"זאת קבוצה שלא משחקת כדורגל, אלא כדורסל"

ליברפול רשמה אתמול (שלישי) את הפסדה השני ברציפות, כשנכנעה לגלאטסראיי 1:0 באיסטנבול. לאחר שהחבורה של ארנה סלוט פתחה את העונה בצורה נהדרת ועם מאזן מושלם הן בליגה והן בליגת האלופות, היא רושמת הפסד שני ברציפות לאחר שנכנעה לקריסטל פאלאס במסגרת הליגה במשחקה הקודם.

הרבה ביקורות הגיעו לכיוון המאמן ההולנדי, כאשר אחת מהן היא של אגדת ליברפול, ג’יימי קראגר, שהכריז: “ליברפול היא לא קבוצה מהשורה הראשונה, אני לא מרגיש שאני צופה בקבוצה מובילה. היא לא משחקת כדורגל כרגע, היא משחקת כדורסל, זה פשוט מקצה לקצה ואני לא חושב שככה קבוצות צמרת משחקות.

“כבר הבעתי את זה כלפי המאמן (סלוט), הוא יודע את זה הרבה יותר טוב ממני. הוא ללא ספק מאמן פנטסטי, אבל העונה שעברה הייתה חלקה ועכשיו הוא באמת צריך להרוויח את הכסף שלו, הוא זכה בפרמייר ליג שנה שעברה וזה מדהים, אבל יש כמה בעיות שהוא צריך לתקן ויהיה ממש מעניין איך יתמודד עם זה”.

ג'יימי קראגר (רויטרס)

אגדת העבר המשיך בביקורת הקשה ואך ציין את הרכש הגדול בקיץ, פלוריאן וירץ, כשהוא אמר: “כרגע אני לא חושב שהאיזון בקבוצה נכון, והבולט מביניהם הוא פלוריאן וירץ. הוא פשוט לא שם, הוא בחור צעיר שמגיע לליגה חדשה – יש לו עוד הרבה זמן כשחקן ליברפול. כרגע אני חושב שהוא צריך לצאת מהקבוצה וליברפול תחזור להיות מה שהייתה בשנה שעברה, ומשם לבנות קצת ביטחון, כרגע זה בלאגן.

ליברפול ניצחה בכל שבעת המשחקים בכל המסגרות העונה לפני שני ההפסדים האחרונים, כשהיא גם בפסגת הליגה, אך אגדת העבר מאמן שסימני האזהרה היו גם שם: “זה לא ההפסדים, זה ההופעות מהיום הראשון, גם מול ניוקאסל שהיו עם 10 שחקנים, פאלאס יצרה שבע הזדמנויות, יותר מכל קבוצה שספגה בפרמייר ליג העונה. אז, זה קורה וזה לא הפתעה בשבילי שני המשחקים האחרונים, המאמן צריך לתקן את זה”.