איש צוות של שיכון ותיקים".

"אותו דבר עשה גם שחקן של קבוצת באר יעקב, שהיה על ספסל המחליפים, אבל בניגוד לאחרים הוא השתולל בצורה קשה ביותר ואנשי הצוות של באר יעקב לא הצליחו להשתלט עליו וכל פעם שהצלחנו להרחיק את השחקנים קצת הוא המשיך בהתנפלות ובאלימות שוב ושוב עד שנלקח מהמקום על ידי אנשי הצוות".

"מבחינתנו (לאחר הצלבה שעשינו ברישומים) ארבעת השחקנים האלה היו הגורמים המרכזיים לקטטה, ועל כן ארבעתם הורחקו בכרטיס אדום ישיר. יש לציין שאנשי הצוות של שתי הקבוצות הגיעו וניסו להרגיע את העניינים, זה אמנם לקח שש-שבע דקות אך הצלחנו להשתלט על האירוע, להמשיך במשחק ולהביא לסיומו בזמן החוקי לאחר שהושלמה תוספת הזמן בשל האירוע הזה".

"3. כ-10-15 דקות לאחר סיום המשחק, כשהיינו בחדר ההלבשה, שמענו צעקות קשות מכיוון יציע האוהדים, יצאנו החוצה וראינו שההורים של השחקנים מצד שתי הקבוצות התחילו במריבה שכללה קללות, איומים קשים (אפילו איומים בדקירה), חלקם ניסו לפרוץ לאיזור הסטרילי של חדרי ההלבשה".

"לא יכולנו לזהות מי מהקהל אמר מה אבל בוודאות זה היה משני מחנות הקהל. הוזמנה משטרה ופיקוח עירוני שהתקשו להשתלט על האירוע והשוטר שהיה במקום אמר שהוא סוגר את המתקן בשל ההתפרעות ואף הורה לשופט המשחק שהיה אמור להיערך אחרינו של נערים ג' שלא יתקיים המשחק שלו".