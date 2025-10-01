יום רביעי, 01.10.2025 שעה 11:28
 ליגה א צפון 
102-74מכבי נווה שאנן1
91-74מכבי אחי נצרת2
71-33צעירי אום אל פאחם3
75-64עירוני נשר4
74-54הפועל ב.א.גרבייה5
65-54מ.ס. טירה6
57-84מ.כ. צעירי טירה7
52-33הפועל כרמיאל8
52-34מכבי אתא ביאליק9
46-44הפועל עראבה10
48-54צעירי טמרה11
35-43הפועל טירת הכרמל12
32-14הפועל מגדל-העמק13
37-44הפועל בית שאן14
25-43בני מוסמוס15
14-14הפועל א.א. פאחם16
18-14מכבי נוג'ידאת17
 ליגה א דרום 
103-114מכבי קרית גת1
92-93מכבי קרית מלאכי2
93-84מ.כ. ירושלים3
82-64מ.כ. כפ"ס4
76-64בית"ר יבנה5
50-13הפועל אזור6
55-54הפועל הרצליה7
53-34בית"ר נורדיה ירושלים8
46-44מכבי יבנה9
48-54מ.ס. דימונה10
46-34מכבי עירוני אשדוד11
48-34הפועל ניר רמה"ש12
36-34הפועל מרמורק13
24-33מ.כ. ירמיהו חולון14
05-03שמשון תל אביב15

בתום 10 שנים: הכרוז חן ליבה פורש מתפקידו

אחרי תקופה ארוכה, הדמות האהובה במכבי עירוני אשדוד מאז הקמת המועדון ב-2015, החליט שמפנה את מקומו: "עברתי רגעים מאושרים וזכרונות שלא אשכח"

חן ליבה (יונתן גינזבורג)
חן ליבה (יונתן גינזבורג)

קולו של חן ליבה, במשחקי הבית של מכבי עירוני אשדוד, לא יישמע יותר. האיש שאין שני לו במועדון החליט לפרוש מתפקיד הכרוז המהולל של הקבוצה, אליו הצטרף כבר בתחילת הדרך בשנת 2015, כאשר הקבוצה הוקמה כמחאה על האיחוד שהוביל למ.ס אשדוד.

חן, המוכר מאוד ברחובות העיר הנמל, הכניס לאחרונה לחייו את FeelThere – פלטפורמה המסייעת ליוצרי תוכן לבצע שידורים חיים לכלל הרשתות החברתיות בו זמנית, לנתח סטטיסטיקות ועוד. הוא ייסד את הפלטפורמה ומשמש כמנכ"ל, יחד עם ניצן בן יצחק. ולמי שתהה, אין קשר בין עזיבתו את מכבי עירוני אשדוד לפלטפורמה עליה הוא שוקד מזה תקופה.

סיבותיו לפרישה אישיות וישארו במערכת. חן הפך לדמות פופולרית במכבי עירוני אשדוד, ובתחילת העונה הודיע המועדון כי חן ליבה ממשיך לעונה עשירית ברציפות – תקופה נדירה במיוחד בארץ, ובייחוד בליגות הנמוכות, שם לא משקיעים בנושא, אם בכלל. כעת יחפשו במכבי עירוני אשדוד מחליף לאיש שאי אפשר היה לדמיין שיחליפו על כר הדשא.

חן ליבה (יונתן גינזבורג)חן ליבה (יונתן גינזבורג)

בדף הפייסבוק הרשמי של מכבי עירוני אשדוד ציינו: "אחרי 10 שנים בתור הקול הכי מזוהה ביציע, הכרוז האגדי שלנו, חן ליבה, תולה את המיקרופון ופורש מתפקידו. חן ביקש למסור לכם את הדברים הבאים: 'אוהדים יקרים, אני אעשה את זה קצר כי גם ככה זה קשה לי.

'אחרי 10 שנים בתפקיד הכרוז של הקבוצה, החלטתי לפרוש. זו לא הייתה החלטה קלה, אך מסיבות שונות בחרתי לסיים פרק משמעותי בחיי. עברתי איתכם רגעים מאושרים וזיכרונות שלא אשכח לעולם.

'זכיתי לכרוז בניצחונות, בהפסדים, בעליות ליגה, בהישארויות ליגה, בטקסים, בהצעות נישואים וגם בהספדים ורגעים ששברו לנו את הלב. הייתי כאן בטוב וברע, ותמיד נשארתי – בשבילכם ובשביל הקבוצה שאני כל כך אוהב. אני שמח על כך שהייתי חלק מכם, ניפגש ביציע. אוהב, חן ליבה'.

במכבי עירוני אשדוד, שנפרדו מאדם שהיה לרשותם במשך 10 שנים רצופות, השלימו: “ליבה, בשם ההנהלה, חברי העמותה והאוהדים, אנחנו רוצים להודות לך על תקופה כל כך יפה שעברנו יחד. שיהיה המון בהצלחה! נתראה ביציע”.

