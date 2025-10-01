7 מועדונים ביטלו רישום קבוצות מחלקת הנוער

עונת 2025/26 בעיצומה, הן בבוגרים והן במחלקות הנוער, אלא שתוך כדי תנועה, ובליגות שטרם נפתחו, יש מי שהחליט כי לא יוכל לפתוח העונה קבוצה זו או אחרת, נוכח כמות נרשמית נמוכה ו/או כל סיבה אחרת.

בבית הדין המשמעתי של ההתאחדות לכדורגל הועמדו לא פחות משבעה מועדונים על כך שבמחלקות הנוער שלהם ביטלו הם רישום של קבוצה זו או אחרת. "עבירה על חוקת/תקנוני/הוראה של ההתאחדות", זהו היה סעיף האישום.

מחלקות הנוער שלא יפתחו (ביטלו רישומן) את עונת 2025/26 הן הפועל הרצליה מערב, הפועל עירוני גדרה (נערים ג' שפלה), בית"ר רמת גן צפון (ילדים א' מרכז 1), הפועל עירוני בני אעבלין (ילדים א' מפרץ), הפועל חורפיש (נוער צפון) והפועל עירוני ערערה (נערים ב' ו-ג' יזרעאל).

בהחלטה אוטומטית קבע בית הדין המשמעתי של ההתאחדות לכדורגל כי המועדונים אשמים בביטול רישום הקבוצות ועל כן נקנסו בסכום של 2,000 שקלים, כשהפסקת הפעילות מוגבלת עד לתאריך 31/07/2026. בעונת 2026/27 יוכלו לנסות ולהירשם בשנית.