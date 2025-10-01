בתום 10 שנים: הכרוז חן ליבה פורש מתפקידו

קולו של חן ליבה, במשחקי הבית של מכבי עירוני אשדוד, לא יישמע יותר. האיש שאין שני לו במועדון החליט לפרוש מתפקיד הכרוז המהולל של הקבוצה, אליו הצטרף כבר בתחילת הדרך בשנת 2015, כאשר הקבוצה הוקמה כמחאה על האיחוד שהוביל למ.ס אשדוד.

חן, המוכר מאוד ברחובות העיר הנמל, הכניס לאחרונה לחייו את FeelThere – פלטפורמה המסייעת ליוצרי תוכן לבצע שידורים חיים לכלל הרשתות החברתיות בו זמנית, לנתח סטטיסטיקות ועוד. הוא ייסד את הפלטפורמה ומשמש כמנכ"ל, יחד עם ניצן בן יצחק. ולמי שתהה, אין קשר בין עזיבתו את מכבי עירוני אשדוד לפלטפורמה עליה הוא שוקד מזה תקופה.

סיבותיו לפרישה אישיות וישארו במערכת. חן הפך לדמות פופולרית במכבי עירוני אשדוד, ובתחילת העונה הודיע המועדון כי חן ליבה ממשיך לעונה עשירית ברציפות – תקופה נדירה במיוחד בארץ, ובייחוד בליגות הנמוכות, שם לא משקיעים בנושא, אם בכלל. כעת יחפשו במכבי עירוני אשדוד מחליף לאיש שאי אפשר היה לדמיין שיחליפו על כר הדשא.

חן ליבה (יונתן גינזבורג)

בדף הפייסבוק הרשמי של מכבי עירוני אשדוד ציינו: "אחרי 10 שנים בתור הקול הכי מזוהה ביציע, הכרוז האגדי שלנו, חן ליבה, תולה את המיקרופון ופורש מתפקידו. חן ביקש למסור לכם את הדברים הבאים: 'אוהדים יקרים, אני אעשה את זה קצר כי גם ככה זה קשה לי.

'אחרי 10 שנים בתפקיד הכרוז של הקבוצה, החלטתי לפרוש. זו לא הייתה החלטה קלה, אך מסיבות שונות בחרתי לסיים פרק משמעותי בחיי. עברתי איתכם רגעים מאושרים וזיכרונות שלא אשכח לעולם.

'זכיתי לכרוז בניצחונות, בהפסדים, בעליות ליגה, בהישארויות ליגה, בטקסים, בהצעות נישואים וגם בהספדים ורגעים ששברו לנו את הלב. הייתי כאן בטוב וברע, ותמיד נשארתי – בשבילכם ובשביל הקבוצה שאני כל כך אוהב. אני שמח על כך שהייתי חלק מכם, ניפגש ביציע. אוהב, חן ליבה'.

במכבי עירוני אשדוד, שנפרדו מאדם שהיה לרשותם במשך 10 שנים רצופות, השלימו: “ליבה, בשם ההנהלה, חברי העמותה והאוהדים, אנחנו רוצים להודות לך על תקופה כל כך יפה שעברנו יחד. שיהיה המון בהצלחה! נתראה ביציע”.